«Последствия могут быть необратимы». Россиянки массово заказывают «уколы красоты» на маркетплейсах — врачи бьют тревогу

В погоде за молодостью и красотой женщины порой совершают безумные поступки. И ладно, если манипуляции с внешностью происходят за дверьми дипломированного специалиста с внушительным стажем работы. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Хуже, когда желание сэкономить перевешивает желание стать лучшей версией себя. Вот он, результат: индустрия красоты сегодня переживает бум DIY-форматов. Любой маркетплейс готов предложить вам широкий выбор препаратов для омоложения. В результате женщины начали скупать косметологические препараты по дешевке и делать инъекции дома. Чем опасен новый тренд и что о нем говорят эксперты — в материале NGS.RU.
Опасный тренд
Покупка онлайн масок, кремов и прочих уходовых средств для кожи лица и тела — явление привычное. Заказ шприцов и ампул с филлерами для домашнего использования — уже спорное, требующее вмешательства специалиста в области косметологии. Впрочем, желающих во что бы то ни стало омолодиться не смущает тот факт, что прислать им могут что угодно.
Потребительницы самостоятельно покупают сомнительного производства «уколы красоты» и вводят их под кожу, совершенно не задумываясь о последствиях. Филлеры, мезонити, препараты для биоревитализации, аппараты для микротоков и даже материалы для нитевого лифтинга — купить можно всё. Это удобно и выглядит заманчиво: минимальные затраты, быстрый результат и ощущение контроля.
Но реальность за красивой оберткой может быть тревожной. Косметология с маркетплейсов — это прежде всего отсутствие медицинского контроля, непроверенные составы и высокий риск осложнений. Покраснения и нагноения в области укола — это лишь верхушка айсберга: при неудачной манипуляции вы можете попасть в лицевой нерв, и последствия могут быть плачевными.
Косметолог Юлия Меняева подтверждает, что тенденция набирает обороты. Пациентки не единожды обращались к ней с просьбой вколоть им купленный на маркетплейсах со скидкой препарат. Получив отказ, они уходили восвояси. Делалась ли инъекция самостоятельно, неизвестно.
«Тенденция очень опасна, последствия могут быть необратимыми. Чаще женщины покупают препараты у сомнительных производителей. Неизвестно, есть ли у продавца реальная лицензия на продажу, сертификат… В интернете сейчас можно всё что угодно нарисовать», — отметила косметолог.
Юлия Меняева пытается донести до клиенток, что косметология не может быть дешевой. Стоимость процедур складывается из нескольких составляющих: качества препарата и компетентности специалиста.
«Для полноценной работы косметологу необходим диплом врача или медсестры, нужен сертификат, который позволит закупать препараты. Опытные косметологи знают рынок и заказывают товар у проверенных производителей. Препараты стоят дорого. Работа специалиста тоже дорогая: мы постоянно обучаемся, посещаем семинары, конференции, учимся, вкладываемся максимально, повышаем свою компетенцию. Главный принцип нашей работы — не навреди», — пояснила Юлия Меняева.
В косметологическом кабинете клиенту окажут первую помощь в случае проявления побочных эффектов: специалист знает анатомию, знаком с химическими и физиологическими реакциями организма человека на препарат. Дома вы элементарно можете не успеть среагировать.
Что предлагают маркетплейсы
Чаще всего на маркетплейсах заказывают филлеры. Можно найти десятки брендов, но загвоздка в том, что многие препараты не зарегистрированы в РФ или являются подделками. Без лабораторной проверки и допуска к медицинскому применению они могут содержать небезопасные компоненты, изменять структуру тканей, вызывать воспаления, отеки и даже некроз.
«Особенно опасно, когда пациентка самостоятельно определяет дозу и глубину введения, ориентируясь на видео в социальных сетях. В результате — асимметрия, „комки“, аллергические реакции и непредсказуемый внешний вид», — предупредила косметолог.
Инъекции ботокса (лоб, межбровная зона) в косметологическом кабинете в среднем стоят от 4–6 тысяч рублей и зависят от количества препарата. Сколько миллилитров и куда вкалывать, определяет врач. После процедуры необходимо наблюдаться у специалиста, чтобы он отслеживал, как препарат усваивается организмом.
