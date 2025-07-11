НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

вос.

 755мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Отзыв на новый «Метеор»
Афиша на выходные
Обзор парка Тысячелетия
Почему нельзя купаться в пруду
Смертельная авария на трассе: видео
Стройка у ТЦ
Очереди в аквапарк
Новые теплоходы по Волге
Запрет на иностранные названия ЖК
Разглядываем круизный лайнер
Лето Обустраиваем дачу Инструкция Капли могут привести к ожогам: агроном объяснила, как часто поливать огород в жару

Капли могут привести к ожогам: агроном объяснила, как часто поливать огород в жару

Показываем в одной картинке простое правило

2 519
2 комментария
Агроном объяснила, как часто поливать огурцы и помидоры в жару | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАгроном объяснила, как часто поливать огурцы и помидоры в жару | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Агроном объяснила, как часто поливать огурцы и помидоры в жару

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Многие дачники переживают, что из-за летнего зноя посадки могут погибнуть. В ближайшие выходные, согласно прогнозу, аномальная жара сохранится. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как часто нужно поливать огород и как сохранить влагу.

Главное правило летнего полива — вносить воду либо очень рано утром, либо очень поздно вечером. Днем из-за капель воды растения могут получить солнечные ожоги. В воде нуждаются в первую очередь культуры с массивными листами, но при правильном подходе огород не придется слишком часто поливать даже в жару.

Как часто поливать огород летом | Источник: Юрий Орлов / NGS.RUКак часто поливать огород летом | Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Как часто поливать огород летом

Источник:
Юрий Орлов / NGS.RU

Полив должен быть продуктивным, чтобы растения нормально развивались. Это значит, что внутренняя влага должна соединиться со вносимой. Под каждый куст нужно минимум 3 литра воды, а огурцам даже больше.

Как часто поливать помидоры, баклажаны и перцы

И в теплице и в открытом грунте помидорам, баклажанам и перцам достаточно одного обильного полива в неделю.

«Если заливать растения чаще и устраивать болото, то они быстро заболеют. Особенно высокую влажность любят грибковые инфекции. В почве еще начинаются корневые гнили», — предупредила Людмила Шубина.

Кабачкам и тыквам также будет достаточно одного полива в неделю.

Как часто поливать арбузы, дыни и огурцы

Широколистные культуры, в первую очередь огурец, нуждаются в большем количестве влаги. Идеально поливать его два раза в неделю — а в жару еще чаще — или организовать капельный полив.

Арбузы и дыни также поливают два раза в неделю в период цветения. После завязывания плодов количество влаги можно уменьшить.

Как мульчировать грядки травой

Лучше всего полить огород в субботу. Тогда в воскресенье будет возможность подрыхлить почву — закрыть влагу. После этого грядки можно замульчировать, но потом придется вносить дополнительно азот, так как клетчатка забирает этот важный элемент из почвы.

«Подойдет скошенная газонокосилкой трава, если всё это не было обработано гербицидами. В зелени не так много клетчатки, как в опилках. Траву нужно немного подвялить на солнце — и можно присыпать грядки», — объяснила специалист.

При мульчировании нужно обязательно отступить на несколько сантиметров от стволов растений.

Ранее мы также публиковали советы по уходу за томатами.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Сад Огород Томаты Огурцы Перцы Баклажаны Советы агронома
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 июля 2024, 23:52
про арбузы не рассказали
Гость
4 июля 2024, 13:41
Сейчас дожди почти каждый день. Полива и так в достатке.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление