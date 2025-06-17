Идеальный маникюр для коротких ногтей: 5 самых модных решений на лето-2025

Совсем не обязательно утяжелять ногти наращиванием, чтобы сделать их эффектными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прошлое десятилетие короткие ногти часто оставались аутсайдерами, считалось, что они детские, скучные, ограниченные для дизайна и вообще их нужно поскорее отрастить или скрыть за нарощенными или накладными пластинами. Последние два года в мире нейл-арта совсем иная история, короткие ногти — тренд. Они выглядят натурально, ухоженно и зачастую именно их носят представители королевских семей и жены миллионеров. Руководитель студии красоты Арина Порошкова показала пять самых модных решений для коротких ногтей, которые уже в фаворитах летнего сезона.

«Глазированный» маникюр

Моду на маникюр с жемчужной втиркой, который выглядит будто ноготки обмакнули в пончиковую глазурь или отмыли до блеска и увлажнили на спа-процедурах, ввела Хейли Бибер еще в 2022 году. Летом в этом году среди всех вариантов особенно популярны бежевый или нежно-розовый нюд с капелькой сияния, а вот от переливающихся зелено-коричневых цветов, как у жука-навозника, лучше отказаться.

Источник: woman_place_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Этот цвет прекрасно подходит для коротких ногтей любой формы — овальной или квадратной. Особенно эффектно он будет выглядеть с серебряными украшениями, которые создадут дополнительное сияние вечером под искусственным светом.

Необычный френч

Французский маникюр, когда-то предназначенный только для длинных ногтей, преобразился в микрофренч. Однако на этом модные тенденции 2025 года не заканчиваются. Самые актуальные варианты французского маникюра всё меньше напоминают классический стиль.

Вместо традиционного белого цвета для окантовки попробуйте использовать кофейно-муссовую палитру, электрик или винный оттенки. А чтобы сделать образ по-настоящему уникальным, замените классический полумесяц на луну, волны или любые другие необычные линии.

Источник: woman_place_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Классика, которая играет по-новому в сочетании с яркими оттенками, с геометрическими линиями или элементами в виде цветов», — подмечает Арина Порошкова. С ней полностью согласна и другая бьюти-фея Татьяна Красотовская, которая назвала еще пять вариантов френча на лето-2025.

Шоколадно-кофейный маникюр

Отголоски выбора главного цвета 2025 года по версии Pantone также находят свое место в маникюре лета 2025 года. А почему бы и нет? Шоколадно-кофейные оттенки и дресс-коду на работе не помешают, и легко сочетаются с другими трендами, будь то френч или жемчужная втирка.

Источник: woman_place_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Варианты, как носить кофейный маникюр, можно подсмотреть у мировых звезд. Например, Марго Робби выбирает темные оттенки ближе к американо и носит их в однотонном покрытии. А Хейли Бибер, известная своей любовью к маникюру, больше на стороне цвета капучино.

Оттенки шоколадного выбирают вне зависимости от сезона и погоды. Летом они особенно красиво выглядят на загорелой коже рук. Арина Порошкова руководитель студии красоты Woman place

Сливочный маникюр

Если ваши ногти выглядят так, что их хочется съесть на десерт вместе с чаем, значит, вы сделали один из трендовых маникюров на лето. Цвет сливочного масла не только считается вкусным, но и относится к категории «тихой роскоши». Благодаря теплому подтону он не конфликтует с украшениями на руках, с сумочками и в целом с летними образами.

Источник: woman_place_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Интересно, что в любви к сливочно-желтому оттенку сошлись как Запад, так и Восток. В США подобный маникюр делают сестры Дженнер, а в Корее — участницы группы BLACKPINK.

«Голые» ногти

Минимум времени в кресле мастера и максимальная естественность — за это российские модницы так полюбили «голые» ногти и теперь ни в какую не хотят отпускать этот тренд. Правда, даже самый любимый дизайн не может нравиться вечно, поэтому мастера постепенно вводят интересные варианты.

Летом можно экспериментировать с прозрачными и молочными базами, а также с пастельными оттенками: коралловым, абрикосовым или миндальным. Если выбираете бесцветную основу, украсьте ее наклейками с ромашками, лавандой или другими цветами.

Источник: woman_place_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Ухоженные ногти без покрытия либо с максимально нейтральным смотрятся очень красиво и дорого. Такой маникюр вне времени, — отметила руководитель салона красоты.