Как часто поливать и чем подкормить помидоры: советы агронома

Агроном Людмила Шубина также рассказала, чем мульчировать грядки в теплице Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Дачникам нужно хорошо постараться в течение летнего сезона, чтобы получить хороший урожай томатов. В уходе за помидорами сейчас нет ничего особо сложного, но важно делать все вовремя и в необходимом объеме. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как часто поливать томаты и чем их подкармливать

Как часто поливать помидоры

В течение лета полив томатов — одна из главных задач дачника. Делать это нужно регулярно, в правильное время и в достаточном объеме.

— Томаты можно поливать и холодной водой, необязательно теплой из бочки. Одного раза в неделю достаточно, если вовремя закрывать влагу, но поливать нужно обильно, около 5–10 литров на лунку в зависимости от роста растения. Томаты развивают мощную корневую систему, и они могут достать влагу из более глубоких слоев», — отметила агроном Людмила Шубина.

Томаты любят умеренный полив Источник: Юрий Орлов / Городские медие

Важно поливать помидоры строго под корень, чтобы на листьях не развивались болезни. И не стоит злоупотреблять поливами, чтобы не подстегивать развития грибковых заболеваний. Избыток влаги быстро приводит в теплице к развитию кладоспориоза: листья быстро буреют, и грибок постепенно поднимается все выше по стволу.

Поливать томаты нужно либо рано утром, до восхода солнца, либо поздно вечером. Второй вариант более предпочтителен.

Как мульчировать помидоры

Томаты нужно вовремя пасынковать и подвязывать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыхление и мульчирование — важные агроприемы при уходе за томатами. Они помогают закрывать влагу и бороться с сорняками.

— Если приезжаете только на выходные, то в субботу нужно полить растения, а в воскресенье подрыхлить землю, а затем замульчировать. Подойдет подвяленная скошенная трава, листовой и хвойный опад, — рекомендовала агроном.

Свежими опилками мульчировать огород и теплицу нельзя — они быстро вытянут для перепривания весь азот из почвы. При мульчировании нужно отступать от ствола растения минимум на сантиметр.

Если вы планируете подкормку, то схема должна быть немного другая: сначала полив водой, примерно через час — внесение подкормки, и уже на следующий день — рыхление и мульчирование.

Чем подкормить помидоры в теплице

Важно не перекормить томаты азотом, чтобы они не начали жировать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Лучше всего вносить необходимые удобрения при посадке: перегноя и минеральных удобрений должно хватить на почти весь сезон. В июне можно внести однократно гуматы или слабый раствор микроудобрений. Азот стоит вносить, только если рассада желтеет и выглядит нездоровой.

— Из-за избытка азота помидоры быстро начинают жировать, то есть наращивают богатую листовую массу. И стоит у вас томат весь такой зеленый, красивый, пышный, а завязей и урожая с него не будет, — предупредила Людмила Шубина.

В июне можно сделать подкормку кальциевой селитрой, чтобы уберечь томаты от вершинной гнили — болезни нехватки питательных веществ, из-за которой чернеют плоды.

В июле стоит сделать подкормку калием, для этого подойдет сернокислый калий в разведении, указанной на упаковке. Это важный элемент для формирования здоровых и вкусных плодов. Если нет возможности внести минеральные удобрения, то подойдет настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10.

Как пасынковать помидоры

Для пасынкования томатов лучше использовать секатор Источник: Анна Золотова / NGS.RU

В теплице важно вовремя пасынковать томаты, чтобы получить хороший урожай. Пасынки — это боковые побеги, которые образуются в пазухах листьев. Они забирают на себя силы растения, не давая нормально развиваться кистям, с которых и собирают основной урожай.

— Пасынки обязательно обламывать или подрезать, иначе без томатов останетесь. Без этого помидоры будут с шикарной зеленью, но даже просто цветы распустятся к лету. Пасынковать растения нужно минимум раз в 10 дней, а лучше проверять раз в неделю — по мере подвязывания, — отметила Людмила Шубина.

Для пасынкования лучше использовать секатор. Стоит оставлять пенек примерно в сантиметр — тогда не будет образовываться повторная точка роста. Все томаты в теплице нужно вести в один ствол, не давая образовываться с помощью пасынков второму стволу.

— У растения один корень и должна быть одна голова — тогда урожай будет полноценным, богатым и здоровым. Логика «два ствола — вдвое больше урожая» здесь не работает. Будет, наоборот, меньше томатов, и по размеру они будут значительно мельче, — предупредила специалист.

Пасынковать помидоры лучше всего рано утром, чтобы растение за день смогло оправиться от стресса.