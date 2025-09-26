«Последствия могут быть необратимы». Россиянки массово заказывают «уколы красоты» на маркетплейсах — врачи бьют тревогу

Что предлагают маркетплейсы для домашней косметологии Источник: Городские порталы

В погоде за молодостью и красотой женщины порой совершают безумные поступки. И ладно, если манипуляции с внешностью происходят за дверьми дипломированного специалиста с внушительным стажем работы. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Хуже, когда желание сэкономить перевешивает желание стать лучшей версией себя. Вот он, результат: индустрия красоты сегодня переживает бум DIY-форматов. Любой маркетплейс готов предложить вам широкий выбор препаратов для омоложения. В результате женщины начали скупать косметологические препараты по дешевке и делать инъекции дома. Чем опасен новый тренд и что о нем говорят эксперты — в материале NGS.RU.

Опасный тренд

Покупка онлайн масок, кремов и прочих уходовых средств для кожи лица и тела — явление привычное. Заказ шприцов и ампул с филлерами для домашнего использования — уже спорное, требующее вмешательства специалиста в области косметологии. Впрочем, желающих во что бы то ни стало омолодиться не смущает тот факт, что прислать им могут что угодно.

Потребительницы самостоятельно покупают сомнительного производства «уколы красоты» и вводят их под кожу, совершенно не задумываясь о последствиях. Филлеры, мезонити, препараты для биоревитализации, аппараты для микротоков и даже материалы для нитевого лифтинга — купить можно всё. Это удобно и выглядит заманчиво: минимальные затраты, быстрый результат и ощущение контроля.

Но реальность за красивой оберткой может быть тревожной. Косметология с маркетплейсов — это прежде всего отсутствие медицинского контроля, непроверенные составы и высокий риск осложнений. Покраснения и нагноения в области укола — это лишь верхушка айсберга: при неудачной манипуляции вы можете попасть в лицевой нерв, и последствия могут быть плачевными.

Косметолог Юлия Меняева подтверждает, что тенденция набирает обороты. Пациентки не единожды обращались к ней с просьбой вколоть им купленный на маркетплейсах со скидкой препарат. Получив отказ, они уходили восвояси. Делалась ли инъекция самостоятельно, неизвестно.

Юлия Меняева

«Тенденция очень опасна, последствия могут быть необратимыми. Чаще женщины покупают препараты у сомнительных производителей. Неизвестно, есть ли у продавца реальная лицензия на продажу, сертификат… В интернете сейчас можно всё что угодно нарисовать», — отметила косметолог.

Юлия Меняева пытается донести до клиенток, что косметология не может быть дешевой. Стоимость процедур складывается из нескольких составляющих: качества препарата и компетентности специалиста.

«Для полноценной работы косметологу необходим диплом врача или медсестры, нужен сертификат, который позволит закупать препараты. Опытные косметологи знают рынок и заказывают товар у проверенных производителей. Препараты стоят дорого. Работа специалиста тоже дорогая: мы постоянно обучаемся, посещаем семинары, конференции, учимся, вкладываемся максимально, повышаем свою компетенцию. Главный принцип нашей работы — не навреди», — пояснила Юлия Меняева.

В косметологическом кабинете клиенту окажут первую помощь в случае проявления побочных эффектов: специалист знает анатомию, знаком с химическими и физиологическими реакциями организма человека на препарат. Дома вы элементарно можете не успеть среагировать.

Что предлагают маркетплейсы

Чаще всего на маркетплейсах заказывают филлеры. Можно найти десятки брендов, но загвоздка в том, что многие препараты не зарегистрированы в РФ или являются подделками. Без лабораторной проверки и допуска к медицинскому применению они могут содержать небезопасные компоненты, изменять структуру тканей, вызывать воспаления, отеки и даже некроз.

«Особенно опасно, когда пациентка самостоятельно определяет дозу и глубину введения, ориентируясь на видео в социальных сетях. В результате — асимметрия, „комки“, аллергические реакции и непредсказуемый внешний вид», — предупредила косметолог.

Инъекции ботокса (лоб, межбровная зона) в косметологическом кабинете в среднем стоят от 4–6 тысяч рублей и зависят от количества препарата. Сколько миллилитров и куда вкалывать, определяет врач. После процедуры необходимо наблюдаться у специалиста, чтобы он отслеживал, как препарат усваивается организмом.

Маркетплейсы же предлагают филлеры значительно дешевле. Экономия в том, что вы не платите за визит и работу специалиста. Получается косметология по себестоимости.

