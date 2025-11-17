Похожи на находки археологов: мастерица делает уникальные стеклянные бусины — ее история

Пермячка изучает историю украшений в разных веках и плавит бусины для них вот уже 13 лет Источник: Ксения Цыганкова; Archaic Glass | украшения из стекла | Пермь / vk.com

Пермячка Ксения Цыганкова создает «историчные» бусины и украшения из них. У бусин такое название, потому что они максимально похожи на находки археологов по размеру, цвету и форме. В какой-то момент это увлечение превратилось в работу, а сейчас у девушки есть ученики, которым она передает свои знания. В беседе с 59.RU Ксения рассказала, чем интересна работа со стеклом, как она изучает историю изделий и какие бусины находили только в Прикамье и соседнем регионе.

«Совершенно неожиданно стало получаться»

Ксения Цыганкова занимается исторической реконструкцией вот уже 15 лет, 13 лет работает со стеклом и шьет максимально приближенные к оригиналам костюмы. Интересно, что первое образование Ксении никак не связано с ее творчеством — она окончила факультет уголовного права и прокурорского надзора в Пермском государственном университете. Увлечение стеклом началось в декрете после рождения дочери — пермячка решила найти хобби, чтобы ей не было скучно, а затем ее «затянуло».

— Я заказала горелку, стекло, и у меня совершенно неожиданно стало получаться, — делится с 59.RU Ксения. — Я не рассчитывала на что-то большее. После декрета я уже не вышла на работу и начала заниматься своим делом.

Так выглядит процесс плавления стекла на горелке Источник: предоставлено Ксенией Цыганковой

Сейчас девушка учится на историка-археолога в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете и готовится защищать диссертацию по археологическому стеклу. Ксения признается, что ни разу не была на археологических раскопках, но после защиты научной работы у нее может появиться такая возможность.

Чтобы изделия были как можно более достоверными, мастерица изучает разные источники: описания находок в документах, информацию на сайтах музеев, научные публикации и произведения искусства.

«Бусину или фигурку нужно сделать с первой попытки»

В работе со стеклом есть много техник, но чаще всего наша героиня использует технику лэмпворк — это плавление стекла на горелке при высокой температуре. Иногда она прибегает и к другим способам. Например, при работе в технике классического готического витража мастера вырезают плоское стекло и обрамляют свинцовыми профилями. В витражах Тиффани они оборачивают стёкла медной фольгой с липким основанием, обрамляют свинцовым профилем и припаивают друг к другу с помощью олова.

Символ Пермского края, выполненный в технике Тиффани Источник: предоставлено Ксенией Цыганковой Источник: предоставлено Ксенией Цыганковой

— Существуют разные техники и стёкла. Стёкла различаются по коэффициенту теплового расширения — это температура, при которой они плавятся, — поясняет нам Ксения. — Для лэмпворка используется легкоплавкое стекло — оно начинает плавиться при 600 °C, а рабочая температура в наших горелках — 1200 °C.

Стёкла состоят из песка, соды и оксида металлов. Оксид металла необходим для окрашивания стекла в тот или иной цвет: например, оксид меди дает зеленый цвет, закись меди — красно-бордовый, кобальт — синий, а алюминий — желтый.

Наше внимание привлекли бусины «с блестками», переливающимися разными оттенками. Ксения пояснила, что это дихроическое стекло — изначально блестящее и отражающее свет. На пластинку стекла наносятся частицы серебра, золота и редкоземельных металлов — так потом и получаются сверкающие бусины. Переливы фиолетовым, голубым, розовым дает реакция серебра в серебросодержащем стекле.

Для плавления стекла Ксения использует горелку на пропане и кислороде, мощную вытяжку и муфельную печь. При работе со стеклом нужно учитывать много тонкостей. Перед началом плавления необходимо надевать специальные очки с фиолетовыми стеклами — они «отсекают» желтый спектр пламени, что позволяет четко видеть саму бусину. В печи постоянно поддерживается температура в 500–520 °C, чтобы готовые бусины остывали постепенно. Мягкое стекло необходимо обжигать сразу, потому что готовое изделие может треснуть сразу после остывания. А боросиликатное стекло более прочное — можно сделать бусину и оставить на столе остывать. Поэтому боросиликатное стекло используют для выплавки стеклянных цепочек или очень тонких фигурок.

— Изделие сразу изготавливается цельным, разноцветным — все точки, полоски и другой декор наносятся стеклом по стеклу прямо в пламени. Бусину или фигурку нужно сделать за один раз, — рассказывает 59.RU Ксения. — Ты заранее подготавливаешь все стёкла и инструмент, садишься за горелку, изготавливаешь изделие и тут же убираешь в муфельную печь. Примерно на следующий день оно готово. Иногда задумка не получается, но у меня чаще всего получается, потому что я давно этим занимаюсь.

