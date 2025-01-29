Этот макияж сделает вас моложе на 10 лет: секреты красоты корейских айдолов

Ловкость рук, немного хайлайтера и пластические операции не нужны Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Кореянки давно стали иконами стиля, а их свежий макияж — предмет восхищения и подражания во всем мире. Глядя на кукольно-совершенные лица k-pop-айдолов, кажется, что достичь такого результата невозможно без операций. Однако секрет кроется в другом. И нет, не в волшебных бьюти-баночках, а в особом подходе, который каждая девушка может повторить без особого труда. Можно забыть о сложных smoky eyes и тяжелых текстурах — корейский макияж строится на естественности и легкости.

Эффект «стеклянной» кожи

Источник: twicetagram / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Всех корейских звезд отличает напитанная здоровая кожа, поэтому база трендовых макияжей — эффект glass skin. Кожа должна блестеть, но не как новогодняя елка, а будто она сделана из стекла и только что сошла с рекламы люксовой косметики. Добиться такого эффекта на постоянной основе помогу регулярные маски, пилинги и увлажняющие сыворотки, но если времени в обрез, спасет декоративная косметика.

Потребуется нанести праймер, она же база под макияж, со светоотражающими частицами. С ним тон станет ровным, жирный блеск уйдет, но при этом кожа будет выглядеть увлажненной.

Сверху наносим тональный крем. Матовые плотные покрытия здесь не подойдут. Лучше отдать предпочтение BB- или СС-кремам, но если нужно скрыть высыпания, можно взять тональный крем с сатиновым финишем. Наносить лучше всего спонжем. Сверху не нужно фиксировать пудрой, иначе весь эффект пропадет.

Последний этап — сделать пару акцентов с помощью хайлайтера. Веерной кистью или подушечками пальцев нанесите немного хайлайтера только над верхней губой и на спинку носа.



Эффект морозных щечек

Источник: sooyaaa__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В отличие от голливудских звезд айдолы наносят румяна не вдоль скулы, а прямо на «яблочки», так лицо выглядит свежим и отдохнувшим. Иногда звезды k-pop даже не используют хайлайтер на скуловую кость и ограничиваются румянами.

Их цвет лучше всего подобрать под тон своего реального румянца, тогда точно попадете в оттенок и будете выглядеть естественно. Второй вариант — использовать румяна в цвет помады или еще проще, чтобы не таскать много флаконов и баночек, — румянец можно создать и с помощью тинта для губ. Достаточно нанести по одной капле на каждое «яблочко» и быстрыми похлопывающими движениями растушевать.

Эффект детских слёз

Источник: jennierubyjane / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В макияже кореянки не используются яркие тени и сложные узоры. Они выбирают персиковые оттенки, чтобы придать области вокруг глаз свежий и молодой вид. В уголок глаза девушки часто наносят хайлайтер или шиммерные тени светлых тонов, чтобы создать распахнутый взгляд и добиться эффекта детских слёз.

Эффект улыбающихся глаз

Источник: lalalalisa_m / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Рисовать стрелку вниз — что-то из мира фантастики, ведь по всем канонам мы привыкли тянуть хвостик вверх, чтобы создать иллюзию «кошачьего взгляда». Корейские звезды к такому не стремятся, ведь это только сузит глаза. Для того чтобы сделать открытый взгляд и глаза как у щеночка, девушки с помощью черной или темно-коричневой подводки прорисовывают стрелку вдоль роста ресниц, а миллиметровый хвостик опускают вниз.

Еще больше наивности взгляду добавляет припухлость нижнего века, как при улыбке, или по-другому эффект эгьё саль. Для его создания требуется лишь два средства — белый карандаш и светлые тени. Нужно обвести карандашом на нижнем веке контур глазного яблока, легче всего будет найти нужную складку, если улыбнуться. После этого область от полученной дуги до глаза заполнить нежно-персиковыми, белыми или светло-бежевыми тенями и хорошенько растушевать. Если теней под рукой нет, их можно заменить румянами.



Эффект кукольного взгляда

Источник: newjeans_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Финальный этап макияжа глаз — тушь. Корейские айдолы не стремятся сделать эффект 3D и выделить каждый волосок, ведь из-за объема глаза станут меньше. Вместо этого артисты склеивают ресницы, чтобы получился «кукольный» взгляд.

Для того чтобы повторить такой прием, нужно закрутить ресницы с помощью щипчиков. После этого нанести на часть верхних ресниц тушь и хорошо прокрасить. Пока она не зафиксировалась, склеить реснички с помощью щипчиков для бровей. Держать до полного высыхания туши. После того как всё будет готово, можно перейти к следующей части ресниц и всё повторить.

Некоторые западные звезды, включая певицу Селену Гомез, усовершенствовали данный способ и стали наносить тушь и на щипчики для дополнительного эффекта.

Эффект зацелованных губ

Источник: momo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Увидеть на губах k-pop-айдолов матовую алую помаду — большая редкость. Вместо нее девушки выбирают нюдовый блеск или тинт, который максимально приближен к натуральному цвету. Даже в естественности звезды стараются достичь идеала и делают макияж с эффектом зацелованных губ.

Добиться слегка покрасневших губ можно с помощью тинта с увлажняющим эффектом или тинт-блеска. Главное, перед его нанесением хорошо подготовить губы. Убрать омертвевшие кусочки кожи с помощью скраба, чтобы тинт лег ровно, сделать маску или нанести бальзам на 10–15 минут, чтобы напитать губы.