Капли могут привести к ожогам: агроном объяснила, как часто поливать огород в жару

Агроном объяснила, как часто поливать огурцы и помидоры в жару Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Многие дачники переживают, что из-за летнего зноя посадки могут погибнуть. В ближайшие выходные, согласно прогнозу, аномальная жара сохранится. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как часто нужно поливать огород и как сохранить влагу.

Главное правило летнего полива — вносить воду либо очень рано утром, либо очень поздно вечером. Днем из-за капель воды растения могут получить солнечные ожоги. В воде нуждаются в первую очередь культуры с массивными листами, но при правильном подходе огород не придется слишком часто поливать даже в жару.

Как часто поливать огород летом Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Полив должен быть продуктивным, чтобы растения нормально развивались. Это значит, что внутренняя влага должна соединиться со вносимой. Под каждый куст нужно минимум 3 литра воды, а огурцам даже больше.

Как часто поливать помидоры, баклажаны и перцы

И в теплице и в открытом грунте помидорам, баклажанам и перцам достаточно одного обильного полива в неделю.

«Если заливать растения чаще и устраивать болото, то они быстро заболеют. Особенно высокую влажность любят грибковые инфекции. В почве еще начинаются корневые гнили», — предупредила Людмила Шубина.

Кабачкам и тыквам также будет достаточно одного полива в неделю.

Как часто поливать арбузы, дыни и огурцы

Широколистные культуры, в первую очередь огурец, нуждаются в большем количестве влаги. Идеально поливать его два раза в неделю — а в жару еще чаще — или организовать капельный полив.

Арбузы и дыни также поливают два раза в неделю в период цветения. После завязывания плодов количество влаги можно уменьшить.

Как мульчировать грядки травой

Лучше всего полить огород в субботу. Тогда в воскресенье будет возможность подрыхлить почву — закрыть влагу. После этого грядки можно замульчировать, но потом придется вносить дополнительно азот, так как клетчатка забирает этот важный элемент из почвы.

«Подойдет скошенная газонокосилкой трава, если всё это не было обработано гербицидами. В зелени не так много клетчатки, как в опилках. Траву нужно немного подвялить на солнце — и можно присыпать грядки», — объяснила специалист.

При мульчировании нужно обязательно отступить на несколько сантиметров от стволов растений.