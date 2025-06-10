И полезно, и красиво: садовый эксперт рассказал, какие растения хорошо соседствуют на грядках

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6 комментариев
Какие растения подходят для смешанных посадок | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКакие растения подходят для смешанных посадок | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Какие растения подходят для смешанных посадок

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

На дачном участке могут уживаться совершенно разные виды растений. Существует даже практика, когда дачники делают смешанные клумбы и грядки, чтобы растения помогали друг другу в росте. Самое распространенное соседство: чеснок с клубникой, бархатцы с капустой и мята с яблоней.

Эксперт садового центра Михаил Кузнецов советует высаживать на грядки цветы-медоносы — так они будут привлекать пчел, участвующих в опылении.

«Фацелия — медонос, растение можно сажать в приствольные круги ко всем плодовым деревьям, чтобы привлекать пчел. Также фацелию можно сажать в теплицу или парники, чтобы опылять все культуры — томаты, перцы, баклажаны», — пояснил в беседе с 76.RU Михаил.

Кроме того, растения высаживают на одной грядке для сидерации, то есть последующей заделки в почву.

«В теплицу можно высаживать Вико-овсяную смесь — это смесь бобовых культур, которая хорошо разрыхляет почву и привлекает пчел. Люпин однолетний, имеющий небольшой стержневой корень, или бобовые удачно садить с клубникой. Они хорошо разрыхляют почву, обогащают ее азотом и отпугивают вредителей», — добавил Михаил.

Еще один лайфхак для дачников — высадить в грядки луковицы императорского рябчика. Под землей растение источает неприятный запах, похожий на испражнения ужа, что отпугивает грызунов — кротов и земляных крыс.

Садовод и автор блога «Огород на диване» Анастасия Огор также добавила, что неплохие соседи — лук и морковь:

«В гряду с морковью можно лук „натыкать“, они будут хорошо соседствовать. Очень много пишут про соседство на грядках, но как-то всё неоднозначно. Вот, например, у нас всю жизнь укроп по всему огороду растет как сорняк и мы его не вытаскиваем. А пишут, что с помидорами он не уживается, а у нас нормально растут вместе».

Ранее мы вместе с экспертом разбирали самые частые ошибки дачников по уходу за рассадой и выбирали неприхотливые растения, которые стоит высадить на клумбу у дома.

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Комментарии
6
Гость
12 мая 2024, 08:14
Расскажите лучше,что под снегом,при минусовых температурах растёт?
Гость
12 мая 2024, 09:31
"...и мята с яблоней". За мяту - штраф 500 рублей.
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