Самый модный маникюр на квадратные ногти: 6 неотразимых поводов записаться на ноготочки

Существует миф, что квадратная форма ногтей — одна из самых сложных и неудобных. В любой момент может уголок сколоться или зацепиться за любимое платье или колготки, и прощайте, вещи, маникюр и отличное настроение в придачу. Однако это все далеко в прошлом, осенью квадрат снова возвращается на Олимп, оттеснив миндаль и овал. При этом он разрешает не следовать строгой геометрии, а сделать мягкие углы или короткую удобную длину. А что касается самых модных цветов и дизайнов — об этом нам рассказала мастер Елена Ким.
Хищный маникюр
Анималистичные ногти — лидер осеннего сезона, и на квадратной форме они выглядят особенно эффектно. Квадратная кромка дает четкую рамку для пятен, полос и графичных контуров, поэтому леопард, зебра или тигровые разводы выглядят аккуратно, дерзко и разбавляют приевшийся однотон.
Если планируете командировку или путешествие — отдельная рекомендация. Рисунок маскирует мелкие сколы и следы носки, так что маникюр держит форму дольше. Можно играть с фактурами — матовый фон и глянцевые пятна — или, наоборот, добавить металлические акценты на пару ногтей для вечера.
Маникюр смотрится мягче и уютнее в осенней гамме (коричневый, черный, терракотовый), особенно если покрыть матовым топом.
Кошачий маникюр
В моду опять возвращается тренд на «кошачий глаз». Все началось с главной любительницы маникюрных экспериментов — Хейли Бибер. Она показала вариант такого маникюра с карамельным лаком, и понеслось. Чтобы как-то отличаться от трендов прошлого, нейл-мастера за последние месяцы добавили к классической технике множество других. Теперь можно попросить после нанесения узора еще раз покрыть ногти лаком и сделать шелковые ногти — или вместо вертикального узора сделать горизонтальный.
— Шелковые, корейские «кошки» сейчас на пике популярности. Особенно красиво осенью смотрятся в теплых глубоких оттенках: изумруд, бордо, сливовый, — рассказала мастер.
Мистический маникюр
Октябрь и ноябрь — идеальное время для экспериментов и ухода от однотонного покрытия. Добавьте немного мрачности и таинственности, и квадрат станет вашим незаменимым помощником. Он поможет создать формы, напоминающие привидение, паутину, мрачный дом, или просто даст больше пространства для творчества.
Если вам хочется сделать мистический маникюр, но при этом без рисунков, присмотритесь к эстетике фильма «Битлджус» (12+): выборочно покрыть ногти черным и белым лаком, а один из ногтей сделать в вертикальную полоску, на квадратной форме она будет выглядеть выразительно, но при этом неброско.
Туманно‑френчевый омбре
Эти ногти сравнивают с туманом, закатом, рассветом — в общем, со всеми названиями «Сумерек» (12+). Именно в этом сезоне, пересматривая самую осеннюю франшизу, можно отразить ее и на своих пальчиках.
Елена Ким особенно рекомендует сделать омбре из классических цветов для френча: белый и нежно-розовый, повторяющие цвет ногтевой пластины. Однако вы можете взять и более серые, бежевые, карамельные или коричневые оттенки, а от ярких и кислотных лучше отказаться и оставить их на лето.
Можно сверху покрыть жемчужной втиркой, получается нежная классика с сияющим акцентом.
Замурчательный маникюр
Необычный тренд, который пришел к нам из Азии, — «кошачьи ушки». Первоначально всем ногтям придают квадратную форму, а после аккуратно выпиливают середину, чтобы пластина стала напоминать кота.
Необязательно менять форму у всех ногтей, один из вариантов — выделить таким образом только один-два пальчика и добавить на них рисунки кота, а остальные оставить квадратными и покрыть однотонным лаком. Насколько такой маникюр практичный и долговечный, еще можно поспорить, но то, что он привлечет внимание к вашим ногтям, — сомненья нет.
— В Азии любят создавать милые, игривые варианты дизайнов. Этой осенью в моде коричневые оттенки, как раз то, что надо для этого дизайна, — поделилась Елена.
Маникюр на все времена
Френч на квадратной форме ногтей — это база. За счет белой улыбки уголки будут выглядеть аккуратными и элегантными как на коротких ногтях, так и на длинных. При этом осенью необязательно быть консервативным в цветах — наоборот, смело экспериментируйте, вы только посмотрите, какие варианты выбирают звезды и даже королевы.
Еще один секрет квадратной формы — геометрия на ней держится лучше. Это значит, что любые эксперименты с улыбкой — будь то прямая, закругленная, перевернутая или изломанная — будут выглядеть аккуратно и продуманно.