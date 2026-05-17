«Не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном»: в Ярославле и области ожидается опасная погода

Как погода изменится в ближайшее время

Александр Куренной / 76.RU

В ночь с 17 на 18 мая в Ярославле и области ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщили в РСЧС.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб — 112», — уточнили в РСЧС Ярославской области.

Ранее жителей региона предупреждали об аномальной жаре с 18 по 20 мая. По данным специалистов экстренных служб, днем столбики термометров в некоторых районах Ярославской области могут подняться до +30… +32 градусов.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле самый жаркий день на неделе ожидается 18 мая. Днем температура воздуха достигнет +27 градусов.

Подробный прогноз погоды на неделю читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
17 мая, 20:58
А как пользование или непользование мобильным телефоном влияет на безопасность при грозе? Кто этот бред пишет? В школе физику прогуливали?
Гость
17 мая, 21:59
Уже неделю обещают эту чудо-грозу, становится смешно, у меня кот лучше погоду определяет чем всякие деймосы и фобосы !
