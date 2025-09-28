Самые стильные окрашивания осени-2025: 5 оттенков, на которые вы зря не обращали внимания

С такими окрашиваниями не придется долго думать над прической — они сами по себе уже украшение образа Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Естественность всё еще в тренде — но, признаться, она уже слегка поднадоела. Модницы тихонько отступают от «натурального» и добавляют в пряди чуть больше жизни и индивидуальности. Не кричащих неоновых экспериментов, а аккуратных штрихов цвета, которые подчеркивают характер и мягко маскируют возрастные изменения. Какие именно осенние оттенки будут на пике популярности для сезонных преображений — рассказала мастер-колорист Катерина Цой.

Розовое окрашивание

Многие считают розовый исключительно девичьим цветом, подходящим только подросткам. Но это не так. Совсем уж барби-эстетикой, конечно, увлекаться не стоит, а вот обратить внимание на пастельные оттенки — милое дело. Они подходят всем девушкам, легко скрывают возраст и даже седину замаскируют так удачно, что она будет незаметна при отрастании.

Источник: katerina_tsoy_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Розовый особенно подойдет блондинкам и обладательницам русых волос, которые хотят немного поэкспериментировать. В уходе за свежим и слегка легкомысленным образом нет ничего необычного: шампунь и бальзам для окрашенных волос, увлажняющие маски и термозащита, чтобы сохранить цвет как можно дольше.

Чистый блонд с вкраплениями ярких акцентов

Контуринг волос — один из главных трендов этого года, который останется с нами еще надолго. Чаще всего его выбирают модницы с каштановыми волосами, которые на несколько тонов высвечивают пряди у лица. Но этой осенью Катерина Цой предлагает попробовать более кардинальное преображение.

Катерина Цой — мастер-колорист с 18-летним опытом, за свою практику сделала более трех тысяч окрашиваний, работает с любыми техниками — от мелирования до airtouch, в 2021 году стала обладательницей премии «Shopping года».

Для тех, кто хочет выделяться из толпы, мастер предлагает ледяной блонд, который снова возвращается в моду, и резкую окантовку. Яркие вкрапления могут быть любыми, но особенно эффектно будут смотреться сливовые и красные оттенки: вишневый, винный, алый.

Источник: katerina_tsoy_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Техника окрашивания подойдет обладательницам любой длины волос. Вот только если они у вас совсем короткие, помните: яркие пряди будут сразу же бросаться в глаза и под некоторыми ракурсами выглядеть как ваш основной цвет.

Натуральный блонд

Натуральный блонд уже не первый сезон остается в трендах, но если вы хотите перейти на светлую сторону, помните два важных нюанса. Во-первых, цвет и техника должны выглядеть максимально естественно. Во-вторых, совсем уж песочные оттенки сейчас не в моде, так что, если не хотите выглядеть «вчерашкой», осенью 2025 года их лучше избегать.

Если вам близка эстетика севера и валькирий, остановите внимание на скандинавском блонде. Чтобы окрашивание выглядело естественно, его выполняют в технике шатуш или балаяж.

Источник: katerina_tsoy_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для тех, кому осенью как никогда близка эстетика «уютной девушки», когда хочется надеть теплый свитер и смотреть ромкомы нулевых, то вдохновение можно искать и в них. Чаще всего у героинь кашемировый блонд, своеобразная смесь карамельных и русых оттенков. Такое сочетание сейчас также в тренде.

Вишневое окрашивание

Самое осеннее окрашивание в нашей подборке, вдохновленное самой природой. Всё началось с ностальгии по 90-м, как чаще всего бывает последние годы. В 2023 году инфлюенсеры вспомнили Наталию Дикого Ангела Орейро, Сандру Баллок, Линду Евангелисту, которых часто можно было увидеть в фильмах и на модных показах с красными волосами, и понеслось.

Источник: katerina_tsoy_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 году вишневый цвет снова оказался на волне популярности благодаря Pinterest, где самые частые запросы связаны именно с ним. Осенью Екатерина особенно рекомендует обратить внимание на этот цвет шатенкам и брюнеткам. В сочетании с темными волосами он ляжет естественно и добавит волосам объем и глубину — и никакого эффекта парика.

Шоколадно-ванильное окрашивание

Шоколадно-кофейные оттенки осенью не теряют свою актуальность, однако в новом сезоне их лучше всего освежит бразильская техника окрашивания. Мастера высветляют некоторые тонкие пряди, тем самым добавляя блики. За счет них волосы выглядят гуще и объемнее.

Источник: katerina_tsoy_hair / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Такое окрашивание придает волосам отдохнувший вид, словно они всё лето провели на пляже под горячим солнцем. Светлые пряди выглядят естественно, как будто их поцеловало солнце. Этот стиль идеально подходит для женщин, которые не любят часто посещать салон. Осветление начинается не от самых корней, поэтому волосы отрастают плавно и незаметно.