«Первый год-два изделия будут такими же, как у вашего учителя»

Ксения регулярно участвует в фестивалях исторической реконструкции — например, «Поле Куликово» в Туле, посвященном годовщине Куликовской битвы, и фестивале средневекового боя «Великий Болгар» в Татарстане. Она привозит с собой небольшой глиняный горн — подобный ему применяли в XIV веке. К нему подводят мехи и нагнетают воздух, чтобы температура воздуха достигала 1200 °C, как в горелке. Пермячка проводит мастер-классы по бусоделию и продает готовые изделия.

Ксения проводит обучение и в своей мастерской Archaic glass в Перми — здесь также работает ее помощница, а также художница, рисующая дизайн для открыток, и еще несколько мастеров.

— Я обучаю взрослых около 10 лет. Иногда достаточно 2–3 мастер-классов, чтобы человек научился технике работы со стеклом, — делится Ксения. — Есть кейс, когда девушка в течение полугода каждую неделю ходила на занятия, а сейчас самостоятельно успешно работает. Тогда дошло до такого уровня, что я доставала из печи ее работы и они были максимально похожими на мои. Тут как с любым искусством — если вы хотите обучаться лэмпворку, нужно посмотреть, чьи работы вам больше нравятся, и идти учиться к тому, кто их создал. Первый год-два изделия будут такими же, как у вашего учителя, а потом уже начнет получаться что-то свое. Потому что вы будете представлять, как стекло реагирует и течет в пламени и что можно из него сделать.

По словам Ксении, каждый мастер «ставит руки» ученику, поэтому работы мастера и его ученика будут очень похожими, хоть и не совсем одинаковыми. Когда на них посмотрит обыватель, то не увидит отличий, а тот, кто глубже изучал процесс, увидит, что изделия немного различаются.

«Голубые бусины в основном характерны для Пермского края»

Ксения давно занимается реконструкцией и поэтому успела изучить разные периоды в разных регионах России и других странах. В беседе с 59.RU девушка признаётся, что ей сложно выбрать любимую эпоху, и вспоминает, в какие из них уже глубоко погружалась.

— Изначально я состояла в клубе, который воссоздавал Новгород XIII–XIV веков. В тот период первыми колонизаторами Урала были ушкуйники из Новгорода, они же речные разбойники (ушкуй — легкое речное судно, на котором они плавали. — Прим. ред), грабившие жителей. Со временем они добрались и до территории Пермского края. Сейчас я интересуюсь Италией XIV–XV веков — мы в клубе «Берн» в основном занимаемся историческим средневековым боем, когда надеваем доспехи и бьем друг друга. Я еще и костюмы шью и людей бью, — шутит девушка.

Пермячка сама шьет себе костюмы для фестивалей реконструкции. Это фото сделано на фестивале «Русь Дружинная» в деревне Кудрино под Ижевском Источник: Ксения Цыганкова / vk.com

При изучении украшений в разных исторических периодах пермячка обратила внимание, что есть вещи, которые встречаются только в определенных местах в определенное время. Например, на территории бывшего ирландского королевства Лагор, или Южной Бреги, находили сине-белые бусины VIII–IX веков — они встречались только там на протяжении примерно 100 лет. Если такие изделия встречались в каком-нибудь захоронении в Норвегии, то можно было предположить, что покойный был переселенцем из Ирландии и просто привез их с собой. Ксения также предполагает, что в Лагоре мог работать мастер, создающий определенные бусины. Он обучил 2–3 мастеров, но эта традиция не сохранилась — в XI–XII веках и позже сине-белые бусины там уже не находили. Возможно, что мастер умер или переехал в другую страну и не успел никому передать свое ремесло.

В последнее время внимание пермячки привлекает и Ломоватовская культура, получившая название от речки Ломоватовка, на берегу которой ученые начали изучать археологические находки. Она зародилась на территории Прикамья — там, где сейчас находятся Ильинский, Добрянский и Чусовской районы. Ломоватовская культура существовала примерно с VI по XII век, ее расцвет пришелся на VII–VIII век. После этого периода осталось не только много артефактов из металла с изображениями в Пермском зверином стиле, но и импортных бусин. Их в основном привозили из Ирана и Египта.

— По химическому составу и внешнему виду бусин можно определить, откуда их привезли, примерно в какой период изготовили и в каком регионе, — поясняет 59.RU Ксения. — У нас также встречается много серебро- и золотостеклянных бусин. Они представляют собой тоненький слой стекла, за которым находится тоненькая пластинка серебра 999-й пробы или золота, а сверху — либо прозрачное стекло, либо желтое, либо голубое. Голубые бусины в основном характерны для Пермского края, также их находят и в Глазове. На территории Руси или в Скандинавии их в таком количестве нет.

Мастерица сделала много бусин специально для Коми-Пермяцкого этнокультурного центра в Кудымкаре — они хранятся там в качестве экспоната.

Стекло для работы нужно заказывать из других стран. Например, разноцветное стекло варят в Италии, муранское (или венецианское) и дихроическое стёкла — в США, а другие его виды производят в Германии, Чехии и Китае. Материал нужно подбирать так, чтобы все стёкла совпадали по коэффициенту термического расширения и сплавлялись между собой. Если совпадения нет, на стекле образуются трещины. Ксения заказывает стекло через Турцию или через своих знакомых в Казахстане.