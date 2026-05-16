Глаз не отвести: вы только посмотрите на эти три цветка — они идеальны для кашпо и ящиков

Весной и летом хочется ярких красок, и домашние цветы на балконе или на даче точно смогут поднять настроение своими расцветками. Агроном назвала три цветка, которые точно будут заметны даже издалека.

Сальвия сверкающая

На фоне пышной зелени яркий красный цвет сальвии смотрится особо эффектно. Высота — около 30–50 сантиметров, неприхотлива в уходе. Любит хорошо освещенные места и умеренный полив.

— Молодые растения необходимо прищипывать, у взрослых — удалять цветоносы с отцветшими цветками, — подчеркнула агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Заморозков не переносит, поэтому высаживать в цветник в начале июня или выносить на балкон тоже нужно не раньше этого срока.

Целозия

Целозия — необычный яркий цветок в форме метелочки. Можно посадить как оранжевый, так и красный вариант. В среднем достигает высоты в 50–60 сантиметров, но в открытом грунте может дорасти и до 90 сантиметров.

— Цветет, не теряя декоративности, до заморозков, — подчеркнула специалист. — Полив умеренный. Любит яркий рассеянный свет.

Бархатцы

Самый неприхотливый вариант ярких оранжевых, красных, желтых шаров — бархатцы. У цветов достаточно специфичный и резкий запах, и это следует учитывать при выращивании на балконе.