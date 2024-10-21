Русская Мерил Стрип: как стать успешной моделью на пенсии

Татьяна открыла для себя моделинг в 60 лет Источник: героиня материала Татьяна Зиновьева и Мария Ленц / NGS24.RU











Татьяне Зиновьевой 62 года. Недавно она открыла в себе страсть к моделингу. Изначально скрывала хобби от семьи, но теперь ее фотографии красуются на рекламных плакатах. Корреспонденты NGS24.RU узнали у Татьяны о том, как принять возраст, о страхах и о реакции общественности на ее увлечение.

Глядя на Татьяну, понимаешь, что не стоит бояться возраста Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Мерил Стрип из России

На фотографии Татьяны мы наткнулись случайно в социальных сетях. Первым делом в глаза бросились шикарные серебряные волосы, и возник вопрос: «Это Мерил Стрип?» Но оказалось, что перед нами — не голливудская актриса, а модель из Красноярска.

Не правда ли, вылитая Миранда Пристли (Мерил Стрип) из «Дьявол носит Prada»? Источник: героиня материала Татьяна Зиновьева











Она встретила нас с идеальной укладкой и ненавязчивым макияжем. Фигуру подчеркивал черный брючный комбинезон, а дополняли образ стильные серебряные украшения. Узнав возраст, мы сильно удивились, ведь на первый взгляд дали гораздо меньше. До сих пор не знаем, дело в хорошей генетике Татьяны, стильном образе или в невероятной энергетике.

Образ Татьяна составляла сама Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Татьяна оказалась абсолютно открытой и позитивной. Отвечая на вопросы, хоть и нервничала, много шутила и заставляла смеяться нас. А во время фотосессии кривлялась и признавалась, что для работы берет себя в руки, но и в те моменты, когда на нее не направлены камеры, любит улыбаться.

Она любит веселиться Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











«В 20 лет может каждый, а в 60 лет пойди попробуй»

Татьяна всю жизнь проработала в офисе Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Татьяна вышла на пенсию несколько лет назад. До этого 37 лет проработала в офисе (о профессии, правда, умалчивает), рутинная работа нравилась, но по выслуге лет пришлось уйти. Со смехом рассказывает, что первое время наслаждалась долгожданным отдыхом, но, будучи неугомонной, не смогла сидеть без дела. В 2022 году Татьяне исполнилось 60 лет, и она поняла: «Пора!»

— В 45 лет встала на горные лыжи, в 52 года занялась бегом и пробежала пять полумарафонов, а в 60 лет занесло в моделинг. Это была случайность, я шла по улице, и висело объявление о кастинге. Я с компанией прохожих зашла и осталась, — рассказывает Татьяна.

Рост Татьяны — 168 сантиметров, у Елизаветы — 190 сантиметров Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Татьяна провела в модельном агентстве девять месяцев, училась позированию и осваивала азы походки. В первое время, конечно же, были страхи и зажимы, однако работа со специалистами помогла приобрести уверенность в себе и понять свои сильные стороны. Это отразилось и на повседневной жизни, например, теперь Татьяна всегда ходит с прямой спиной.

— Я пришла с мыслью о том, что в моем возрасте нужно пробовать проявлять себя во всех направлениях, в том числе и в тех, которые доступны молодым. А зажимы и страхи есть до сих пор, я и сейчас стараюсь работать над походкой. Подиумные показы для меня сложнее, чем фотосессии, — объясняет Татьяна.

Модель любит стильные очки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Первое время муж, сын и внуки не знали о хобби героини. Татьяна вспоминает, как стеснялась рассказывать о своем увлечении домочадцам, боялась, что осудят. Но в реальности всё оказалось в точности наоборот: семья поддержала, а муж с гордостью показывает кадры со съемок знакомым, хвастаясь красивой и смелой женой.

— По воскресеньям я уходила будто бы на встречу с подружками, но прошло немного времени, буквально первые два месяца, и обман, на удивление, раскрылся. Мне пришлось сознаться. [Возникали вопросы], куда с радостной улыбкой, после того, как приведет себя в порядок, уходит член семьи практически на все воскресенье. И родные поддержали меня. Основной посыл такой: «В 20 лет это [быть моделью] может каждый, а в 60 пойди попробуй», — рассказывает Татьяна.

Татьяна считает, что в молодости красавицей не была Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











О карьере модели Татьяна не думала никогда. Скромно рассказывает, что в молодости красавицей не была (мы не верим), в подростковые годы слегка располнела и только в университете выросла, изменилась и начала соответствовать стандартам красоты.

— Ни баночки, ни скляночки не интересовали и до сих пор не интересуют. А вот желание немножко покрасоваться было, — объясняет она.

После долгого обучения Татьяна познакомилась с Елизаветой Матвеевой (агентство Me Agency). Лиза стала ее агентом и наставником в модельном бизнесе.

«Я не пользуюсь даже уходовой косметикой»

Баночки и скляночки Татьяну не интересовали, однако качество кожи у нее потрясающее Источник: героиня материала Татьяна Зиновьева











Повезло с генетикой. В свои 60 с хвостиком Татьяна выглядит гораздо моложе. По ее словам, у нее и мама — такая же: в 92 года больше 80 не дашь.

