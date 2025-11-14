«Снежная краса Якутии» участвует в «Мисс Вселенная», но представляет Сербию. Кто она такая

В конкурсе соревнуются более 60 участниц Источник: msjelenae / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Елена Егорова из Якутии участвует в конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», который проходит сейчас в Таиланде. Правда, представляет она не Россию, а… Сербию. Кто такая Елена, какие титулы она выигрывала и почему ее фото в купальнике выставляли на государственном телеканале с осуждением, — рассказывают наши коллеги из 14.RU.

Корни из Монголии

Рост Елены — 177 сантиметров, ей 28 лет, родом она из Мирного. В 2018 году получила титул «Снежная краса Якутии», после которого модельная карьера красотки пошла в гору. В 2020 году Елена участвовала в конкурсе «Мисс Республика Саха (Якутия)», но корону завоевать не удалось.

Якутскому изданию SakhaTimе Елена рассказывала, что до 14 лет ее звали Алена, но потом мама настояла на смене имени. Свое детство она считает счастливым.

«У меня было счастливое детство, меня растила одна мама, и у меня была лучшая подруга, с которой мы были как сестры. В школе я была не очень общительной, постоянно училась: с утра в лицее, а днем у меня была либо спортивная секция, либо архитектурная школа, либо музыкальная. Я училась каждый день по 12 часов, была ботаном, совершенно необщительным ребенком. Надо мной дети смеялись в школе, у меня было несуразное телосложение: я была очень высокой и худой. Плюс еще брекеты и прыщи. Отношения со сверстниками у меня не складывались», — говорила Елена в интервью.

В различных интервью она отмечала, что ее родители жили в Монголии, потом переехали в Якутию и обосновались в Мирном. Отец — татарин, мама — якутка. Как сообщала «Комсомольская правда в Якутии», родители девушки — предприниматели.

После успешной карьеры на родине Елена принялась покорять мировые конкурсы. В ноябре 2019 года красавица вышла в финал конкурса Miss Model of the World в Китае. В 2022 году представляла Монголию на конкурсе Miss Grand International, но и там корону получить не удалось.

Попала в скандал с купальником и не только

Отметилась красотка и в скандалах: Елену Егорову обсудили в прямом эфире передачи «Талбан» на якутском телеканале НВК «Саха».

Темой обсуждения стали откровенные фото якутских девушек, ведущий Олег Колесов-Талбан упомянул и Егорову, показав ее фото в купальнике. При этом лицо модели было замазано. В обсуждении пришли к выводу, что именно так выглядят девушки, которые утратили нравственность и пропагандируют развратное поведение.

Выпуск передачи тогда вызвал резонанс, якутянки даже запустили флешмоб, в котором публиковали свои фото в купальниках под хештегом #талбанизм. Выражали слова поддержки Егоровой. Сама модель потребовала извинений от ведущего, но так их и не получила.

В 2022 году девушка появилась в передаче телеканала НТВ «Интим за деньги», в которой рассказала о том, как стала жертвой мошенников: неизвестные попросили ее раздеться до нижнего белья под предлогом кастинга для съемок клипа.

Елена пожаловалась на мошенников Источник: скриншот YouTube

«Мне сказали пройтись на камеру в белье. Что я и сделала. После этого мне сказали, что они сделали запись, прикрепят ее к моим фотографиям и наложат какие-то скрины переписок, которые они сами же сделали, и обвинят в проституции. Я была в шоке из-за сфабрикованного компромата», — говорила Елена в сюжете.

Мошенники требовали деньги: сначала 15 тысяч рублей, потом 20 тысяч, затем 40 тысяч. И Елена поначалу платила, но потом решила прекратить. Она считает, что такие действия ставят под угрозу не только карьеру, но и брак, семью, дружбу.

В этом же году были обнародованы фотографии Елены на отдыхе с миллиардером Мойшей Мана. Сделаны они были в апреле 2021 года и всё еще есть в аккаунте мужчины.

Мойша Мана — американский миллиардер израильского происхождения, указано, что он занимается недвижимостью.

Тогда Елена прокомментировала фото изданию Sakha Day, сказав, что это была рабочая поездка.

«На него работает моя знакомая. У него большая компания. Вот она меня и пригласила, сказала, что поможет устроить на работу в США. Я решила сходить познакомиться, но не подошла, так как у меня низкий уровень владения английским языком», — сказала она изданию.

Елена на отдыхе с миллиардером Источник: moishemana / (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

«Мисс Вселенная — 2025»

Конкурс самых красивых девушек Вселенной в этот раз проводится в Таиланде, на полуострове Пхукет. Финал конкурса пройдет 21 ноября в Бангкоке, за корону борются 26 девушек со всего мира.

Елена в этом году представляет Сербию. Об этом писал русскоязычный сербский сайт «Моя Сербия». Там же указано, чем занималась Елена в последнее время. Оказалось, что она жила в Москве и занималась разработкой программного обеспечения.

Елена на конкурсе Источник: msjelenae / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Многие были удивлены выбором участницы, но Егорова получила паспорт этой страны и имеет полное право участвовать в конкурсе. В социальных сетях пользователи обсуждают этот выбор. Их мнения разнятся: кто-то поддерживает, а кто-то осуждает, говоря, что азиатка не должна представлять Сербию.

Елена публиковала у себя в сторис сербский паспорт Источник: msjelenae / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Красавиц в этом году будут судить по их выступлениям в четырех основных сегментах: личное интервью, презентация национального костюма, презентация вечернего платья и презентация купальника.

Якутские СМИ и паблики подхватили радостную весть, но, судя по всему, Елена Егорова не рада, когда о ней говорят на родине. Так, она направила разгневанное письмо в редакцию Sakha Day, в котором раскритиковала работу их журналистов и предположила, что все статьи заказные, а заказывают их «жирные женщины».

На фоне чемоданов с флагом Сербии Источник: msjelenae / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)