Самые эффектные наряды «Эмми-2025»: от обнаженной Ортеги до гигантской Лабубу

Пока на экране Дженна Ортега остается школьницей, в жизни актриса не забывает напомнить, что она уже взрослая Источник: ТАСС

Пока организаторы «Оскара» или Венецианского кинофестиваля строго грозят пальцем и пишут огромные списки требований к нарядам звезд, «Эмми» дает полную свободу, ограничиваясь лишь лаконичной припиской в дресс-коде: вечерняя классика. Актеры сериалов и шоу не упускают возможности показать себя во всей красе и толкуют требования, как им только заблагорассудится. Как итог, на ковровой дорожке иногда и не понять с первого взгляда, где же тут классика и точно ли она подойдет для вечернего выхода.

Дженнифер Кулидж стала одной из первых, кто появился на ковровой дорожке. В 2025 году ее не номинировали, поэтому она не старалась привлечь внимание откровенным декольте или леопардовым нарядом, которые часто выбирала для церемоний. Актриса надела простое черное платье с открытыми плечами, и сразу стала одной из самых элегантных гостей вечера.

Еще одна звезда сериала «Белый лотос» (18+). K-pop-айдол Lisa после скандала на MetGala, где одним платьем актриса умудрилась оскорбить миллион людей, больше не рискует с провокацией и перешла из категории бунтарок в разряд самой невинности.

Главный папочка Голливуда, Педро Паскаль в этот раз ушел с церемонии без награды, но это не помешало ему прихватить пару женских сердец. Актер сериала «Одни из нас» (18+) обычно появляется на публике в компании партнерш по картине, которых он всегда поддерживает отческими нежными объятиями, чем вызывает шквал умиления от поклонников, но в этот раз Паскаль появился один.

Похудевшая к свадьбе Селена Гомес не упустила возможности похвастаться своей шикарной фигурой. Актриса пришла на премию вместе с женихом Бенни Бланко. Привлечь внимание папарацци ей удалось не броским нарядом или ярким макияжем, а нежными объятиями и бесконечным количеством поцелуев, которыми они обменивались со своим спутником.

Красные платья в стиле классического Голливуда так и манят, вот и Сидни Суини не устояла. Если в шлейфе актриса уступает Гомес, то в пышном декольте и томном взгляде ей нет равных.

На ком красное платье сидит лучше? Селена Гомес Сидни Суини

Вязаная сетка добралась до красной ковровой дорожки. Актриса Скай П. Маршалл не рискнула надеть лишь «голое» платье и добавила к нему удлиненный жакет с камнями. Так появился образ в стиле джазовых певиц 1920-х годов.

Шарлотта Ле Бон, обычно предпочитающая строгие костюмы и классические платья, надела облегающий наряд, напоминающий доспехи или змеиную чешую, только не хватает шлема и можно бороться за любую награду. На ногах актрисы — сапоги-чулки, самая модная обувь осени 2025 года.

Алан Камминг слишком буквально воспринял слова о классике. Круглые очки, зализанная укладка набок и рубашка с воротником-бутоном создавали ощущение, будто он только что вышел из немого кино. Интересно, что выигранная «Эмми» оказалась третья по счету у актера, и предыдущие две он получил больше десяти лет назад, когда также появился на премии с усами. Может, они его амулет на удачу?

Последние месяцы Дженна Ортега всё чаще появляется в образе роковой женщины. На премии «Эмми» самые внимательные модные критики тоже заметили, что «голое» платье с россыпью камней выбрано не просто так: это отсылка к образу вечно молодой Изабеллы Росселлини в мистическом фильме «Смерть ей к лицу» (18+).

Красное платье дрэг-исполнительницы Lucky Starzzz классическим совсем не назовешь. Зато если бы она захотела бросить цветы на сцену в знак поддержки артистам, ей бы не пришлось бежать до цветочного, достаточно надергать парочку из шляпки. Практично.

Сара Полсон, вероятно, вдохновилась выступлениями Филиппа Киркорова или просто не заметила, что за окном уже не 2018 год. Так или иначе, кроме нее, никто не решился надеть платье с перьями. Кто знает, возможно, именно этот выход вернет в моду забытый тренд?

Дрэг-исполнительница Хормона пришла поддержать шоу «Королевская гонка РуПола» (18+) в костюме мисс Пигги. Компанию на дорожке ей составил лягушонок Кермит. Поблажек на то, что гость плюшевый, не было, дресс-код в виде смокинга соблюден.

Лабубу мало магазинов и полок в детской комнате, они добрались и до ковровой дорожки. Исполнительница Joella в плюшевом костюме милого монстра и с картонной коробкой лапши пришла поддержать шоу РуПола, включенное в одну из номинаций.

