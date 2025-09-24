НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дело в шляпке: 9 модных головных уборов на осень 2025 года — они сделают ваш образ дороже

Дело в шляпке: 9 модных головных уборов на осень 2025 года — они сделают ваш образ дороже

А сочетать их куда проще, чем кажется

136
Ушам точно не стоит переживать — этой осенью они будут в тепле

Ушам точно не стоит переживать — этой осенью они будут в тепле

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Если думали, что головные уборы — это просто про тепло, этой осенью пришло время пересмотреть свои взгляды. Кепки, панамки и шляпы стали не просто необходимостью, а самым простым и эффектным способом поднять образ на новый уровень. Стилист с многолетним опытом Марина Молчанова рассказывает, какие головные уборы будут носить модницы всю осень и с чем их лучше всего сочетать.

Шляпа клош

Новое в тренде сезона — модель родом из бурных 1920-х, шляпа клош, или, как ее еще называют из-за формы, «колокольчик». В начале ХХ века ее носили, низко опустив на глаза. И когда хотели взглянуть на собеседника, надо было запрокинуть голову.

Источник: laurajadestone / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

laurajadestone / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: cos.com
Источник:

cos.com

Стилист подчеркивает, что этой осенью не нужно специально тренировать шею. Можно просто загибать края шляпы, как это делали на показах Miu Miu, или носить ее слегка наклоненной. В таком случае окружающие заметят не только ваш головной убор, но и солнцезащитные очки, которые легко с ним сочетаются.

Марина Молчанова

Вдохновляйтесь старыми фото и фильмами. Клош лучше всего сочетается с пальто, пиджаками и уютными кардиганами

Марина Молчанова

Персональный стилист, эксперт по разбору гардероба

Панама

Если вы предпочитаете что-то более привычное, чем клош, Марина Молчанова советует обратить внимание на панаму. Этот головной убор уже не первый год остается в моде. Его преимущество — универсальность. Панаму можно носить с любыми осенними вещами: от бежевого тренча и спортивного худи до кожаного пуховика. Как и клош, панаму можно подворачивать, добавляя образу оригинальности.

Источник: addicted_to.ru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

addicted_to.ru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: teplota_ua / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

teplota_ua / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Этой осенью носим панамы из нейлона, дутые, тканевые, из плащовки, меховые, вязаные или пушистые. Из классики в тренде однотонные модели, а для тех, кто любит экспериментировать, бренды предлагают с принтом, — отмечает стилист.

Кепи

Томас Шелби из «Острых козырьков» (18+) однозначно оценил бы этот тренд, правда ввел его не он. Кепи и фуражки снова в моде благодаря бренду Khaite и их новой коллекции.

— На осенне-зимнем показе такие головные уборы с короткими козырьками эффектно дополнили образы с объемными кожанками, жакетами, джинсами и костюмными брюками, заправленными в высокие сапоги, — рассказала Марина Молчанова.

Источник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Источник: anastasia.fth / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasia.fth / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стилист делает акцент: несмотря на то, что тренд остается с нами еще с начала года, носить осенью его нужно совсем не так, как весной. В прошлом сезоне в моде были кепи козырьками назад, но сейчас возвращается их классический вид.

Вязаная шапка

Старые добрые шапки бини из кашемира или шерсти овец мериноса, деликатные ушанки или шапки объемной вязки — осенью в моде все вязаные модели. С этим трендом не бойтесь экспериментировать и подбирать ту форму, которая подходит именно вашему лицу. Единственное, стилист рекомендует остановиться на моделях со структурированным подкладом.

Источник: umalook.ru
Источник:

umalook.ru

Источник: a030aa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

a030aa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Два варианта из всего разнообразия стилист рекомендует особенно.

— Шапочки рыбака на макушке, они подходят как девушкам, так и парням. А также шапки крупной вязки. На показах бренда Fendi многие модели носили их на бок, — поделилась эксперт.

Шапка в стиле slaviс girl

Мода на русский стиль никуда не ушла. Ушанки, кубанки, меховые шапки из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (18+) — всё это осталось на подиумах и в жизни.

Источник: olemaselskene / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

olemaselskene / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: lichi_brand / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

lichi_brand / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стилист утверждает, что мех сейчас очень популярен и останется таковым зимой. Дизайнеры активно используют его в воротниках, карманах, шарфах, сумках, перчатках и отделке.

Марина Молчанова

К большим шапкам-ушанкам добавляем кружевной или шелковый платок или шарф — на контрасте он сыграет максимально выигрышно.

Марина Молчанова

Персональный стилист, эксперт по разбору гардероба

Берет

Любите женственные образы в духе 50-х? Выбирайте в качестве головного убора береты. В новом сезоне он особенно в чести у Giorgio Armani. Вариантов моделей у брендов масса: шерстяные, вязаные, с заклепками, с люверсами, с пайетками и мехом. Осенью ни один из них не устарел.

Источник: miumiu / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

miumiu / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Берет будет классно сочетаться с классическим или морским стилем. Носим его с брючными костюмами свободного кроя, пальто и обувью на плоском ходу. Или с рваными джинсами и сеткой, — перечислила модные сочетания Марина Молчанова.

Кепка и бейсболка

В 2025 году кепка или бейсболка не равно спорт. На полках магазинов появляются не только привычные тканевые модели, но и вязаные, атласные и кожаные. Из-за разнообразия материала кепки теперь не только защищают от солнца, но и от холода, а также отлично вписываются в практически любой стиль.

Источник: ccleocl / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

ccleocl / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Кепки выигрышно дополнят бомбер или пальто, придавая образу изюминку и оригинальность. Трикотажную модель особенно рекомендую примерить с классическим костюмом, — советует стилист.

Косынка

Летом модницы носили косынки на талии, голове и шее, а осенью лучше всего ей укрывать макушку. Необязательно затягивать плотно, главное, чтобы держалась и добавляла градус стиля образу. Материалов в новом сезоне представлено море: кожаные, вязаные, тканевые, ажурные, трикотажные и пушистые. Отталкивайтесь от погоды и подбирайте любую.

Источник: voguerussia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

voguerussia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: voguespain / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

voguespain / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Модный прием этой осени — кепка или шляпа, а под ними или поверх косынка. Он перешел с нами из весны-2025 и останется также зимой. Не каждый поймет, не каждый решится, но для настоящих модниц в нем нет ничего странного, — уверяет Марина Молчанова.

Необычный вариант

Осень интересна тем, что, кроме основных трендов, она открыта экспериментам. Вы можете остановиться на классической вязаной шапке, но подобрать яркую модель с пайетками или аппликацией и при этом выглядеть стильно.

Источник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Источник: 5ocoat.com
Источник:

5ocoat.com

Среди конкретных непривычных фасонов Марина Молчанова выделила чепчики, шапки-таблетки, пилотки и шапочки моряка.

— Не забывайте, что они точно не под каждый стиль, фигуру и внешность. Примеряйте и экспериментируйте, выбирайте под свой гардероб и образ жизни, — советует стилист.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Мода Стиль Головной убор Шляпа Шапка Красота Осень Тренд
