Фанатка Барби сбросила 82 кг и стала копией любимой куклы. Ей удалось перебороть даже дисфункцию щитовидки

Источник: Городские медиа

Спорт, диета и… резекция желудка. Таков был путь Кайлы Лавенд к облику куклы Барби, фанаткой которой она была с детства.

Вот только проблемы со здоровьем не давали девушке выйти из амплуа толстушки долгие годы. Кайла, впрочем, не унывала. Она даже завела блог, в котором давала девушкам плюс-сайз советы по стилю.

Когда ей было уже за тридцать, Кайла поняла, что не может быть кем угодно и соответствовать девизу ее любимой Барби. Ей нужно было выкупать два места в самолете и наращивать ремни безопасности. Даже просто ходить и говорить одновременно было сложновато. И Кайла решилась коренным образом изменить свою жизнь.