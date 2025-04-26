«Весь мир был против»: электромонтажницу признали уникальной россиянкой plus size

Яна говорит, что шла к этой победе шесть лет Источник: Яна Кренева / Vk.com











34-летняя Яна Кренева из Северодвинска победила во всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная» в категории plus size. Она столкнулась с осуждением и непониманием близких людей, но всё равно решила осуществить свою мечту. 29.RU пообщался с Яной.

Plus size — это женщины полной комплекции, чей размер одежды 48–54.

Рост Яны Креневой — 178, вес — 85, размер — 48.

«Только не надо делать акцент на том, что, мол, полная комплекция. Я с удовольствием напомню хейтерам и всему миру, что такое plus size. Пусть посмотрят показы Victoria's Secret, а не критикуют и советуют, сидя на диванах», — говорит Яна.

Она работает судовым электромонтажником и воспитывает двоих детей. Она признается, что конкурсы красоты для нее — своеобразная терапия.

«Впервые я пришла на конкурс красоты в 2019 году, чтобы восстановить себя после тяжелого развода и других потрясений. Тогда было непросто… У меня ребенок-инвалид, и нам как раз озвучили диагноз. На носу была пандемия, не было работы. И конкурс спас. Я пошла туда и поняла, что есть в жизни люди, которые готовы поддерживать, что не так всё плохо».

Источник: Яна Кренева / Vk.com

Тогда победа в номинации «Мисс харизма» помогла Яне почувствовать себя лучше. Жизнь наладилась, электромонтажница вышла замуж и родила второго ребенка. Участвовать в конкурсах при этом не перестала.

«Два конкурса подряд побеждала только в номинации „Мисс харизматичность“. Меня это расстроило. Хотелось чего-то большего. Пошла на другой конкурс и взяла первую „Вице-миссис“ в Архангельске. Потом заняла „Вице-миссис России“. И в этом году поехала уже за короной. Чувствовала, что это мой титул. Это как в спорте, когда ты идешь, занимаешься, трудишься много лет и понимаешь — или сейчас, или никогда».

Источник: Яна Кренева / Vk.com

Финал всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» проходил в Санкт-Петербурге. Туда Яна Кренева решила отправиться сразу после операции.

«Я выписалась [из больницы] после операции за неделю до начала подготовки к конкурсу. Когда в пятницу все [участницы] улетели, у меня дома случился срыв. Я понимала, как сильно хочу участвовать в финале, что если упустить этот год, то уже незачем возвращаться в следующем году. Время будет упущено», — рассказывает она.

Яна признается, что идею отправиться на конкурс красоты не поддержали даже близкие люди.

«Будто весь мир был против. Начиная от родственников и заканчивая теми, кого я по своей глупости считала друзьями, теми, от кого я ждала поддержки. Наоборот, они устраивали сплетни и провоцировали», — грустит Яна.

И всё же она рискнула.

«Закрыв глаза на всех, я полетела за мечтой. Если бы я не выехала, меня бы разбило в итоге сильно. Я бы собирала потом себя по частям. Я шесть лет шла к этому и просто не стала обманывать себя и впервые не стала думать ни о ком, кроме себя. По прилете в Санкт-Петербург сразу получила кучу негатива от, казалось бы, хороших людей. Сразу за спиной понеслось такое, о чём я даже рассказывать не буду».

Сохранять спокойствие было трудно, к осуждениям и давлению прибавилось еще и волнение за родного человека.

«За три дня до финала мне сообщили, что бабушка попала в реанимацию , а вечером перед финалом, когда все магазины уже были закрыты, у меня оторвался каблук. Всё, чего я еще ждала, это перелома ноги в день финала».

Выступление прошло гладко, и мечта Яны исполнилась.

«Когда я услышала свой номер 86… меня так затрясло! Я не могла сдержать слез. Эти ощущения, эти эмоции не передать словами! Оказалось, на самом деле много людей хотело моей победы. Летели сообщения с видео, где люди сидят у экранов телевизоров и кричат, когда называют мое имя. Много участниц разных конкурсов, действительно Королев с большой буквы, держали за меня кулачки. Меня будто окутало их светом и теплом».

А вот родные не так сильно радовались победе Яны.

«Муж не очень любит мое участие в конкурсах, а его родители недовольны и не общаются со мной. Они считают, что, если у меня ребенок инвалид, я должна дома сидеть и заниматься только воспитанием детей. Ребенок — инвалид. И что? Крест на себе ставить?» — возмущается Яна.

Источник: Яна Кренева / Vk.com

За победу в конкурсе Яне вручили кольцо с бриллиантом в один карат.