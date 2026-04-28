В Ярославской области ограничили рыбалку. Что нужно знать

В Ярославской области начали действовать новые ограничения на рыбалку. Они введены на время нерестового периода.
«Ловить рыбу можно только с берега водоема, водохранилища, реки вне мест нереста. При этом разрешено использование только одной поплавочной или донной удочки. Общее количество крючков (одинарных, двойников или тройников) — не более двух штук на орудиях вылова у одного гражданина», — объяснила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.
Как предупредили в пресс-службе областного правительства, за нарушения рыбакам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией вылова и орудий вылова, возможна уголовная ответственность.
Сроки ограничения на рыбалку в Ярославской области
на озере Неро — по 29 мая;
на озере Плещеево — с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря, при этом вылов ряпушки здесь полностью запрещен;
на Рыбинском водохранилище со всеми притоками — до 1 июня, на ловлю судака и троллингом — по 1 июля;
на Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 километров от устьев вверх по течению — по 15 июня;
на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения — до 10 июня.
Сроки нерестового запрета утверждены приказом Минсельхоза России.
Передвижение на всех видах маломерных судов по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам запрещено. Кроме того, до 30 апреля продолжает действовать запрет на ловлю на зимовальных ямах, введенный 1 октября.