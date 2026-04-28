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В Ярославской области ограничили рыбалку. Что нужно знать

Публикуем объяснение от чиновников

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В Ярославской области ввели ограничения на рыбалку | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUВ Ярославской области ввели ограничения на рыбалку | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

В Ярославской области ввели ограничения на рыбалку

Источник:

Густаво Зырянов / NGS.RU

В Ярославской области начали действовать новые ограничения на рыбалку. Они введены на время нерестового периода.

«Ловить рыбу можно только с берега водоема, водохранилища, реки вне мест нереста. При этом разрешено использование только одной поплавочной или донной удочки. Общее количество крючков (одинарных, двойников или тройников) — не более двух штук на орудиях вылова у одного гражданина», — объяснила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

Как предупредили в пресс-службе областного правительства, за нарушения рыбакам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией вылова и орудий вылова, возможна уголовная ответственность.

Сроки ограничения на рыбалку в Ярославской области

  • на озере Неро — по 29 мая;

  • на озере Плещеево — с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря, при этом вылов ряпушки здесь полностью запрещен;

  • на Рыбинском водохранилище со всеми притоками — до 1 июня, на ловлю судака и троллингом — по 1 июля;

  • на Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 километров от устьев вверх по течению — по 15 июня;

  • на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения — до 10 июня.

Сроки нерестового запрета утверждены приказом Минсельхоза России.

Передвижение на всех видах маломерных судов по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам запрещено. Кроме того, до 30 апреля продолжает действовать запрет на ловлю на зимовальных ямах, введенный 1 октября.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
15
Гость
1 мая, 09:52
Вы сперва воду даёте что бы рыба в нерестилище входила , а потом сливайте что бы икра на берегу была вот это правильно!
Гость
29 апреля, 11:52
"Передвижение на всех видах маломерных судов по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам запрещено"? Постановление смотрели? Навигация открыта с 17.04., без удочек и вне мест нереста даже с мотором можно.
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Гость
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