Ходовая марка Elasty, известная в косметологических кругах Источник: скриншот с одного из маркетплейсов Но до покупки необходимо тщательно проверять продавца Источник: скриншот с одного из маркетплейсов

Вбив в поисковике нужный запрос, получаем несколько страниц предложений. Например, на одном из популярных маркетплейсов есть продавец Fillshop, специализирующийся на косметологических препаратах. Он предлагает купить сыворотку для лица от корейского производителя Elasty — 2 мл за 3374 рубля. Состав препарата в карточке товара не указан, но на приложенных изображениях указано, что он содержит лидокаин. Средство вводится с помощью иглы под кожу и обещает мгновенный, длительный и эстетический эффект.

Пользователи оставляют преимущественно положительные отзывы, пишут, что покупают препарат «про запас», аллергической реакции он не вызвал, «встает хорошо». Жалобы — лишь на некачественную доставку (видно на фото выше).

«Всё в порядке. Инструкция есть, всё получилось, как и хотела», — написала Вера и приложила фото обновленных препаратом губ.

«Слава богу, что шприцы остались целы и не вскрыты. Забрала, потому что цена нормальная была и очень нужен был», — добавила Лера В.

«Применяла ранее данный препарат — довольна результатом. Аллергии не вызывал, поведение после использования примерное. Не блуждает, эффект держится уже третий месяц. Купила про запас», — поделилась впечатлениями Наталья.

Второй по популярности препарат, который заказывают на маркетплейсах, — мезонити. Они вводятся под кожу для укрепления тканей и рассасываются там. При правильном применении улучшается тонус кожи и создается легкий лифтинг-эффект. Это профессиональная процедура, которую должен проводить врач с учетом особенностей кожи. Соблюдение стерильности — обязательное условие процедуры.

Мезонити вкалывают для лифтинг-эффекта Источник: скриншот с одного из маркетплейсов Продавец любезно кладет подарочные маски для лица Источник: скриншот Wildberries.ru

Маркетплейсы пестрят карточками с товаром, средняя цена — 1600–2000 рублей за 10 штук. Продавец Cannula Optom предлагает мезонити PDO Mono. Пользователи отзываются о товаре хорошо, но продавца ругают за то, что тот путает параметры заказа.

«Обратите внимание: фото товара — 38 mm, а приехали нити 25 mm. У нас с вами уже 2-й раз такое. Вы даже в чате со мной общались, сказали, что исправите погрешности описания товара и фото. Но опять такое же. Перезаказала. И снова кирдык. Ничего не хочу от вас, только исправьте соответствие фото и описания», — написала возмущенная пользовательница. Похожую ситуацию описала и другая клиентка.

В список побочных эффектов такой процедуры косметолог Юлия Меняева вносит воспаления и гнойные образования в тканях, миграцию нитей, асимметрию, рубцы и болевые ощущения при мимике. Когда мезонити покупают в интернете и устанавливают самостоятельно или по бартеру у мастера без медицинского образования, риск возрастает троекратно.

Такая ручка обещает омолодить кожу вокруг глаз Источник: скриншот с одного из маркетплейсов Чтобы уточнить состав, придется написать продавцу Источник: скриншот с одного из маркетплейсов

Еще один привлекающий внимание девайс — гиалуроновая инъекция-ручка. Стоит устройство от 1500 до 2600 рублей. В описании сказано, что оно предназначено для устранения темных кругов и тонких линий, подходит для глаз, лица, шеи и тела.

«Комплексный уход за кожей, не чувствуя боли. Высокое проникновение в кожу делает сыворотку лучше и быстрее», — обещает продавец.

Состав препарата не указан. Отзывов о чудо-устройстве пока нет, но такая ручка встретилась в поиске на популярном маркетплейсе не один раз, просто у продавца LANSHENG SHOP (предлагающего к покупке буквально всё: от патрона до батона) самая яркая реклама.

Как бороться

Юлия Меняева говорит, что ни она сама, ни ее коллеги пока не знают, как бороться с недобросовестными продавцами. Ответственность за результат они не несут: люди сами покупают и применяют на себе препараты, все дальнейшие проблемы на их совести.

«Продавцы на маркетплейсах не отслеживают, кто покупает товар. Допустим, они будут просить сертификат у покупателя, разрешающий использовать препарат, но это очень замороченный процесс, который снизит продажи и, соответственно, их прибыль», — признала косметолог.

В идеале нужен закон, запрещающий продавать медикаменты и лекарственные препараты на таких вот площадках. Но реализовать это очень непросто.

