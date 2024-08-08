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Лето эксперт Сезон в самом разгаре: где и как правильно искать лесные ягоды — советы ученого

Сезон в самом разгаре: где и как правильно искать лесные ягоды — советы ученого

Рассказываем, в каких лесах можно найти дары природы

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1 комментарий
Ягодные места в Ярославской области

Летнее время — это не только период отпусков и путешествий, но и настоящий рай для любителей ягод. Мы решили узнать у эксперта, есть ли в Ярославской области плодородные леса. Заведующая гербарным фондом кафедры биологии и методики обучения биологии ЯГПУ им. Ушинского Зоя Секацкая рассказала 76.RU, где искать сезонные ягоды в августе и как случайно не собрать ядовитые.

— В августе сезон малины. Найти ее в ярославских лесах можно будет до середины месяца. Позднее дозреют клюква и брусника. Остальные ягоды уже отошли, — объяснила Зоя Секацкая.

Малины в лесах Ярославской области много. Ее кусты образовываются на местах вырубленных деревьев. Что качается брусники и клюквы, они любят влажную местность, поэтому эти ягоды стоит искать рядом с болотами.

— Малинники на вырубках могут быть. Например, в Бошесельском, Углическом, Тутаевском, Борисоглебском районах. Это, конечно, локально. Где вырубка была, допустим, лет пять назад, там зарастает в первую очередь иван-чай, а потом и малина, — рассказала заведующая гербарным фондом Зоя Секацкая. — А клюква будет в конце августа. По некоторым природоохранным требованиям ее лучше собирать в сентябре, хотя можно и полуспелую в августе, она дозреет дома. Клюкву можно найти на болоте Даниловское в Большесельском районе, Шалимовское в Мышинском районе. Также много клюквы в болотах Черное и Пыханское в Первомайском районе. Берендеевское болото в Переславле-Залесском, конечно, осушено, но на окраинах раньше была клюква. Брусничников у нас мало, но она тоже встречается на обочинах болот.

Малина, клюква и брусника — последние сезонные летные ягоды. После них уже будут только рябина и калина.

Также стоит помнить, что в лесах могут встречаться ядовитые ягоды. Как объяснила эксперт Зоя Секацкая, в первую очередь стоит избегать всех черных плодов, кроме черники.

— Смертельно ядовитых у нас ягод нет. Но неприятности можно получить от крушины. Она обладает слабительным эффектом. У крушины черная ягода, кустарник до двух метров, овальной формы листья и черные ягоды. Жимолость лесная тоже ядовитая, только та, что красного цвета. И вороний глаз — в нашем регионе эта ягода редко встречается, но тоже можно на нее наткнуться.

Что делать, если заблудились в лесу?

Рекомендации от МЧС об алгоритме действий перед походом в лес:

  1. Предупредите родственников, когда и в какой лес вы идете.

  2. Выбирайте одежду ярких цветов. К сожалению, многие грибники предпочитают одежду камуфляжной расцветки, забывая о ее главной функции — скрыть человека в лесу.

  3. Зарядите телефон, проверьте баланс счета — вы должны быть на связи.

  4. Если у вас есть хронические заболевания, то возьмите с собой лекарства.

  5. Возьмите воду и перекус.

Если вы потерялись, то спасатели в первую очередь рекомендуют успокоиться.

  1. Позвоните 112 или +7 910 964-08-38.

  2. Ждите указаний или инструкций от спасателей.

  3. Экономьте заряд мобильного телефона. Не стоит звонить друзьям и родственникам. Доверьтесь профессионалам — они быстрее выведут вас из леса.

  4. Разожгите костер и организуйте ночлег.

  5. Экономьте свои силы и энергию.

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Комментарии
1
Гость
8 августа 2024, 06:49
заблудились - кушайте собранные ягоды, их много.
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