Стиль и красота «Красный, золото и бархат»: известный дизайнер рассказала, в чём встречать 2026 год

«Красный, золото и бархат»: известный дизайнер рассказала, в чём встречать 2026 год

Какие цвета, фактуры и аксессуары выбрать для праздника

103
Времени для подготовки к новогодней ночи осталось не так много

Времени для подготовки к новогодней ночи осталось не так много

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Год Красной Огненной Лошади всё ближе — самое время озаботиться подбором наряда. Дизайнер Татьяна Сулимина поделилась с VORONEZH1.RU рекомендациями по созданию идеального образа для встречи 2026 года. Наш эксперт советует обратить внимание на трендовые цвета, фактуры и фасоны, чтобы быть в гармонии с энергией наступающего года.

Татьяна Сулимина — российский дизайнер, основатель одноименного модного дома и член Национальной академии индустрии моды. Она обучалась в школе известного историка моды Александра Васильева. В индустрии работает с 1999 года.

Постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Санкт-Петербургской недели моды. Обладатель гран-при конкурса «Мастера Центральной России», лауреат премии «Золотое веретено». Итальянский Vogue включал ее показы в топ-10 лучших на Русской неделе.

Главный цвет года — красный

По словам дизайнера, символ года напрямую диктует главный цвет палитры — красный уже два сезона подряд на пике моды и в следующем году тоже будет актуален. Для тех, кто не готов к тотальному красному, эксперт предлагает добавить его в образ с помощью аксессуаров.

«Это могут быть лодочки, красный пояс, маникюр или красная помада. Какой-то красный элемент будет прекрасно смотреться за праздничным столом и добавит вам энергии года», — советует Татьяна.

Красный — главный цвет года

Красный — главный цвет года

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Ярко, смело и очень празднично

Ярко, смело и очень празднично

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Помимо красного, модельер рекомендует обратить внимание на богатую палитру коричневых оттенков.

«Это не только цвет лошади, это еще и цвет земли, по которой она ходит. И также это трендовый цвет, который сейчас у нас в моде. Это и шоколадный, и карамель, и мокко-мусс — очень красивые, теплые цвета».

Эксперт также советует не ограничиваться только основными цветами и присмотреться к другим модным оттенкам.

«Я бы еще обратила внимание на оранжевый. Оранжевый придет в моду в следующем году, и уже сейчас этот теплый цвет однозначно полюбится Огненной Лошади», — уверена Татьяна Сулимина.

Черный, как всегда, в тренде

Черный, как всегда, в тренде

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Можно присмотреться к оттенкам коричневого

Можно присмотреться к оттенкам коричневого

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Актуальны сейчас и приглушенные, сложные тона.

«Зеленый в этом сезоне изменил свою тональность. Он сейчас больше в цветах хаки и табака. Образы в этих цветах смотрятся очень красиво и нарядно, особенно если добавить блеска», — рассказала стилист.

Еще одним фаворитом стал фиолетовый — от сирени до глубокого баклажана. Вечную классику — черный цвет — тоже никто не отменял.

«Черный — безусловный фаворит любых вечерних выходов. Это креативный цвет, и он очень красив в разных фактурах. Но в этом году его лучше разбавить яркими акцентами в отделке или в аксессуарах. Красная сумка или золото, серебро», — посоветовала Татьяна.

Еще один выигрышный вариант — комбинировать черный с серебряным жакетом, чтобы сделать образ по-настоящему праздничным и ярким.

Золотые украшения сейчас очень популярны

Золотые украшения сейчас очень популярны

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Аксессуары необязательно должны быть полностью золотыми

Аксессуары необязательно должны быть полностью золотыми

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Акцент на роскошь

Особое место в новогоднем образе займут золотые аксессуары.

«Большие золотые броши, браслеты, колье. Они вновь появляются на подиумах, и мы с удовольствием их носим», — говорит Татьяна.

Чтобы смягчить блеск, она советует сочетать золото с теплыми фактурами, например с мехом или перьями.

Образ можно разбавить мехом

Образ можно разбавить мехом

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Кроме подчеркнутой роскоши, в моду вернулась утонченная женственность — еще один тренд из хорошо забытого старого.

«Мы этого очень долго ждали. Это и приталенные костюмы, и приталенные жакеты. И юбки-карандаши — они так долго были в забвении, а теперь снова возвращаются. И облегающие платья», — перечислила Татьяна.

Сейчас в моду вернулась женственность

Сейчас в моду вернулась женственность

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Кашемир и бархат

Главным предметом гардероба для новогодней ночи дизайнер называет платье. В тренде асимметрия, открытые плечи, длина миди и, как смелый вариант, мини. Для создания праздничного образа эксперт рекомендует обратить внимание на тактильные и нарядные ткани — сатин, атлас, бархат.

«Мини-платье с длинным рукавом будет интересно смотреться как в бархате, так и в какой-то металлизированной ткани», — добавила она.

Не любите платья? Не беда. Для уютного домашнего праздника идеально подойдет кашемировый костюм, дополненный золотыми аксессуарами.

К брючному костюму тоже можно добавить необычный элемент

К брючному костюму тоже можно добавить необычный элемент

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Для любительниц брючных костюмов тоже есть множество вариантов: их можно комбинировать с шелковыми блузами, прозрачными тканями или корсетами. Не стоит забывать и про юбки.

«Юбки клеш — это полусолнце, солнце, самые женственные, самые красивые юбки принцесс — они будут прекрасно смотреться на Новый год», — добавила она.

Нежные, воздушные блузы отлично сочетаются с брюками

Нежные, воздушные блузы отлично сочетаются с брюками

Источник:

архив Татьяны Сулиминой

Завершить образ помогут женственные лодочки.

«Женственные модели с узким мысом. В этом сезоне в моде небольшой каблучок. Но само его наличие и острый мыс обеспечит вам женственность, элегантность и красоту образа», — резюмирует Татьяна Сулимина.

Мария Мишукова
Мария Мишукова
журналист
Новый год Образ Красный Мода Одежда Стилист
