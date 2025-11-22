«Красный, золото и бархат»: известный дизайнер рассказала, в чём встречать 2026 год

Времени для подготовки к новогодней ночи осталось не так много Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Год Красной Огненной Лошади всё ближе — самое время озаботиться подбором наряда. Дизайнер Татьяна Сулимина поделилась с VORONEZH1.RU рекомендациями по созданию идеального образа для встречи 2026 года. Наш эксперт советует обратить внимание на трендовые цвета, фактуры и фасоны, чтобы быть в гармонии с энергией наступающего года.

Татьяна Сулимина — российский дизайнер, основатель одноименного модного дома и член Национальной академии индустрии моды. Она обучалась в школе известного историка моды Александра Васильева. В индустрии работает с 1999 года. Постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Санкт-Петербургской недели моды. Обладатель гран-при конкурса «Мастера Центральной России», лауреат премии «Золотое веретено». Итальянский Vogue включал ее показы в топ-10 лучших на Русской неделе.

Главный цвет года — красный По словам дизайнера, символ года напрямую диктует главный цвет палитры — красный уже два сезона подряд на пике моды и в следующем году тоже будет актуален. Для тех, кто не готов к тотальному красному, эксперт предлагает добавить его в образ с помощью аксессуаров. «Это могут быть лодочки, красный пояс, маникюр или красная помада. Какой-то красный элемент будет прекрасно смотреться за праздничным столом и добавит вам энергии года», — советует Татьяна.

Красный — главный цвет года Источник: архив Татьяны Сулиминой Ярко, смело и очень празднично Источник: архив Татьяны Сулиминой

Помимо красного, модельер рекомендует обратить внимание на богатую палитру коричневых оттенков. «Это не только цвет лошади, это еще и цвет земли, по которой она ходит. И также это трендовый цвет, который сейчас у нас в моде. Это и шоколадный, и карамель, и мокко-мусс — очень красивые, теплые цвета». Эксперт также советует не ограничиваться только основными цветами и присмотреться к другим модным оттенкам. «Я бы еще обратила внимание на оранжевый. Оранжевый придет в моду в следующем году, и уже сейчас этот теплый цвет однозначно полюбится Огненной Лошади», — уверена Татьяна Сулимина.

Черный, как всегда, в тренде Источник: архив Татьяны Сулиминой Можно присмотреться к оттенкам коричневого Источник: архив Татьяны Сулиминой

Актуальны сейчас и приглушенные, сложные тона. «Зеленый в этом сезоне изменил свою тональность. Он сейчас больше в цветах хаки и табака. Образы в этих цветах смотрятся очень красиво и нарядно, особенно если добавить блеска», — рассказала стилист. Еще одним фаворитом стал фиолетовый — от сирени до глубокого баклажана. Вечную классику — черный цвет — тоже никто не отменял. «Черный — безусловный фаворит любых вечерних выходов. Это креативный цвет, и он очень красив в разных фактурах. Но в этом году его лучше разбавить яркими акцентами в отделке или в аксессуарах. Красная сумка или золото, серебро», — посоветовала Татьяна. Еще один выигрышный вариант — комбинировать черный с серебряным жакетом, чтобы сделать образ по-настоящему праздничным и ярким.

Золотые украшения сейчас очень популярны Источник: архив Татьяны Сулиминой Аксессуары необязательно должны быть полностью золотыми Источник: архив Татьяны Сулиминой

Акцент на роскошь Особое место в новогоднем образе займут золотые аксессуары. «Большие золотые броши, браслеты, колье. Они вновь появляются на подиумах, и мы с удовольствием их носим», — говорит Татьяна. Чтобы смягчить блеск, она советует сочетать золото с теплыми фактурами, например с мехом или перьями.

Образ можно разбавить мехом Источник: архив Татьяны Сулиминой

Кроме подчеркнутой роскоши, в моду вернулась утонченная женственность — еще один тренд из хорошо забытого старого. «Мы этого очень долго ждали. Это и приталенные костюмы, и приталенные жакеты. И юбки-карандаши — они так долго были в забвении, а теперь снова возвращаются. И облегающие платья», — перечислила Татьяна.

Сейчас в моду вернулась женственность Источник: архив Татьяны Сулиминой

Кашемир и бархат Главным предметом гардероба для новогодней ночи дизайнер называет платье. В тренде асимметрия, открытые плечи, длина миди и, как смелый вариант, мини. Для создания праздничного образа эксперт рекомендует обратить внимание на тактильные и нарядные ткани — сатин, атлас, бархат. «Мини-платье с длинным рукавом будет интересно смотреться как в бархате, так и в какой-то металлизированной ткани», — добавила она. Не любите платья? Не беда. Для уютного домашнего праздника идеально подойдет кашемировый костюм, дополненный золотыми аксессуарами.

К брючному костюму тоже можно добавить необычный элемент Источник: архив Татьяны Сулиминой

Для любительниц брючных костюмов тоже есть множество вариантов: их можно комбинировать с шелковыми блузами, прозрачными тканями или корсетами. Не стоит забывать и про юбки. «Юбки клеш — это полусолнце, солнце, самые женственные, самые красивые юбки принцесс — они будут прекрасно смотреться на Новый год», — добавила она.

Нежные, воздушные блузы отлично сочетаются с брюками Источник: архив Татьяны Сулиминой