Как одежда меняла пол: 5 вещей женского гардероба, которые были придуманы для мужчин

В чулках и туфлях на каблуке да на бал — все дамы охнут! Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Мы много пишем о стиле, рассказываем, откуда берутся те или иные тенденции и как их применить в повседневности. Но на этот раз мы решили углубиться в историю моды — для общего развития.

Не секрет, что часть предметов гардероба из мужского перекочевали в женский. Это сейчас мужчины будут активно против, если их заставить надеть чулки и каблуки. А когда-то с удовольствием такое носили. Стилист Юлия Ушакова рассказала NGS.RU, какая именно одежда сменила пол и прочно закрепилась исключительно в женском гардеробе.

Юлия Ушакова

Обувь на каблуках

Эволюция каблука. Наглядное пособие Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

В современном мире каблук считается символом стиля, элегантности, а то и экстравагантности. Но во времена, когда он только появился, было иначе: каблук был необходимостью.

«Ученые находят признаки появления первых каблуков у древних египтян в районе плодородных земель в дельте реки Нил. В момент разлива реки почва становилась очень илистой, и по ней невозможно было пройти. Для того, чтобы цепляться за почву и перемещаться, и были придуманы каблуки. Носили их земледельцы, — углубилась в историю Юлия Ушакова. — Знать же носила легкие сандалии на плоской подошве, показывая тем самым свой статус. В те времена отсутствие каблука говорило о том, что вы состоятельный человек».

На каблуки вообще смотрели строго с практической стороны. Например, в Древней Персии их носили воины, чтобы проще было держаться в седле во время стрельбы. Так, каблуки стали незаменимой частью воинского обмундирования.

Французский король Людовик XIV отлично чувствовал себя в туфлях на каблуках Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Позднее, в Средние века, мода на обувь на высоком каблуке перекочевала и в Европу, а в эпоху барокко достигла расцвета. Преимущественно благодаря французскому королю Людовику XIV, он был маленького роста. Специально для него делали обувь на каблуке высотой до 10 см.

«Он издал указ, согласно которому все приближенные к его семье и двору мужчины тоже могли носить обувь на каблуке. Для самых близких — обувь красного цвета, для чуть более дальних — зеленого и синего. Чернь не имела права носить каблуки, это привилегия для знати», — объяснила Юлия Ушакова.

Вслед за Людовиком XIV высокородные дамы тоже стали заказывать себе обувь на высоком каблуке. Так, широкий каблук стал мужским, а более тонкий и изящный — женским. Практичная сторона такой обуви была в том, что каблуки защищали от дорожной пыли и грязи подолы платьев и плащей, накидок.

В современном мире каблуки разлюбили даже женщины, отдав предпочтение удобству Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Так продолжалось вплоть до Великой французской революции, которая изменила отношение к моде: мужчины перестали носить каблуки.

«Сегодня я наблюдаю тенденцию отказа от каблуков в пользу более плоской подошвы и удобной обуви. Происходит пересмотр отношения к комфорту. Люди заботятся не о внешнем виде или впечатлении, а о том, как они себя чувствуют в процессе носки обуви», — отметила стилист.

Розовые вещи

Устойчивое гендерное разделение на розовое для девочек и голубое для мальчиков произошло только после Второй мировой войны. До начала XX века младенцев всех полов одевали в белое, потому что это было практично. В те времена еще не существовало средств для выведения пятен, а дети, как известно, пачкаются. От частых кипячений цветные ткани быстро приходили в негодность, поэтому детей наряжали в белые платьица и сорочки.

«Можно умиляться прекрасным младенцам, кудрявым девочкам в платьях на руках у наших русских императриц, а потом прочитать, что это вовсе не девочка, а мальчик, одетый в платье», — сказала Юлия Ушакова.

Розовый или голубой? Вечный вопрос (и глупый стереотип) Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Но изначально розовый был предназначен для мальчиков — всё благодаря Марсу. Планета, как известно, красная, символизирует мужественность и мужское начало, а значит, носить красное или его облегченный аналог — розовый — должны мальчики.

«Считалось, что если мальчики с ранних лет будут носить одежду красного или розового цветов, то смогут приобрести качества этой планеты и станут мужественнее. А девочки, в свою очередь, носили голубой, как и Дева Мария на картинах великих мастеров», — добавляет эксперт.

Местами розовый и голубой поменялись гораздо позже. И роль тут, по мнению Юлии Ушаковой, сыграли сразу несколько факторов.

