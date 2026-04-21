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Весна Сладкие и небольшие: лучшие сорта тыквы для открытого грунта — список от агронома

Сладкие и небольшие: лучшие сорта тыквы для открытого грунта — список от агронома

Разбираемся, чем они отличаются

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Слишком большие тыквы лучше оставить животным | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСлишком большие тыквы лучше оставить животным | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Слишком большие тыквы лучше оставить животным

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Новосибирский агроном перечислила лучшие сорта тыквы для открытого грунта. Специалист советует остановиться на растениях, которые дают небольшие, но при этом сладкие плоды.

«Стоит обратить внимание на порционные сорта тыквы. Например такие, как „Улыбка“ и „Крошка“. Они ранние, сладкие, порционные», — советует агроном.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиаИсточник: Юрий Орлов / Городские медиа
Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

«Улыбка»

Ультраранний сорт тыквы, который дает плоды на 85-й день. Очень удобен в приготовлении, так как в среднем достигает веса около 1–1,5 килограмма.

Один куст дает около 7–15 тыковок. По вкусу очень сладкие, напоминают дыню.

«Грибовская»

Раннеспелая тыква с большими овальными плодами зелено-белого цвета. Вес тыковок может достигать шести килограммов.

У сорта не очень длительный срок хранения — всего около трех месяцев.

«Медовый десерт»

Раннеспелая тыква со сладкой и сочной мякотью, которая отлично подойдет для приготовления десертов и каши. В среднем плоды вырастают весом в 3–5 килограммов.

Холодостойкий сорт, отлично подойдет для суровых сибирских условий.

«Хоккайдо»

Среднеспелый сорт с удлиненной формой и красно-оранжевой кожурой. Очень популярен в запекании. Вес плодов около 2–2,5 килограмма. Сорт славится высоким содержанием каротина.

«Крошка»

Среднепоздняя порционная тыква с достаточно плотной кожурой. Вес плодов около 2,5–3 килограммов. Мякоть сладкая и очень сочная.

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