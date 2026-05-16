Весна Обустраиваем дачу Обзор Глаз не отвести: вы только посмотрите на эти три цветка — они идеальны для кашпо и ящиков

Глаз не отвести: вы только посмотрите на эти три цветка — они идеальны для кашпо и ящиков

Когда еще, если не летом, наслаждаться буйством красок

Завораживающая сальвия так и привлекает внимание своими яркими красными цветами и пышной зеленью | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Завораживающая сальвия так и привлекает внимание своими яркими красными цветами и пышной зеленью

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

Весной и летом хочется ярких красок, и домашние цветы на балконе или на даче точно смогут поднять настроение своими расцветками. Агроном назвала три цветка, которые точно будут заметны даже издалека.

Сальвия сверкающая

На фоне пышной зелени яркий красный цвет сальвии смотрится особо эффектно. Высота — около 30–50 сантиметров, неприхотлива в уходе. Любит хорошо освещенные места и умеренный полив.

— Молодые растения необходимо прищипывать, у взрослых — удалять цветоносы с отцветшими цветками, — подчеркнула агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Заморозков не переносит, поэтому высаживать в цветник в начале июня или выносить на балкон тоже нужно не раньше этого срока.

Целозия

Сорт «кимоно желтое» | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Сорт «кимоно желтое»

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

Целозия — необычный яркий цветок в форме метелочки. Можно посадить как оранжевый, так и красный вариант. В среднем достигает высоты в 50–60 сантиметров, но в открытом грунте может дорасти и до 90 сантиметров.

— Цветет, не теряя декоративности, до заморозков, — подчеркнула специалист. — Полив умеренный. Любит яркий рассеянный свет.

Бархатцы

Бархатцы часто высаживают на клумбах | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Бархатцы часто высаживают на клумбах

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Самый неприхотливый вариант ярких оранжевых, красных, желтых шаров — бархатцы. У цветов достаточно специфичный и резкий запах, и это следует учитывать при выращивании на балконе.

— С бархатцами любой справится. Они и в тени цветут, и на солнце. Поливать по мере подсыхания грунта. Подрезать периодически, — отметила Людмила Шубина. — В конце мая можно уже выносить на балкон или высаживать.

Александра Бруня
2
Гость
16 мая, 19:58
Люпин, незабудки - вот лучшие цветы.