Маркетплейсы же предлагают филлеры значительно дешевле. Экономия в том, что вы не платите за визит и работу специалиста. Получается косметология по себестоимости.
Вбив в поисковике нужный запрос, получаем несколько страниц предложений. Например, на одном из популярных маркетплейсов есть продавец Fillshop, специализирующийся на косметологических препаратах. Он предлагает купить сыворотку для лица от корейского производителя Elasty — 2 мл за 3374 рубля. Состав препарата в карточке товара не указан, но на приложенных изображениях указано, что он содержит лидокаин. Средство вводится с помощью иглы под кожу и обещает мгновенный, длительный и эстетический эффект.
Пользователи оставляют преимущественно положительные отзывы, пишут, что покупают препарат «про запас», аллергической реакции он не вызвал, «встает хорошо». Жалобы — лишь на некачественную доставку (видно на фото выше).
«Всё в порядке. Инструкция есть, всё получилось, как и хотела», — написала Вера и приложила фото обновленных препаратом губ.
«Слава богу, что шприцы остались целы и не вскрыты. Забрала, потому что цена нормальная была и очень нужен был», — добавила Лера В.
«Применяла ранее данный препарат — довольна результатом. Аллергии не вызывал, поведение после использования примерное. Не блуждает, эффект держится уже третий месяц. Купила про запас», — поделилась впечатлениями Наталья.
Второй по популярности препарат, который заказывают на маркетплейсах, — мезонити. Они вводятся под кожу для укрепления тканей и рассасываются там. При правильном применении улучшается тонус кожи и создается легкий лифтинг-эффект. Это профессиональная процедура, которую должен проводить врач с учетом особенностей кожи. Соблюдение стерильности — обязательное условие процедуры.
Маркетплейсы пестрят карточками с товаром, средняя цена — 1600–2000 рублей за 10 штук. Продавец Cannula Optom предлагает мезонити PDO Mono. Пользователи отзываются о товаре хорошо, но продавца ругают за то, что тот путает параметры заказа.
«Обратите внимание: фото товара — 38 mm, а приехали нити 25 mm. У нас с вами уже 2-й раз такое. Вы даже в чате со мной общались, сказали, что исправите погрешности описания товара и фото. Но опять такое же. Перезаказала. И снова кирдык. Ничего не хочу от вас, только исправьте соответствие фото и описания», — написала возмущенная пользовательница. Похожую ситуацию описала и другая клиентка.
В список побочных эффектов такой процедуры косметолог Юлия Меняева вносит воспаления и гнойные образования в тканях, миграцию нитей, асимметрию, рубцы и болевые ощущения при мимике. Когда мезонити покупают в интернете и устанавливают самостоятельно или по бартеру у мастера без медицинского образования, риск возрастает троекратно.
Еще один привлекающий внимание девайс — гиалуроновая инъекция-ручка. Стоит устройство от 1500 до 2600 рублей. В описании сказано, что оно предназначено для устранения темных кругов и тонких линий, подходит для глаз, лица, шеи и тела.
«Комплексный уход за кожей, не чувствуя боли. Высокое проникновение в кожу делает сыворотку лучше и быстрее», — обещает продавец.
Состав препарата не указан. Отзывов о чудо-устройстве пока нет, но такая ручка встретилась в поиске на популярном маркетплейсе не один раз, просто у продавца LANSHENG SHOP (предлагающего к покупке буквально всё: от патрона до батона) самая яркая реклама.
Как бороться
Юлия Меняева говорит, что ни она сама, ни ее коллеги пока не знают, как бороться с недобросовестными продавцами. Ответственность за результат они не несут: люди сами покупают и применяют на себе препараты, все дальнейшие проблемы на их совести.
«Продавцы на маркетплейсах не отслеживают, кто покупает товар. Допустим, они будут просить сертификат у покупателя, разрешающий использовать препарат, но это очень замороченный процесс, который снизит продажи и, соответственно, их прибыль», — признала косметолог.
В идеале нужен закон, запрещающий продавать медикаменты и лекарственные препараты на таких вот площадках. Но реализовать это очень непросто.
