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Весна «Произойдет развитие облачности»: синоптики рассказали, как долго тепло продержится в Центральной России

«Произойдет развитие облачности»: синоптики рассказали, как долго тепло продержится в Центральной России

Публикуем подробный прогноз на первую неделю мая

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Теплая погода переменится на дожди в конце недели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеплая погода переменится на дожди в конце недели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теплая погода переменится на дожди в конце недели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России наконец наступила по-настоящему весенняя погода. На нее повлияла периферия антициклона. В начале рабочей недели — с 4 мая — температура воздуха будет достигать +22 градусов и выше. При этом сохранится ясная и солнечная погода.

По данным специалистов «Фобоса», к 7 мая погода немного похолодает.

«С северо-запада будет медленно спускаться на юг холодный атмосферный фронт. Под его влиянием на севере области произойдет развитие конвективной облачности, и местами пройдут кратковременные грозовые дожди», — сообщили в «Фобосе».

Облачная погода при температуре +13…+15 градусов продержится в центральных регионах до конца недели.

Погода по дням в Ярославле:

  • в понедельник, 4 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью +12 °С, днем +21 °С;

  • во вторник, 5 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16 °С, днем +23 °С;

  • в среду, 6 мая, в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью +15 °С, днем +21 °С;

  • в четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +12 °С, днем +10 °С;

  • в пятницу, 8 мая, в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ночью +6 °С, днем +15 °С;

  • в субботу, 9 мая, ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Ночью +8 °С, днем +15 °С;

  • в воскресенье, 10 мая, в течение суток ожидается облачная погода, дождь. Температура ночью +8 °С, днем +12 °С.

Подробнее прогноз погоды для Ярославля читайте в сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
13
Гость
3 мая, 21:57
Сейчас тепло по - летнему , а потом опять весна..и так это понятно ,от среднемесячной температуры на май ,а она +15 ...так ,что качели туда сюда, ничего хорошего.
Гость
3 мая, 21:46
Кайф)))) теплооооо, солнце, урааааа!!!
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Гость
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