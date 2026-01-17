НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стеснялись себя в зеркале. Врач показал изменившихся после пластики пациентов (и даже мужчину с «женской» грудью)

Стеснялись себя в зеркале. Врач показал изменившихся после пластики пациентов (и даже мужчину с «женской» грудью)

Публикуем истории людей, которые легли под нож ради красоты и нормальной жизни

97
Чаще всего собой недовольны женщины после родов. Но бывает, что и мужчины идут к хирургам

Чаще всего собой недовольны женщины после родов. Но бывает, что и мужчины идут к хирургам

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Лисьи глазки», вздернутые, как у кукол, носики — на какие пластические операции тратят деньги россиянки? 72.RU поговорили с одним из популярных хирургов, который не только рассказал о самых распространенных запросах клиентов, но и показал результат своей работы.

По словам специалиста, чаще всего в клиники обращаются, чтобы скорректировать форму груди или живота после родов.

«Чаще всего делают пластику лица и комплексные операции на тело после родов. Девушки уже прошли этап косметологии, уколов, аппаратов. В какой-то момент они понимают, что дальше это не работает. Не потому, что плохо сделали, а потому, что есть предел возможностей у косметологии. И тогда подключается хирургический подход — подтянуть контуры, убрать птоз, мешки под глазами, — делится пластический хирург Евгений Олейник. — Отдельно стоит сказать и про мужскую пластику лица. Она тоже пользуется спросом. Здесь главный принцип — сохранить мужественность и естественность черт».

Мужчины тоже не всегда могут решить свои проблемы с помощью спортзала или косметологов, а потому ложатся под нож хирурга.

Мужчина с женской грудью

Фото мужчины до и после операции. На втором снимке результат спустя 11 месяцев после операции

Фото мужчины до и после операции. На втором снимке результат спустя 11 месяцев после операции

Источник:

Евгений Олейник

«Молодой человек — 29 лет. Обратился с проблемой увеличенной груди — это мешало в обычной жизни: было сложно подобрать одежду, появлялось чувство стеснения на пляже, в спортзале, в компании», — рассказывает журналисту 72.RU пластический хирург.

В результате мужчине провели операцию под наркозом, ему удалили 95% тканей молочной железы.

«Качество жизни мужчины резко изменилось в лучшую сторону. Мы устранили истинную гинекомастию, при этом оставили сосок с ареолой полностью сохранным, без нарушений чувствительности и некроза. Убрали избытки кожи и переместили сосково-ареолярный комплекс выше исходного уровня. Получилось по-мужски», — рассказывает врач.

Но был в практике хирурга и обратный случай, когда мужчина, наоборот, просил увеличить ему грудь. В операции ему было отказано.

Женщина с 12-м размером груди

До и после операции (на втором снимке результат спустя 2 месяца)

До и после операции (на втором снимке результат спустя 2 месяца)

Источник:

Евгений Олейник

Следующий случай не менее интересный.

«Пациентке 41 год. Причиной обращения стал чрезмерно большой размер груди — 12, который мешал ей в обычной жизни. Трудно было подобрать белье, лямки давили и оставляли следы на коже, возникали опрелости и боли в спине. Также пациентку не устраивала форма груди», — рассказывает врач.

Женщине выполнили редукционную мастопексию (другими словами, сделали подтяжку груди с уменьшением объема).

«Из 12-го размера груди получили 5-й. При этом хотели уменьшить еще больше, но могли столкнуться с серьезными осложнениями в дальнейшем. При такой объемной операции полностью сохранена чувствительность ареол и сосков. Это очень важно», — говорит врач.

Женщине стало значительно проще жить: боли ушли, а выбор белья и одежды наконец стал приносить радость.

Большой живот, который не убирался спортом

После трех родов живот совсем потерял былую форму, никакие упражнения на пресс не помогают в таких ситуациях

После трех родов живот совсем потерял былую форму, никакие упражнения на пресс не помогают в таких ситуациях

Источник:

Евгений Олейник

Еще одна популярная проблема у женщин — это обвисший живот после родов. И как бы клиентки ни старались исправить несовершенства фигуры спортом, результат не радовал. Прямо как и эту женщину на фото.

«Этой пациентке 37 лет. Она обратилась с жалобами на массивный живот, мешающий ей в повседневной жизни. Спортзалы и диеты были неэффективны. Девушка в прошлом имела кесарева сечения, после деторождений передняя брюшная стенка потеряла былую форму и увеличилась в размерах», — рассказывает Евгений.

Женщине выполнили комплексную операцию, в которую вошли абдоминопластика с устранением диастаза, перенос пупка и ультразвуковая липосакция.

Меньше чем через полгода тюменка увидела результат: живот стал подтянутым, фигура стала выглядеть более стройной. Сейчас эта пациентка признается врачу, что ей стало легче жить, заниматься спортом и ходить в магазины на шопинг.

Вечно уставший взгляд

На втором снимке взгляд женщины после операции через 8 месяцев

На втором снимке взгляд женщины после операции через 8 месяцев

Источник:

Евгений Олейник

Еще одна популярная процедура — это блефаропластика. Женщины, которые хотят визуально омолодиться за 40 минут, просят хирургов убрать им мешки под глазами.

«Этой пациентке 52 года. Мешки под глазами и лишняя кожа нижних век долгое время мешали ей в обычной жизни: лицо выглядело постоянно уставшим, окружающие часто спрашивали, как она себя чувствует. Даже при хорошем самочувствии внешний вид выдавал усталость», — рассказывает врач.

Женщине сделали лазерную нижнюю блефаропластику — удалили избыток кожи, а грыжевые пакеты аккуратно перераспределили для сохранения естественного рельефа. Лазерная технология позволила сделать разрез под ресничным краем максимально деликатным, а рубец — практически незаметным.

«Продолжительность такой операции — всего 40 минут. Следов вмешательства практически не видно даже при близком рассмотрении. Пациентка отмечает, что перестала слышать фразу „Ты устала? “ и теперь выглядит моложе своих лет», — говорит он же.

Судя по фотографии, женщина действительно освежила свой взгляд.

Юлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
