«Произойдет развитие облачности»: синоптики рассказали, как долго тепло продержится в Центральной России

В Центральной России наконец наступила по-настоящему весенняя погода. На нее повлияла периферия антициклона. В начале рабочей недели — с 4 мая — температура воздуха будет достигать +22 градусов и выше. При этом сохранится ясная и солнечная погода.
По данным специалистов «Фобоса», к 7 мая погода немного похолодает.
«С северо-запада будет медленно спускаться на юг холодный атмосферный фронт. Под его влиянием на севере области произойдет развитие конвективной облачности, и местами пройдут кратковременные грозовые дожди», — сообщили в «Фобосе».
Облачная погода при температуре +13…+15 градусов продержится в центральных регионах до конца недели.
Погода по дням в Ярославле:
в понедельник, 4 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью +12 °С, днем +21 °С;
во вторник, 5 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16 °С, днем +23 °С;
в среду, 6 мая, в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью +15 °С, днем +21 °С;
в четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +12 °С, днем +10 °С;
в пятницу, 8 мая, в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ночью +6 °С, днем +15 °С;
в субботу, 9 мая, ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Ночью +8 °С, днем +15 °С;
в воскресенье, 10 мая, в течение суток ожидается облачная погода, дождь. Температура ночью +8 °С, днем +12 °С.
Подробнее прогноз погоды для Ярославля читайте в сервисе «Погода 76.RU».