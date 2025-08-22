Как обмануть возраст с помощью ножниц: эти 5 стрижек омолодят быстрее косметолога

Уповать на фотошоп — прошлый век, самое время быть королевой в реальной жизни Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Казалось бы, возраст — не приговор, но одна неудачная стрижка может добавить лишние годы быстрее, чем морщины. Но стоит выбрать правильную длину, текстуру и челку, как вы заметите поразительные изменения: скулы подчеркнуты, тяжесть с лица ушла, а вместо нее вернулась живая мимика. Стилист Галина Белых рассказала, какие стрижки совмещают в себе все эти качества и при этом не нуждаются в трудном уходе.

Пикси

Если про юбку говорят, что с каждым годом она должна становиться на сантиметр ниже, то с волосами наоборот: с каждым годом можно забывать по одной строчке из стихотворения «Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса».

Стрижка пикси делает лицо свежее и выразительнее за счет того, что лицо становится более открытым, а небольшая длина подчеркивает скулы и глаза. Звезды уже давно пользуются подобным лайфхаком, и можно заметить, как длинные локоны сменили на дерзкую стрижку Яна Чурикова, Анжелика Варум и Катя Лель.

Главное — форма стрижки и правильное распределение объема. Именно это создает естественный лифтинг-эффект: лицо выглядит свежее, моложе, а образ — легче. Галина Белых стилист, владелица салона красоты Beauty Boutique by Belykh, стилист программы «Модный приговор» (6+) и создатель проекта «Стиль вне возраста»

Бикси

Современная стрижка на грани двух классик — пикси и боба. Она отличается длинными прядями спереди, которые обрамляют лицо, но не скрывают его. Этот вариант стилист советует тем, кто хочет выглядеть моложе, но не готов к радикальным переменам и не хочет тратить много времени на утреннюю укладку. Структурный воск или легкая пенка — и вы готовы к новому дню.

— Стрижка дает объем у корней и текстуру на концах, благодаря чему лицо выглядит более подтянутым и свежим, — объясняет стилист.

Каре

Каре — это классика, проверенная временем. Но не обязательно ждать перемен в жизни, чтобы его сделать. Чтобы выглядеть моложе, стилист Галина Белых советует обратить внимание на каре с мягкой градуировкой. Такой вариант создает естественный переход от коротких прядей к более длинным, что делает лицо свежим и гармоничным.

Стрижка подходит практически всем, но стоит запастись 10 минутами по утрам, если у вас пушистые волосы, которые без фена и брашинга превращают вас в одуванчик. Интересно, что сделать каре этой осенью рекомендует и нейросеть: по версии искусственного интеллекта, это одна из трендовых причесок сезона.

Каскад

Вариант для обладательниц плотных и густых волос. Представьте себе водопад из прядей, будто струящийся по плечам и шее, — это и есть каскад. За счет многослойности прическа выглядит свежее и пышнее, а легко спадающие локоны смещают фокус внимания с проблемных зон.

— Многослойность добавляет динамики волосам и убирает тяжесть с концов. При этом я всегда рекомендую избегать излишнего объема, начеса и перегруженного стайлинга. Слишком пышные или сильно уложенные волосы могут утяжелять образ и добавлять возраст, — отмечает Галина Белых.

Шегги

Шегги — это прическа-вечеринка среди всех остальных. Легкая небрежность, рваные концы и текстура от самых корней создают ощущение, что волосы густые от природы и вы, не прилагая усилий, выглядите неотразимо.

Прическа подойдет для любой структуры волос: тонким текстура даст ощущение густоты, а с густых снимет лишний вес и придаст форму. Особенно выигрышно стрижка смотрится на Пенелопе Круз в фильме «Образцовый самец» (18+), но также можно вспомнить и Кейт Мосс или Аллу Пугачеву. Певица выбирает «растрепанные» волосы с челкой практически всю свою карьеру.

Лонг-боб

Универсальный вариант для любых волос. В стрижке лонг-боб соблюден идеальный баланс длины и формы. Ничего лишнего, но и при этом есть с чем работать. Как уже говорит само название, в стрижке сохранились все лучшие черты боба: объем, форма и выгодно подчеркнутые скулы, но при этом длина не совсем короткая. Так что, если вы не любите постоянно носить распущенные волосы, вы всегда сможете собрать их в хвост или заколоть крабиком.

Лонг-боб — универсальная стрижка, которую легко адаптировать под модные тенденции. Меняя длину, добавляя объем или ровный срез, вы можете обновлять свой образ каждый сезон. Это позволяет всегда выглядеть свежо и стильно. А как известно, открытость к переменам и новому — первый признак молодости.