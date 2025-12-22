«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год

Стилист из Башкирии дала главный совет при выборе новогоднего наряда Источник: Булат Салихов / UFA1.RU, Тамара Оганесян / T.me

Перед Новым годом модницы ищут то самое платье. Как сделать правильный выбор? За советом UFA1.RU обратился к стилисту Тамаре Оганесян.

Тамара Оганесян Личный сайт

Частый запрос перед праздниками: «Я не хочу волноваться о том, как выгляжу, а хочу получать удовольствие от мероприятия». Год у всех был непростой: все работают, занимаются бытом и воспитанием детей, все устают. Не надо наряжаться так, чтобы проверять каждые пять секунд, нормально ли юбка сидит или не помялись ли брюки. На празднике нужно в первую очередь праздновать.

Люди стали более осознанно подходить к выбору нарядов на Новый год и праздничные корпоративы. Связано это, полагаю, с тем, что больше людей стало понимать, что такое «умный» гардероб, который нужно заполнять вещами, способными прослужить не один, не два и не три года.

Женщины устали от безумия в их шкафах, которые в некоторых случаях больше похожи на склады маркетплейсов. Тогда царил парадокс двух проблем — «нечего надеть» и «некуда сложить». Теперь выбор делается в пользу качества, а не количества. От потребительства мы переходим к осознанному потреблению.

Заметное не значит красивое Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Во-вторых, сказывается экономическая ситуация: нет возможности тратиться на платье, которое потом будет весь год грустить в шкафу. На праздник хочется и нарядиться, и не остаться перед пустым столом. Конечно, остаются еще девушки, которые говорят: «Хочу, и всё».

Такие, как правило, скупятся на гардероб в течение года, но на корпоративе хотят сверкать, им нужно произвести вау-эффект, чтобы за один вечер, видимо, на всю оставшуюся жизнь накопить фотографий для своих соцсетей. Их трудно в этом винить. Но потом наступает первое января, наряд отправляется в шкаф, а расходы за него ничем не компенсируешь.

Для них отличным вариантом может стать прокат или аренда платья на вечер. Некоторые покупают наряд, а потом продают его, чтобы отбить часть денег, — тоже неплохая идея. Между прочим, после Нового года, когда все корпоративы отгремят и фотосессии пройдут, начнутся распродажи — все дорогущие наряды можно будет приобрести по значительно сниженным ценам.

Достаточно празднично? Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

До тех пор советую подходить к выбору наряда так, чтобы он мог прослужить и после праздника, и еще хватило денег на подарки родным. Золотое правило — новогодний образ, включая обувь и аксессуары, не может стоить больше 10% ежемесячного дохода. Учитывая, что у большинства дам уже имеется в распоряжении набор из туфель, сумочек, украшений и прочего, остается лишь докупить платье или брючный костюм.

5–10% от зарплаты на это вполне может хватить. Только не стоит надеяться лишь на маркетплейсы, где продают платья за 2000 рублей. Дело не в цене. Тем, кому стыдно надевать дешевое, заявляю сразу: стыдно, когда не по кошельку тратишь деньги на шмотки ради одной вечеринки и нескольких фото, чтобы поразить полтора подписчика в соцсетях. С маркетплейсами проблема в другом.

Там может попасться качественная вещь, которая идеально сядет по фигуре, но это почти как русская рулетка. Искать надо тщательно или быть готовым к тому, что обновку придется перешивать. Вы мастер швейного дела, что ли? Если так, поздравляю, остается только не прогадать с выбором ткани. Если нет, все-таки подыщите уже готовое однотонное платье без блесток и прочей мишуры, чтобы потом оживить его аксессуарами. Вариантов масса: винтажные украшения, интересные клатчи или акцентная обувь.

Как вам такой вариант? Источник: Тамара Оганесян / T.me

Если бюджет совсем урезан и нет денег на что-то новое, то берите вещи, которые у вас уже есть в гардеробе, и комбинируйте в новый образ. К примеру, можете разбить брючный костюм, к низу подобрать подходящую рубашку или топ и добавить серьги. Не забывайте про то, что макияж тоже часть образа, помада или тени его заметно оживят.