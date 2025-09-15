НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Стиль и красота Обзор Самые эффектные наряды «Эмми-2025»: от обнаженной Ортеги до гигантской Лабубу

Самые эффектные наряды «Эмми-2025»: от обнаженной Ортеги до гигантской Лабубу

Звезды не ограничивали свою креативность

140
Пока на экране Дженна Ортега остается школьницей, в жизни актриса не забывает напомнить, что она уже взрослая | Источник: ТАССПока на экране Дженна Ортега остается школьницей, в жизни актриса не забывает напомнить, что она уже взрослая | Источник: ТАСС

Пока на экране Дженна Ортега остается школьницей, в жизни актриса не забывает напомнить, что она уже взрослая

Источник:
ТАСС

Пока организаторы «Оскара» или Венецианского кинофестиваля строго грозят пальцем и пишут огромные списки требований к нарядам звезд, «Эмми» дает полную свободу, ограничиваясь лишь лаконичной припиской в дресс-коде: вечерняя классика. Актеры сериалов и шоу не упускают возможности показать себя во всей красе и толкуют требования, как им только заблагорассудится. Как итог, на ковровой дорожке иногда и не понять с первого взгляда, где же тут классика и точно ли она подойдет для вечернего выхода.

Дженнифер Кулидж стала одной из первых, кто появился на ковровой дорожке. В 2025 году ее не номинировали, поэтому она не старалась привлечь внимание откровенным декольте или леопардовым нарядом, которые часто выбирала для церемоний. Актриса надела простое черное платье с открытыми плечами, и сразу стала одной из самых элегантных гостей вечера.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Еще одна звезда сериала «Белый лотос» (18+). K-pop-айдол Lisa после скандала на MetGala, где одним платьем актриса умудрилась оскорбить миллион людей, больше не рискует с провокацией и перешла из категории бунтарок в разряд самой невинности.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Главный папочка Голливуда, Педро Паскаль в этот раз ушел с церемонии без награды, но это не помешало ему прихватить пару женских сердец. Актер сериала «Одни из нас» (18+) обычно появляется на публике в компании партнерш по картине, которых он всегда поддерживает отческими нежными объятиями, чем вызывает шквал умиления от поклонников, но в этот раз Паскаль появился один.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Похудевшая к свадьбе Селена Гомес не упустила возможности похвастаться своей шикарной фигурой. Актриса пришла на премию вместе с женихом Бенни Бланко. Привлечь внимание папарацци ей удалось не броским нарядом или ярким макияжем, а нежными объятиями и бесконечным количеством поцелуев, которыми они обменивались со своим спутником.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Красные платья в стиле классического Голливуда так и манят, вот и Сидни Суини не устояла. Если в шлейфе актриса уступает Гомес, то в пышном декольте и томном взгляде ей нет равных.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

На ком красное платье сидит лучше?

Селена Гомес
Сидни Суини

Вязаная сетка добралась до красной ковровой дорожки. Актриса Скай П. Маршалл не рискнула надеть лишь «голое» платье и добавила к нему удлиненный жакет с камнями. Так появился образ в стиле джазовых певиц 1920-х годов.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Шарлотта Ле Бон, обычно предпочитающая строгие костюмы и классические платья, надела облегающий наряд, напоминающий доспехи или змеиную чешую, только не хватает шлема и можно бороться за любую награду. На ногах актрисы — сапоги-чулки, самая модная обувь осени 2025 года.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Алан Камминг слишком буквально воспринял слова о классике. Круглые очки, зализанная укладка набок и рубашка с воротником-бутоном создавали ощущение, будто он только что вышел из немого кино. Интересно, что выигранная «Эмми» оказалась третья по счету у актера, и предыдущие две он получил больше десяти лет назад, когда также появился на премии с усами. Может, они его амулет на удачу?

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Последние месяцы Дженна Ортега всё чаще появляется в образе роковой женщины. На премии «Эмми» самые внимательные модные критики тоже заметили, что «голое» платье с россыпью камней выбрано не просто так: это отсылка к образу вечно молодой Изабеллы Росселлини в мистическом фильме «Смерть ей к лицу» (18+).

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Красное платье дрэг-исполнительницы Lucky Starzzz классическим совсем не назовешь. Зато если бы она захотела бросить цветы на сцену в знак поддержки артистам, ей бы не пришлось бежать до цветочного, достаточно надергать парочку из шляпки. Практично.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Сара Полсон, вероятно, вдохновилась выступлениями Филиппа Киркорова или просто не заметила, что за окном уже не 2018 год. Так или иначе, кроме нее, никто не решился надеть платье с перьями. Кто знает, возможно, именно этот выход вернет в моду забытый тренд?

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Дрэг-исполнительница Хормона пришла поддержать шоу «Королевская гонка РуПола» (18+) в костюме мисс Пигги. Компанию на дорожке ей составил лягушонок Кермит. Поблажек на то, что гость плюшевый, не было, дресс-код в виде смокинга соблюден.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Лабубу мало магазинов и полок в детской комнате, они добрались и до ковровой дорожки. Исполнительница Joella в плюшевом костюме милого монстра и с картонной коробкой лапши пришла поддержать шоу РуПола, включенное в одну из номинаций.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:
ТАСС

Отдельный плюс такого костюма — можно не отказывать себе в лишней порции закусок, если что-то и отложится, то лишь в лишний мех.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
