НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

южн.

 754мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,97
EUR 101,60
Изменят расписание транспорта
Построят склады на окраине
«Эпидемия микронаушников»
Как отдохнуть зимой по-русски
Что будет с манежем
Вертолет для пациентов
Квартира по цене комнаты
Объяснились за бизнес-авто
Кадровые перестановки в правительстве
Стиль и красота Модные советы обзор Этот макияж сделает вас моложе на 10 лет: секреты красоты корейских айдолов

Этот макияж сделает вас моложе на 10 лет: секреты красоты корейских айдолов

Их могут повторить даже новички

215
Написать комментарий

Ловкость рук, немного хайлайтера и пластические операции не нужны

Источник:

Кореянки давно стали иконами стиля, а их свежий макияж — предмет восхищения и подражания во всем мире. Глядя на кукольно-совершенные лица k-pop-айдолов, кажется, что достичь такого результата невозможно без операций. Однако секрет кроется в другом. И нет, не в волшебных бьюти-баночках, а в особом подходе, который каждая девушка может повторить без особого труда. Можно забыть о сложных smoky eyes и тяжелых текстурах — корейский макияж строится на естественности и легкости.

Эффект «стеклянной» кожи

Источник:

Всех корейских звезд отличает напитанная здоровая кожа, поэтому база трендовых макияжей — эффект glass skin. Кожа должна блестеть, но не как новогодняя елка, а будто она сделана из стекла и только что сошла с рекламы люксовой косметики. Добиться такого эффекта на постоянной основе помогу регулярные маски, пилинги и увлажняющие сыворотки, но если времени в обрез, спасет декоративная косметика.

Потребуется нанести праймер, она же база под макияж, со светоотражающими частицами. С ним тон станет ровным, жирный блеск уйдет, но при этом кожа будет выглядеть увлажненной.

Сверху наносим тональный крем. Матовые плотные покрытия здесь не подойдут. Лучше отдать предпочтение BB- или СС-кремам, но если нужно скрыть высыпания, можно взять тональный крем с сатиновым финишем. Наносить лучше всего спонжем. Сверху не нужно фиксировать пудрой, иначе весь эффект пропадет.

Последний этап — сделать пару акцентов с помощью хайлайтера. Веерной кистью или подушечками пальцев нанесите немного хайлайтера только над верхней губой и на спинку носа.

Эффект морозных щечек

Источник:

В отличие от голливудских звезд айдолы наносят румяна не вдоль скулы, а прямо на «яблочки», так лицо выглядит свежим и отдохнувшим. Иногда звезды k-pop даже не используют хайлайтер на скуловую кость и ограничиваются румянами.

Их цвет лучше всего подобрать под тон своего реального румянца, тогда точно попадете в оттенок и будете выглядеть естественно. Второй вариант — использовать румяна в цвет помады или еще проще, чтобы не таскать много флаконов и баночек, — румянец можно создать и с помощью тинта для губ. Достаточно нанести по одной капле на каждое «яблочко» и быстрыми похлопывающими движениями растушевать.

Эффект детских слёз

Источник:

В макияже кореянки не используются яркие тени и сложные узоры. Они выбирают персиковые оттенки, чтобы придать области вокруг глаз свежий и молодой вид. В уголок глаза девушки часто наносят хайлайтер или шиммерные тени светлых тонов, чтобы создать распахнутый взгляд и добиться эффекта детских слёз.

Эффект улыбающихся глаз

Источник:

Рисовать стрелку вниз — что-то из мира фантастики, ведь по всем канонам мы привыкли тянуть хвостик вверх, чтобы создать иллюзию «кошачьего взгляда». Корейские звезды к такому не стремятся, ведь это только сузит глаза. Для того чтобы сделать открытый взгляд и глаза как у щеночка, девушки с помощью черной или темно-коричневой подводки прорисовывают стрелку вдоль роста ресниц, а миллиметровый хвостик опускают вниз.

Еще больше наивности взгляду добавляет припухлость нижнего века, как при улыбке, или по-другому эффект эгьё саль. Для его создания требуется лишь два средства — белый карандаш и светлые тени. Нужно обвести карандашом на нижнем веке контур глазного яблока, легче всего будет найти нужную складку, если улыбнуться. После этого область от полученной дуги до глаза заполнить нежно-персиковыми, белыми или светло-бежевыми тенями и хорошенько растушевать. Если теней под рукой нет, их можно заменить румянами.

Эффект кукольного взгляда

Источник:

Финальный этап макияжа глаз — тушь. Корейские айдолы не стремятся сделать эффект 3D и выделить каждый волосок, ведь из-за объема глаза станут меньше. Вместо этого артисты склеивают ресницы, чтобы получился «кукольный» взгляд.

Для того чтобы повторить такой прием, нужно закрутить ресницы с помощью щипчиков. После этого нанести на часть верхних ресниц тушь и хорошо прокрасить. Пока она не зафиксировалась, склеить реснички с помощью щипчиков для бровей. Держать до полного высыхания туши. После того как всё будет готово, можно перейти к следующей части ресниц и всё повторить.

Некоторые западные звезды, включая певицу Селену Гомез, усовершенствовали данный способ и стали наносить тушь и на щипчики для дополнительного эффекта.

Эффект зацелованных губ

Источник:

Увидеть на губах k-pop-айдолов матовую алую помаду — большая редкость. Вместо нее девушки выбирают нюдовый блеск или тинт, который максимально приближен к натуральному цвету. Даже в естественности звезды стараются достичь идеала и делают макияж с эффектом зацелованных губ.

Добиться слегка покрасневших губ можно с помощью тинта с увлажняющим эффектом или тинт-блеска. Главное, перед его нанесением хорошо подготовить губы. Убрать омертвевшие кусочки кожи с помощью скраба, чтобы тинт лег ровно, сделать маску или нанести бальзам на 10–15 минут, чтобы напитать губы.

После подготовки остается нанести тинт в центр губ и быстро растушевать похлопывающими движениями пальцев. Сделать это нужно быстро, чтобы цвет лег без пятен.

ПО ТЕМЕ
Красота Макияж Молодость Молодость и красота Корея K-pop Айдолы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление