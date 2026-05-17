Стиль и красота Модные советы Обзор Главный тренд лета — «бабушкин» маникюр: рассказываем, как его сделать

Главный тренд лета — «бабушкин» маникюр: рассказываем, как его сделать

Основное правило: чем проще, тем лучше

Черпать идеи для маникюра у инфлюенсеров — прошлый век, бабушки разбираются в моде покруче многих

«Это прошлый век» в последнее время звучит не как оскорбление, а как лучший комплимент. А если еще и добавить слова о том, что такое было у бабушки, — считайте, вы на вершине мира трендов. В конце прошлого года в моду вошел «бабушкин» принт: ситцевые платья в цветочек, юбки в горох и другие прелести ретрошика. Но этим дело не ограничилось, и мода прошлых лет проникла и в нейл-дизайны. На смену «глазированным» ногтям и анималистичному принту пришел «бабушкин» маникюр.

Откуда пошел тренд на «бабушкин» маникюр

Как и большая часть трендов, любовь к «бабушкиному» маникюру зародилась на просторах TikTok. По хэштегу «granny nails» можно найти сотни видео и фотографий с маникюром, который еще пару лет назад считался глубоко устаревшим.

Стилист Елена Хвоя рассказала, что тренд на ностальгию появился как ответ на непостоянство, изобилие выбора и слишком быструю перемену в трендах. Модницам хочется чего-то простого и понятного, поэтому они обратили свой взор на забытые тренды. И не будем забывать известную фразу, всё новое — хорошо забытое старое, просто в этом случае его и не пытаются выдавать за инновацию.

Что такое «бабушкин» маникюр

«Бабушкин» маникюр собрал в себе сразу несколько дизайнов, которые раньше чаще носили женщины в возрасте. Главное отличие такого маникюра — простота. Но здесь речь не всегда про легкую технику или то, что вы проведете в кресле мастера полчаса взамен полутора. Простота такого маникюра в восприятии и понимании.

В отличие от броских дизайнов, «бабушкин» маникюр не пытается перетянуть внимание на себя. Он просто украшает ногти, подходит к любому наряду, хоть к деловому костюму на работу или легкому платью для прогулки. Универсальность, классика и ностальгия — основные принципы тренда.

5 трендовых вариантов «бабушкиного» маникюра

Вместе с «бабушкиным» маникюром воскрес коралловый лак. Этот оттенок розово-оранжевого цвета часто обходят стороной, но летом он выглядит особенно сочно и притягательно. В рамках тренда его можно носить с легким шиммером и наносить лишь в один слой, чтобы маникюр выглядел более непринужденно.

Еще чуть-чуть, и вслед за коралловым в моду войдет еще один «бабушкин» цвет — морковный

Делая «бабушкин» маникюр, не стоит забывать о классике — красном цвете. Да, он не выходил из моды никогда. Однако последние сезоны на пике популярности были глубокие и темные оттенки: бургунди, бордо, кармин. Им на смену пришел алый, как в 60-х и 80-х.

Красный никогда не выйдет из моды

С таким шикарным цветом нет места скромности. Забудьте про короткие ногти и дизайны, где алый лишь выделяет один из ногтей. Носим тотал-красный на длинных ногтях овальной формы. «Бабушкин» маникюр не сочетается с четким квадратом, балериной или стилетом. Кроме овала, можно также выбрать миндаль.

Однотонный маникюр разбавляет дизайн на все времена — френч. Хотя в модной сегодня вариации больше подходит название «французский маникюр». Дизайн должен быть сделан как по учебнику, без экспериментов. Никакой игры с цветами, привычное розовое покрытие и белая окантовка. С техниками тоже никаких сюрпризов: месяц должен быть достаточно толстым и находиться наверху ногтя. Микрофренч и лунный маникюр — мимо.

Французский маникюр актуален при любых обстоятельствах

В тренде летом 2026 года перламутровый лак. Это отсылка не только к 80–90-м, но также и дань уважения 2000-м. В то время такой маникюр носили Бритни Спирс, Вайнона Райдер и Кейт Мосс.

Такие ногти будут особе эффектно смотреться во время отдыха на озере или море

Оттенок лака можно выбрать любой, например, с отливом в молочный или розовый. Также эффектно и трендово смотрятся цвета с отголосками лаванды или голубого. Для маникюра вдохновения не занимать. Его выбирают не только инфлюенсеры, но и киногероини, например, в фильме «Дьявол носит Prada 2» (18+).

С таким лаком ногти будут похожи на маленькие ракушки

Последний, но не менее любимый маникюр всех бабушек — однотонный розовый. В отличие от красного, здесь в тренде более приглушенные и нюдовые цвета. Для маникюра на лето подойдет нежно-персиковый, оттенок пыльной розы или телесный.

Пыльно-розовый цвет идеально подойдет для делового стиля

Если хочется немного похулиганить, но в пределах тренда, украсьте ногти россыпью ромашек или розочек. Вы получите ногти с тем самым цветочным принтом с нарядов из бабушкиного комода.

Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
3
Гость
18 мая, 07:31
Своё придумать не могут, всё у бабушек перенимают.Интерьер,одежду,ногти,фильмы...Хоть бы доплачивали бабушкам уже за идеи
Гость
18 мая, 13:33
Да-да, бабушки с френчем м нюдом все поголовно шастали 🤦‍♂️
