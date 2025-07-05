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Лето Инструкция Как часто поливать и чем подкормить помидоры: советы агронома

Как часто поливать и чем подкормить помидоры: советы агронома

Людмила Шубина дала инструкцию по уходу за томатами

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Агроном Людмила Шубина также рассказала, чем мульчировать грядки в теплице | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАгроном Людмила Шубина также рассказала, чем мульчировать грядки в теплице | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Агроном Людмила Шубина также рассказала, чем мульчировать грядки в теплице

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Дачникам нужно хорошо постараться в течение летнего сезона, чтобы получить хороший урожай томатов. В уходе за помидорами сейчас нет ничего особо сложного, но важно делать все вовремя и в необходимом объеме. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как часто поливать томаты и чем их подкармливать

Как часто поливать помидоры

В течение лета полив томатов — одна из главных задач дачника. Делать это нужно регулярно, в правильное время и в достаточном объеме.

— Томаты можно поливать и холодной водой, необязательно теплой из бочки. Одного раза в неделю достаточно, если вовремя закрывать влагу, но поливать нужно обильно, около 5–10 литров на лунку в зависимости от роста растения. Томаты развивают мощную корневую систему, и они могут достать влагу из более глубоких слоев», — отметила агроном Людмила Шубина.

Томаты любят умеренный полив | Источник: Юрий Орлов / Городские медиеТоматы любят умеренный полив | Источник: Юрий Орлов / Городские медие

Томаты любят умеренный полив

Источник:

Юрий Орлов / Городские медие

Важно поливать помидоры строго под корень, чтобы на листьях не развивались болезни. И не стоит злоупотреблять поливами, чтобы не подстегивать развития грибковых заболеваний. Избыток влаги быстро приводит в теплице к развитию кладоспориоза: листья быстро буреют, и грибок постепенно поднимается все выше по стволу.

Поливать томаты нужно либо рано утром, до восхода солнца, либо поздно вечером. Второй вариант более предпочтителен.

Как мульчировать помидоры

Томаты нужно вовремя пасынковать и подвязывать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТоматы нужно вовремя пасынковать и подвязывать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Томаты нужно вовремя пасынковать и подвязывать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыхление и мульчирование — важные агроприемы при уходе за томатами. Они помогают закрывать влагу и бороться с сорняками.

— Если приезжаете только на выходные, то в субботу нужно полить растения, а в воскресенье подрыхлить землю, а затем замульчировать. Подойдет подвяленная скошенная трава, листовой и хвойный опад, — рекомендовала агроном.

Свежими опилками мульчировать огород и теплицу нельзя — они быстро вытянут для перепривания весь азот из почвы. При мульчировании нужно отступать от ствола растения минимум на сантиметр.

Если вы планируете подкормку, то схема должна быть немного другая: сначала полив водой, примерно через час — внесение подкормки, и уже на следующий день — рыхление и мульчирование.

Чем подкормить помидоры в теплице

Важно не перекормить томаты азотом, чтобы они не начали жировать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВажно не перекормить томаты азотом, чтобы они не начали жировать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Важно не перекормить томаты азотом, чтобы они не начали жировать

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Лучше всего вносить необходимые удобрения при посадке: перегноя и минеральных удобрений должно хватить на почти весь сезон. В июне можно внести однократно гуматы или слабый раствор микроудобрений. Азот стоит вносить, только если рассада желтеет и выглядит нездоровой.

— Из-за избытка азота помидоры быстро начинают жировать, то есть наращивают богатую листовую массу. И стоит у вас томат весь такой зеленый, красивый, пышный, а завязей и урожая с него не будет, — предупредила Людмила Шубина.

В июне можно сделать подкормку кальциевой селитрой, чтобы уберечь томаты от вершинной гнили — болезни нехватки питательных веществ, из-за которой чернеют плоды.

В июле стоит сделать подкормку калием, для этого подойдет сернокислый калий в разведении, указанной на упаковке. Это важный элемент для формирования здоровых и вкусных плодов. Если нет возможности внести минеральные удобрения, то подойдет настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10.

Как пасынковать помидоры

Для пасынкования томатов лучше использовать секатор | Источник: Анна Золотова / NGS.RUДля пасынкования томатов лучше использовать секатор | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Для пасынкования томатов лучше использовать секатор

Источник:
Анна Золотова / NGS.RU

В теплице важно вовремя пасынковать томаты, чтобы получить хороший урожай. Пасынки — это боковые побеги, которые образуются в пазухах листьев. Они забирают на себя силы растения, не давая нормально развиваться кистям, с которых и собирают основной урожай.

— Пасынки обязательно обламывать или подрезать, иначе без томатов останетесь. Без этого помидоры будут с шикарной зеленью, но даже просто цветы распустятся к лету. Пасынковать растения нужно минимум раз в 10 дней, а лучше проверять раз в неделю — по мере подвязывания, — отметила Людмила Шубина.

Для пасынкования лучше использовать секатор. Стоит оставлять пенек примерно в сантиметр — тогда не будет образовываться повторная точка роста. Все томаты в теплице нужно вести в один ствол, не давая образовываться с помощью пасынков второму стволу.

— У растения один корень и должна быть одна голова — тогда урожай будет полноценным, богатым и здоровым. Логика «два ствола — вдвое больше урожая» здесь не работает. Будет, наоборот, меньше томатов, и по размеру они будут значительно мельче, — предупредила специалист.

Пасынковать помидоры лучше всего рано утром, чтобы растение за день смогло оправиться от стресса.

Ранее мы публиковали советы по уходу за огурцами.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Сад Огород Томаты в теплице Помидоры Полив Удобрения Чем подкормить помидоры Советы агронома
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