«После войны женщины истосковались по чему-то легкому, летящему, и Кристиан Диор подарил им стиль нью-лук с очень узкой талией и широкой юбкой. Его наряды были в светлых тонах, близких к розовому или персиковому», — объяснила стилист.

Мерилин шикарна, а платье действительно триггерное Источник: kinopoisk.ru

Второй момент — кино. Помните платье Мерилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»? Такие явления становятся триггерами и формируют коллективное мировоззрение.

Еще одна причина формирования стереотипа, как считает эксперт, первые леди Америки, которые, конечно, были своего рода трендсеттерами. В день инаугурации 34-го президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра его супруга Мейми Женева появилась в изящном розовом бальном платье в пол с длинными перчатками.

«Позже ее поклонницы узнали, что Мейми и дома предпочитает носить одежду в розовых оттенках», — добавила стилист.

Добавил популярности цвету и печально известный розовый костюм Жаклин Кеннеди, забрызганный кровью мужа, она не снимала его два дня.

Вот откуда ноги растут, девочки Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Огромную роль в формировании стереотипа сыграла кукла Барби: весь ее мир был розовым, от одежды до дома, мебели и авто.

Это был своеобразный маркетинговый ход. Благодаря в том числе стереотипам у людей появилась потребность покупать больше — от старшего брата одежда уже не могла перейти к младшей дочери и наоборот. Разнополым детям нужны были разные коляски, мебель, вещи.

«Гендерное разделение помогало индустрии продавать. Но, по последним исследованиям института цвета Pantone, стало ясно, что тенденции на цвета стали размытыми. В частности, благодаря феминистским движениям: и мужчины, и женщины спокойно носят и розовый, и голубой», — заметила эксперт.

Шоссы, чулки для мужчин

Шоссы носили и мужчины, и женщины Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Шоссы — это прообраз современных колгот и одновременно мужских брюк. Они представляли собой две раздельные облегающие штанины.

«Шоссы были и мужские, и женские. Их крепили либо к поясному изделию, либо к плечевому, то есть к камзолу, жилету или куртке. Женские шоссы прятали от посторонних глаз, а мужские, наоборот, выставляли напоказ», — рассказала Юлия Ушакова.

Шоссы на лето шили изо льна, а для зимы использовали сукно или кожу. Иногда к ним пришивали подошву из кожи, и тогда они приобретали вид законченного изделия, как обувь.

«Носы шосс набивали шерстяными нитями, и получался интересный загнутый мыс. Мы можем видеть их на гравюрах и картинах вплоть до XIV века, — отметила стилист. — Шоссы были прообразом современных чулок, а потом их стали сшивать спереди и сзади, так появились нынешние колготы».

В XVI веке чулки стали обязательным предметом мужского гардероба. Да, именно мужского Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Чулки мужчины носили в эпоху рококо, демонстрируя дамам ноги и подчеркивая красоту икр — их размер в то время был важной составляющей мужской привлекательности. То был изящный легкий стиль, максимально приближенный к женственности.

«Легкие воздушные ткани, кружевные манжеты, чулки, подвязки шелковые и инкрустированные туфли. Стиль рококо закончился с Французской революцией, когда свобода, равенство и братство одержали верх над помпезностью», — добавила эксперт.

Сорочки и юбки

Мужчины отказались от сорочек, потому что им стало неудобно Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Сорочка — это первое изделие, которое человек создал и носил для сохранения тепла еще до нашей эры. Очень долго сорочки оставались исключительно нательным бельем и не были видны постороннему взгляду.

«В эпоху Возрождения их начали украшать кружевом — манжеты или воротник — и стали показывать из-под основного изделия. Даже делали специальные прорези на рукавах камзолов, кафтанов и вот таким образом демонстрировали», — рассказала Юлия Ушакова.

Мужчины перестали носить сорочки, когда появились фраки и пиджаки. Дело в том, что у сорочек были пышные рукава, и втискивать их в рукава новомодной верхней одежды было неудобно или даже невозможно, поэтому сорочки заменили на рубашки.

Мужские юбки всё еще существуют Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Юбка в целом изначально не имела гендерной принадлежности, мужчины носили ее на протяжении всей истории. Во-первых, юбку легко шить. Во-вторых, она не сковывает движений, поэтому их часто надевали воины во время дальних походов. Например, у балканских народов такая юбка называлась фустанелла.

«Изменения произошли, когда люди пересели на лошадей и юбки перестали быть комфортным предметом гардероба, их заменили на брюки», — объяснила Юлия Ушакова.