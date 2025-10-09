Самый модный маникюр на квадратные ногти: 6 неотразимых поводов записаться на ноготочки

Пришло время проверить, насколько хорошо у вашего мастера с геометрией Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Существует миф, что квадратная форма ногтей — одна из самых сложных и неудобных. В любой момент может уголок сколоться или зацепиться за любимое платье или колготки, и прощайте, вещи, маникюр и отличное настроение в придачу. Однако это все далеко в прошлом, осенью квадрат снова возвращается на Олимп, оттеснив миндаль и овал. При этом он разрешает не следовать строгой геометрии, а сделать мягкие углы или короткую удобную длину. А что касается самых модных цветов и дизайнов — об этом нам рассказала мастер Елена Ким.

Хищный маникюр

Анималистичные ногти — лидер осеннего сезона, и на квадратной форме они выглядят особенно эффектно. Квадратная кромка дает четкую рамку для пятен, полос и графичных контуров, поэтому леопард, зебра или тигровые разводы выглядят аккуратно, дерзко и разбавляют приевшийся однотон.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если планируете командировку или путешествие — отдельная рекомендация. Рисунок маскирует мелкие сколы и следы носки, так что маникюр держит форму дольше. Можно играть с фактурами — матовый фон и глянцевые пятна — или, наоборот, добавить металлические акценты на пару ногтей для вечера.

Маникюр смотрится мягче и уютнее в осенней гамме (коричневый, черный, терракотовый), особенно если покрыть матовым топом. Елена Ким эксперт в области маникюра и парамедицинского педикюра, создатель курса «Психология общения с клиентами», амбассадор бренда AskezA, опыт работы более 5 лет

Кошачий маникюр

В моду опять возвращается тренд на «кошачий глаз». Все началось с главной любительницы маникюрных экспериментов — Хейли Бибер. Она показала вариант такого маникюра с карамельным лаком, и понеслось. Чтобы как-то отличаться от трендов прошлого, нейл-мастера за последние месяцы добавили к классической технике множество других. Теперь можно попросить после нанесения узора еще раз покрыть ногти лаком и сделать шелковые ногти — или вместо вертикального узора сделать горизонтальный.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Шелковые, корейские «кошки» сейчас на пике популярности. Особенно красиво осенью смотрятся в теплых глубоких оттенках: изумруд, бордо, сливовый, — рассказала мастер.

Мистический маникюр

Октябрь и ноябрь — идеальное время для экспериментов и ухода от однотонного покрытия. Добавьте немного мрачности и таинственности, и квадрат станет вашим незаменимым помощником. Он поможет создать формы, напоминающие привидение, паутину, мрачный дом, или просто даст больше пространства для творчества.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если вам хочется сделать мистический маникюр, но при этом без рисунков, присмотритесь к эстетике фильма «Битлджус» (12+): выборочно покрыть ногти черным и белым лаком, а один из ногтей сделать в вертикальную полоску, на квадратной форме она будет выглядеть выразительно, но при этом неброско.

Туманно‑френчевый омбре

Эти ногти сравнивают с туманом, закатом, рассветом — в общем, со всеми названиями «Сумерек» (12+). Именно в этом сезоне, пересматривая самую осеннюю франшизу, можно отразить ее и на своих пальчиках.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Елена Ким особенно рекомендует сделать омбре из классических цветов для френча: белый и нежно-розовый, повторяющие цвет ногтевой пластины. Однако вы можете взять и более серые, бежевые, карамельные или коричневые оттенки, а от ярких и кислотных лучше отказаться и оставить их на лето.

Можно сверху покрыть жемчужной втиркой, получается нежная классика с сияющим акцентом. Елена Ким эксперт в области маникюра и парамедицинского педикюра, создатель курса «Психология общения с клиентами», амбассадор бренда AskezA, опыт работы более 5 лет

Замурчательный маникюр

Необычный тренд, который пришел к нам из Азии, — «кошачьи ушки». Первоначально всем ногтям придают квадратную форму, а после аккуратно выпиливают середину, чтобы пластина стала напоминать кота.

Необязательно менять форму у всех ногтей, один из вариантов — выделить таким образом только один-два пальчика и добавить на них рисунки кота, а остальные оставить квадратными и покрыть однотонным лаком. Насколько такой маникюр практичный и долговечный, еще можно поспорить, но то, что он привлечет внимание к вашим ногтям, — сомненья нет.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В Азии любят создавать милые, игривые варианты дизайнов. Этой осенью в моде коричневые оттенки, как раз то, что надо для этого дизайна, — поделилась Елена.

Маникюр на все времена

Френч на квадратной форме ногтей — это база. За счет белой улыбки уголки будут выглядеть аккуратными и элегантными как на коротких ногтях, так и на длинных. При этом осенью необязательно быть консервативным в цветах — наоборот, смело экспериментируйте, вы только посмотрите, какие варианты выбирают звезды и даже королевы.

Источник: kim_nails96 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)