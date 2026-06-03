«Я мучилась годами»: Ирина Дубцова помолодела на 15 лет и бросила надоевшего любовника

После серьезной работы над здоровьем Ирина Дубцова заметно изменилась и вернулась в форму Источник: ИРИНА ДУБЦОВА / T.me

Поклонники 44-летней Ирины Дубцовой получили новый повод для обсуждений. На съемках очередного выпуска программы «Пятеро на одного» (12+) певица появилась заметно помолодевшей: артистка продемонстрировала стройную фигуру и выглядела так, будто последние месяцы посвятила не столько работе, сколько заботе о себе.

Впрочем, впечатляющие перемены во внешности начались не вчера. Несколько месяцев назад исполнительница открыто рассказывала о борьбе с лишним весом, который появился после серьезного гормонального сбоя и аутоиммунного заболевания, возникшего на фоне сильного стресса.

Дубцова в последнем отпуске щеголяет подтянутым торсом Источник: ИРИНА ДУБЦОВА / T.me

По словам артистки, главным шагом на пути к преображению стали не изнурительное голодание и не модные процедуры, а грамотное лечение. Дубцова неоднократно опровергала слухи о пластических операциях и экстремальных диетах, объясняя, что сначала пришлось решить проблемы со здоровьем.

Как рассказывала певица журналистам, переломный момент наступил после обращения к профильному специалисту.

«Прекрасный эндокринолог вылечил мою щитовидку, с которой я мучилась много лет, и вес нормализовался», — поделилась она в разговоре с «КП».

После того как состояние здоровья удалось стабилизировать, артистка пересмотрела и образ жизни. Сейчас она придерживается дробного питания и распределяет рацион на пять небольших приемов пищи в течение дня. В ее меню практически не осталось сахара, жареной еды, хлеба, макарон и картофеля. Впрочем, совсем без гастрономических радостей певица себя не оставляет — примерно раз в десять дней позволяет контролируемое послабление в рационе.

Поклонники отмечают, что Ирину в последнее время просто не узнать Источник: ИРИНА ДУБЦОВА / T.me

Есть у звезды и собственный способ борьбы с отеками. Если вес начинает увеличиваться, она на несколько дней полностью отказывается от соли. Кроме того, Дубцова внимательно следит за водным балансом и ежедневно выпивает не менее двух литров чистой воды.

Поддерживать результат помогают и регулярные физические нагрузки. Артистка занимается с персональным тренером, а одним из ее любимых увлечений остается большой теннис. Сама певица шутливо объясняла свое преображение сочетанием сразу нескольких факторов — «любовь, гормоны и большой теннис».

Интересно, что к популярным препаратам для снижения веса исполнительница относится без предубеждений, однако убеждена: подобные методы должны применяться исключительно под контролем врачей. На собственном опыте она убедилась, что быстрые решения далеко не всегда работают так, как обещает реклама.

После преображения певица разорвала отношения с Иваном Петренко, с которым встречалась чуть меньше года Источник: ИРИНА ДУБЦОВА / T.me

Ранее в своем телеграм-канале Дубцова откровенно рассказывала подписчикам о последствиях многочисленных медицинских процедур и обследований. Тогда певица эмоционально признавалась:

«Рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов, попа болит, бесит. Один врач говорит одно делать, другой — другое. Всё, поныла, сейчас легче станет. Берегите себя!»

На фоне заметных перемен во внешности поклонники продолжают обсуждать и личную жизнь артистки. Недавно стало известно, что отношения Ирины Дубцовой с предпринимателем Иваном Петренко подошли к концу, хотя еще несколько месяцев назад дело шло к свадьбе.

Дубцова уверяет: в борьбе с лишним весом главное — качественная диагностика и работа в связке с проверенными врачами Источник: ИРИНА ДУБЦОВА / T.me

Роман певицы и владельца бренда декоративной косметики начался летом 2025 года. Осенью того же года пара впервые появилась вместе на публике во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Со временем отношения стали настолько серьезными, что влюбленные начали жить вместе. Дубцова также смогла найти общий язык с двумя детьми избранника от первого брака.

В начале 2026 года артистка не скрывала, что задумывается о регистрации отношений. Более того, в интервью она рассуждала о будущем семьи и даже допускала возможность рождения общего ребенка. Однако этим планам не суждено было сбыться.

На шоу «Сокровища императора» (16+) Ирина появилась в компании Натана — и в то время еще с формами Источник: NATANONLINE / T.me На более ранних снимках певица предпочитает свободную одежду Источник: ИРИНА ДУБЦОВА / T.me

По данным источников из окружения певицы, инициатором расставания стала сама Дубцова. Сообщалось, что после разрыва Петренко съехал из дома артистки. Среди причин назывались бытовые разногласия и несовпадение характеров.

Пользователи Сети начали строить собственные версии произошедшего, и многие решили, что причиной могли стать не только личные разногласия. Некоторые комментаторы предположили, что артистку перестало устраивать финансовое положение дел в отношениях.

«Ей надоело быть спонсором»; «Правильно сделала, что выгнала его»; «А изначально она не понимала, что сажать альфонса себе на шею не очень идея?»; «А кто хотел бы кормить, и поить, и даже не получить предложение?» — рассуждают пользователи в интернете.

Теперь звезда явно делает выбор в пользу облегающего кроя и приталенного силуэта Источник: ИРИНА ДУБЦОВА / T.me

Сами бывшие влюбленные причины своего разрыва пока что не прокомментировали.