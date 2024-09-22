Уставшая англичанка — самый жизненный тренд наступившей осени (все мы немного она)

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» (18+) Источник: kinopoisk.ru











У каждого модного тренда существует своя эстетика, в которую особенно приятно погружаться в зависимости от сезона. Летом это были русалки и прочие морские девы, а прошлой осенью во главе угла стоял office core — женщины с удовольствием примеряли на себя образ корпоративных хищниц. За год офисные сирены устали, и на смену пришел новый «кор» — «уставшая англичанка». Разбираемся, что это такое, и закутываемся в самую модную и уютную эстетику наступившей осени.

Прощаемся с эпохой идеально зализанных пучков, высоких хвостов и гладких причесок «волосок к волоску», убираем строгие костюмы, забываем про брюки со стрелками и юбки-карандаши. Если 24/7 изображать из себя железную леди и акулу бизнеса одновременно, то недолго схлопотать нервное расстройство.

Героиня Рене Зельвегер Бриджит научит вас, как вписаться в популярный тренд Источник: kinopoisk.ru











Душа и тело требуют отдыха, комфорта и уюта — балуем себя и следуем популярной осенней тенденции. А если кто-то посмеет сделать вам замечание, ответьте тем же: научитесь сначала разбираться в трендах, прежде чем оценивать и задавать неуместные вопросы.

Мягкий домашний кардиган — ваш лучший друг Источник: kinopoisk.ru











Итак, кто такая уставшая англичанка? Разумеется, хочется отшутиться: это все мы с вами каждый день, но не будем обобщать. Женщин, которые невольно оказались в тренде, действительно много, но ведь достаточно и тех, кто никогда про него не слышал.

Вязаный шарф — главный атрибут тренда English Frazzled Woman Источник: kinopoisk.ru











English Frazzled Woman дословно — английская измотанная женщина. В кино и культуре это героини ромкомов нулевых. Вдохновением послужили расслабленные образы Киры Найтли — вспомните фильм «Реальная любовь» (18+) или «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (18+).

Минимум макияжа, небрежный пучок или наскоро завязанный хвост Источник: kinopoisk.ru











Близки к тенденции образы героини Кейт Уинслет из фильма «Отпуск по обмену» (18+) — помните Айрис? А главной иконой English Frazzled Woman является легендарная Бриджит Джонс.

Пальто букле или прямое в длине макси вам точно пригодятся Источник: ru.pinterest.com











В стилистику тренда входят объемные вязаные свитера, кардиганы оверсайз, в которые можно укутаться с ног до головы и со спокойной душой хандрить все осенние вечера напролет. Водолазки в природном оттенке — зеленые, коричневые, терракотовые или бордо — тоже будут кстати.

Чем объемнее будет ваш свитер — тем лучше Источник: kinopoisk.ru











Прямые брюки из шерсти, клетка, джинсы-бойфренды, юбки миди и макси в сочетании с плотными колготками, можно — с цветными. Сапоги до колен с широким голенищем, как вариант — с ассиметричным, ботинки на шнуровке или мягкие кроссовки с меховой опушкой.

Образы Сандры Буллок и Эммы Томпсон — отличный пример уставшей англичанки Источник: kinopoisk.ru











Выходя на улицу, обязательно наматываем шарф в несколько слоев, вязаная шапка приветствуется — подойдет лаконичная бини, без декора. Пальто длины макси тоже выберите объемное.

Сумка шопер, тоут или хобо, к примеру, из замши дополнит ваш образ. Важно, чтобы сумка была вместительная: в нее должны входить книга, термос с чаем или кофе, некоторые продукты и прочие предметы, которые вы привыкли носить с собой.

Помним про мягкие перчатки, митенки или варежки Источник: kinopoisk.ru











Суть тренда уставшей англичанки — тепло. Образ может получиться немного нелепым, но как раз в этом его изюминка. Надеваем всё самое мягкое и комфортное, чтобы чувствовать себя «в домике».

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