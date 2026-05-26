Может гнуть стволы деревьев: МЧС предупредило ярославцев о мощном ветре

Жителей Ярославской области предупредили о резком ухудшении погоды днем 26 мая. По данным госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, во вторник ожидаются мощные порывы холодного ветра.
«Усиление северо-западного ветра порывами до 15 м/с ожидается местами по Ярославской области днем 26 мая. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в РСЧС Ярославской области.
По данным Гидрометцентра России, при скорости с 13,9 до 17,1 м/с ветер считается крепким. Против таких порывов трудно идти, могут гнуться тонкие стволы деревьев.
В случае чрезвычайных ситуаций телефон экстренных служб в регионе — 112.
Помимо ветра в Ярославле в течение всего дня ожидается небольшой дождь. Погода на ближайшие два дня:
среда, 27 мая: ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов. Погода облачная, местами умеренный дождь.
Четверг, 28 мая: ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениям, местами небольшой дождь.