Цвет волос у Татьяны свой Источник: героиня материала Татьяна Зиновьева











Единственное, что выдает возраст, — благородная седина и морщины. Когда в волосах начали появляться первые серебряные нити, Татьяна побежала в салон их закрашивать. То, что в молодости казалось недостатком, с годами стало визитной карточкой.

— В первый же день, как закончила трудовую деятельность, просто перестала это делать [окрашивать волосы]. И полтора года совершенно сознательно отращивала седину. Это был тяжелый этап, с трудом его пережила. Седина отрастает неравномерно, и это некрасиво, неопрятно. Полтора года ходила в платочках, шапочках. Вот когда отросло, стало очень красиво. Моя семья тоже считает, что это красиво, — воспоминает смелый шаг Татьяна.

Девять месяцев она училась позировать Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Однако большинство окружающих всё еще мыслит стереотипами, считая, что седина — признак старости и неухоженности, который обязательно нужно скрывать.

— Иногда ко мне подходят на улице и предлагают: «А давайте мы вас подкрасим в голубой цвет». Или, например, в магазине молодые девушки говорят своим мамам: «Так тебе не надо, покрась, не смей отращивать седину». Это сложный процесс, пока седина не станет настоящей, не всегда красиво. И она бывает с желтым отливом. Мне повезло: у меня она без желтизны и не приходится прикладывать больших усилий, чтобы поддерживать ее состояние, — рассказывает Татьяна.

Татьяна не поддерживает увлечение уколами красоты Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Татьяна активно поддерживает тренд на натуральность, она никогда не колола ботокс, а в повседневной жизни редко пользуется декоративной косметикой.

— Я против [уколов красоты], мне не очень нравится эта тенденция. Я хочу, чтобы продвигалась естественная красота, потому что по большому счету наше лицо — это то, что мы заслуживаем. Все злобные мысли будут отражаться выпученными губами, вторым подбородком. А если ты — человек позитивный, настроен открыто к миру, то, наверное, и лицо твое будет выражать это состояние, — считает Татьяна.

Татьяну активно зовут на фотосессии Источник: героиня материала Татьяна Зиновьева











Зиновьева честно заявляет, что она ленивая для выматывающих занятий спортом и слишком любит вкусно поесть, для того чтобы изнурять себя диетами. В ковид похудела на 12 килограммов, и с тех пор вес держится на одной отметке. Для того чтобы здоровье не давало сбоев, ходит в бассейн.

«Мир повернулся в сторону людей возраста „плюс"»

Подиумы Татьяна не очень любит Источник: героиня материала Татьяна Зиновьева











Татьяна, благодаря эффектной внешности, заключила множество контрактов, работала в других городах. Она признается, что с удовольствием, если такая возможность появится, поедет трудиться за границу.

— Очень хочется поработать с матрасами, потому что лег и лежишь, — смеется Татьяна. — Мне нравятся очки, всегда нравилось их носить. И появилась возможность поработать в рекламе оправ.

Ей по душе работать на камеру Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











На съемках Татьяна не чувствует пренебрежительного отношения со стороны молодых коллег.

— Времена меняются, к нам вообще немножко по-другому стали относиться. Мир повернулся в сторону людей возраста «плюс». Появилась возможность себя реализовать в разных сферах, в том числе и в моделинге. Я думаю, что это тенденция. Мне кажется, я попала как раз в то время, когда волна поворота к старшим получила развитие. И сейчас 60 — это новые 40, — размышляет Татьяна.

Елизавета — агент Татьяны Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Однако есть в моделинге то, что Татьяне недоступно, — большая часть модных показов. Дело тут совсем не в возрасте, а всего лишь в росте. Рост нашей героини — 168 сантиметров, что для подиума мало, зато она отлично подходит для фотосессий.

Иногда ее пытаются омолодить с помощью фотошопа Источник: героиня материала Татьяна Зиновьева











Естественно, Татьяна не участвует в кампаниях, нацеленных на молодых моделей, заказчик понимает, что работает со взрослым человеком. Но это не спасает от неприятных моментов, бывает, что при ретуши Татьяне замазывают морщины и другие возрастные признаки, зачем-то пытаясь ее омолодить.

Модель однажды узнали Источник: героиня материала Татьяна Зиновьева











За два года Татьяна заключила несколько контрактов с крупными компаниями. Ее даже стали узнавать.

— Шла реклама в магазине сумок, и мелькали мои фотографии. Я зашла, сама себя сфотографировала на экране, и продавцы меня узнали.

Девушкам и женщинам Татьяна советует устраивать себе фотосессии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Популярность, хоть и небольшая, всегда вызывает не только восхищение, но и зависть. До Татьяны доходили нелестные отзывы о ее деятельности, якобы в ее возрасте заниматься подобным стыдно. Однако работа с молодыми людьми дает ей возможность не стареть душой. И мы, общаясь с Татьяной, чувствовали себя комфортно. Несколько раз она вспомнила молодежные шутки, а потом робко спросила: «Правильно же?»

— Мне нравится всё, что делает молодежь. И пирсинги, и открытые пупки, и когда джинсы болтаются ниже пояса, — восторженно рассказывает она.

Дамам любого возраста она советует если и не попробовать моделинг, то записаться на фотосессию, чтобы взглянуть на себя с новой стороны.