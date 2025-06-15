Бьюти-мастер из Ярославля назвала трендовые дизайны маникюра на лето

Летом многие ярославские модницы пробуют яркие образы и смелые обновления. Это касается не только одежды, но и маникюра. Чтобы узнать, какие оттенки сейчас в моде, мы обратились к одному из мастеров маникюра в Ярославле Татьяне Тереховой. Специалист бьюти-сферы рассказала об актуальных дизайнах.
«Чаще всего выбирают нюдовые дизайны. Нюд всегда в тренде. Клиенткам это безумно нравится, это нежная эстетика, классика, которая не выходит из моды», — рассказала 76.RU Татьяна.
Нюдовые оттенки — это нейтральные цвета, близкие к тону кожи. Такой маникюр еще называют бежевым, нейтральным или телесным, он также бывает светло-розовым.
Нюдовые дизайны считаются универсальными. Они не выбиваются из общей картинки и дополняют образ.
«Красный цвет также не выходит из моды. Это мой самый любимый цвет, я люблю делать красные ногти», — поделилась Татьяна.
Есть и любители креативного нюда. Кроме того, что маникюр получается нежным и практически незаметным, особую деталь добавляют цветы. Как рассказала Татьяна, в основном ее клиентки выбирают спокойные оттенки для маникюра.
Однако есть и любители ярких оттенков. Некоторым клиентам хочется добавить больше цвета на свои ногти.
«Летом некоторые приходят с запросом: „Давай мы сделаем яркие, сочные цвета“. Сделали, клиентка осталась довольна», — рассказала Татьяна.
Ранее Татьяна рассказала 76.RU о том, как вид ногтей выдает состояние организма. Состояние ногтей может сигнализировать о разных болезнях, например, псориазе, экземе, проблемах с щитовидной железой.