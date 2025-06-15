НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

сев.

 749мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,51
EUR 90,94
Лотерейный миллионер
Гид по отдыху в России
Где нет главврачей
Проверка квартиры перед покупкой
Закрыли супермаркет
Расширят дорогу
Обзор дискаунтера
Пешеходный центр
Тест СССР
Уголовное дело за тушение
Стиль и красота Эксперт Бьюти-мастер из Ярославля назвала трендовые дизайны маникюра на лето

Бьюти-мастер из Ярославля назвала трендовые дизайны маникюра на лето

Публикуем ее советы

11 748
2 комментария
Мастер маникюра рассказала о трендовых дизайнах на лето | Источник: Татьяна Терехова Мастер маникюра рассказала о трендовых дизайнах на лето | Источник: Татьяна Терехова

Мастер маникюра рассказала о трендовых дизайнах на лето

Источник:

Татьяна Терехова

Летом многие ярославские модницы пробуют яркие образы и смелые обновления. Это касается не только одежды, но и маникюра. Чтобы узнать, какие оттенки сейчас в моде, мы обратились к одному из мастеров маникюра в Ярославле Татьяне Тереховой. Специалист бьюти-сферы рассказала об актуальных дизайнах.

«Чаще всего выбирают нюдовые дизайны. Нюд всегда в тренде. Клиенткам это безумно нравится, это нежная эстетика, классика, которая не выходит из моды», — рассказала 76.RU Татьяна.

Нюдовые оттенки — это нейтральные цвета, близкие к тону кожи. Такой маникюр еще называют бежевым, нейтральным или телесным, он также бывает светло-розовым.

Чаще всего выбирают нюдовые оттенки | Источник: Татьяна Терехова Чаще всего выбирают нюдовые оттенки | Источник: Татьяна Терехова

Чаще всего выбирают нюдовые оттенки

Источник:

Татьяна Терехова

Нюдовые дизайны считаются универсальными. Они не выбиваются из общей картинки и дополняют образ.

Многие клиентки предпочитают светлые тона | Источник: Татьяна Терехова Многие клиентки предпочитают светлые тона | Источник: Татьяна Терехова
Нюд стал классикой | Источник: Татьяна Терехова Нюд стал классикой | Источник: Татьяна Терехова

«Красный цвет также не выходит из моды. Это мой самый любимый цвет, я люблю делать красные ногти», — поделилась Татьяна.

Красный оттенок, по словам бьюти-мастера, не выходит из моды | Источник: Татьяна Терехова Красный оттенок, по словам бьюти-мастера, не выходит из моды | Источник: Татьяна Терехова
Красные ногти пользуются популярностью среди ярославн | Источник: Татьяна Терехова Красные ногти пользуются популярностью среди ярославн | Источник: Татьяна Терехова

Есть и любители креативного нюда. Кроме того, что маникюр получается нежным и практически незаметным, особую деталь добавляют цветы. Как рассказала Татьяна, в основном ее клиентки выбирают спокойные оттенки для маникюра.

Рисунки на ногтях добавят изюминку в образе | Источник: Татьяна Терехова Рисунки на ногтях добавят изюминку в образе | Источник: Татьяна Терехова

Рисунки на ногтях добавят изюминку в образе

Источник:

Татьяна Терехова

Однако есть и любители ярких оттенков. Некоторым клиентам хочется добавить больше цвета на свои ногти.

«Летом некоторые приходят с запросом: „Давай мы сделаем яркие, сочные цвета“. Сделали, клиентка осталась довольна», — рассказала Татьяна.

Есть и спрос на яркие дизайны | Источник: Татьяна Терехова Есть и спрос на яркие дизайны | Источник: Татьяна Терехова

Есть и спрос на яркие дизайны

Источник:

Татьяна Терехова

Ранее Татьяна рассказала 76.RU о том, как вид ногтей выдает состояние организма. Состояние ногтей может сигнализировать о разных болезнях, например, псориазе, экземе, проблемах с щитовидной железой.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Маникюр Дизайн
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
280344857
15 июня, 22:21
А чем свои-то натуральные ногти плохи?
Гость
15 июня, 15:36
Не могу понять ,но что- то не так с цветом ....в наши не простые года...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление