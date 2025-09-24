Дело в шляпке: 9 модных головных уборов на осень 2025 года — они сделают ваш образ дороже

Если думали, что головные уборы — это просто про тепло, этой осенью пришло время пересмотреть свои взгляды. Кепки, панамки и шляпы стали не просто необходимостью, а самым простым и эффектным способом поднять образ на новый уровень. Стилист с многолетним опытом Марина Молчанова рассказывает, какие головные уборы будут носить модницы всю осень и с чем их лучше всего сочетать.
Шляпа клош
Новое в тренде сезона — модель родом из бурных 1920-х, шляпа клош, или, как ее еще называют из-за формы, «колокольчик». В начале ХХ века ее носили, низко опустив на глаза. И когда хотели взглянуть на собеседника, надо было запрокинуть голову.
Стилист подчеркивает, что этой осенью не нужно специально тренировать шею. Можно просто загибать края шляпы, как это делали на показах Miu Miu, или носить ее слегка наклоненной. В таком случае окружающие заметят не только ваш головной убор, но и солнцезащитные очки, которые легко с ним сочетаются.
Вдохновляйтесь старыми фото и фильмами. Клош лучше всего сочетается с пальто, пиджаками и уютными кардиганами
Панама
Если вы предпочитаете что-то более привычное, чем клош, Марина Молчанова советует обратить внимание на панаму. Этот головной убор уже не первый год остается в моде. Его преимущество — универсальность. Панаму можно носить с любыми осенними вещами: от бежевого тренча и спортивного худи до кожаного пуховика. Как и клош, панаму можно подворачивать, добавляя образу оригинальности.
— Этой осенью носим панамы из нейлона, дутые, тканевые, из плащовки, меховые, вязаные или пушистые. Из классики в тренде однотонные модели, а для тех, кто любит экспериментировать, бренды предлагают с принтом, — отмечает стилист.
Кепи
Томас Шелби из «Острых козырьков» (18+) однозначно оценил бы этот тренд, правда ввел его не он. Кепи и фуражки снова в моде благодаря бренду Khaite и их новой коллекции.
— На осенне-зимнем показе такие головные уборы с короткими козырьками эффектно дополнили образы с объемными кожанками, жакетами, джинсами и костюмными брюками, заправленными в высокие сапоги, — рассказала Марина Молчанова.
Стилист делает акцент: несмотря на то, что тренд остается с нами еще с начала года, носить осенью его нужно совсем не так, как весной. В прошлом сезоне в моде были кепи козырьками назад, но сейчас возвращается их классический вид.
Вязаная шапка
Старые добрые шапки бини из кашемира или шерсти овец мериноса, деликатные ушанки или шапки объемной вязки — осенью в моде все вязаные модели. С этим трендом не бойтесь экспериментировать и подбирать ту форму, которая подходит именно вашему лицу. Единственное, стилист рекомендует остановиться на моделях со структурированным подкладом.
Два варианта из всего разнообразия стилист рекомендует особенно.
— Шапочки рыбака на макушке, они подходят как девушкам, так и парням. А также шапки крупной вязки. На показах бренда Fendi многие модели носили их на бок, — поделилась эксперт.
Шапка в стиле slaviс girl
Мода на русский стиль никуда не ушла. Ушанки, кубанки, меховые шапки из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (18+) — всё это осталось на подиумах и в жизни.
Стилист утверждает, что мех сейчас очень популярен и останется таковым зимой. Дизайнеры активно используют его в воротниках, карманах, шарфах, сумках, перчатках и отделке.
К большим шапкам-ушанкам добавляем кружевной или шелковый платок или шарф — на контрасте он сыграет максимально выигрышно.
Берет
Любите женственные образы в духе 50-х? Выбирайте в качестве головного убора береты. В новом сезоне он особенно в чести у Giorgio Armani. Вариантов моделей у брендов масса: шерстяные, вязаные, с заклепками, с люверсами, с пайетками и мехом. Осенью ни один из них не устарел.
— Берет будет классно сочетаться с классическим или морским стилем. Носим его с брючными костюмами свободного кроя, пальто и обувью на плоском ходу. Или с рваными джинсами и сеткой, — перечислила модные сочетания Марина Молчанова.
Кепка и бейсболка
В 2025 году кепка или бейсболка не равно спорт. На полках магазинов появляются не только привычные тканевые модели, но и вязаные, атласные и кожаные. Из-за разнообразия материала кепки теперь не только защищают от солнца, но и от холода, а также отлично вписываются в практически любой стиль.
— Кепки выигрышно дополнят бомбер или пальто, придавая образу изюминку и оригинальность. Трикотажную модель особенно рекомендую примерить с классическим костюмом, — советует стилист.
Косынка
Летом модницы носили косынки на талии, голове и шее, а осенью лучше всего ей укрывать макушку. Необязательно затягивать плотно, главное, чтобы держалась и добавляла градус стиля образу. Материалов в новом сезоне представлено море: кожаные, вязаные, тканевые, ажурные, трикотажные и пушистые. Отталкивайтесь от погоды и подбирайте любую.
— Модный прием этой осени — кепка или шляпа, а под ними или поверх косынка. Он перешел с нами из весны-2025 и останется также зимой. Не каждый поймет, не каждый решится, но для настоящих модниц в нем нет ничего странного, — уверяет Марина Молчанова.
Необычный вариант
Осень интересна тем, что, кроме основных трендов, она открыта экспериментам. Вы можете остановиться на классической вязаной шапке, но подобрать яркую модель с пайетками или аппликацией и при этом выглядеть стильно.
Среди конкретных непривычных фасонов Марина Молчанова выделила чепчики, шапки-таблетки, пилотки и шапочки моряка.
— Не забывайте, что они точно не под каждый стиль, фигуру и внешность. Примеряйте и экспериментируйте, выбирайте под свой гардероб и образ жизни, — советует стилист.