Аномальный апрель — 2025: эксперты о том, как «нервничает» климат, о гибели урожая и других потрясениях

Снег на розовых цветах смотрится очень кинематографично. Только у фермеров от этого сочетания поднимается давление и сдают нервы Источник: Небанальный Симферополь / Telegram











В апреле Москва умирала от жары, а потом провалилась в сугробы, Краснодарский край кутался в пуховики, а цветущий Крым завалило снегом. Нынешний апрель побил многие температурные рекорды, причем и плюсовые и минусовые. Так что это было? Ждать ли нам снова погодные качели? И чем они грозят нашей среде обитания? Эти и другие вопросы MSK1. RU задал ученым — климатологам, биологам и агрономам.

Абрикосы, что с вами сделали снег и морозы

Гидрометцентр в апреле не успевал рапортовать об очередном поставленном температурном рекорде на территории России. Сразу в семи городах страны 16 апреля воздух прогрелся выше 20 градусов! Изнывая от 27-градусной жары, москвичи с удивлением слушали по радио сообщения, что в Севастополе воздух наконец-то прогреется до 10 градусов. А крымчане воспринимали эту аномальную десятку как подарок природы, ведь еще несколько дней назад полуостров резко погрузился в зиму. За сутки 7 апреля температура упала с 20 градусов тепла до минус двух, начался сильнейший снегопад, заваливший цветущий Крым. Экстремалы рванули в горы со сноубордами, горожане достали пуховики, а фермеры схватились за голову. Вместо пчел у цветущих абрикосовых и черешневых деревьев летали белые мухи. За три морозных дня стало ясно, что ранними фруктами туристов в нынешнем сезоне не порадовать и на рынки материка не отправить.

Лавандовые поля в крымском поселке Тургенева сложно узнать под шапкой апрельского снега Источник: Крымский / Telegram











— По Крыму и по югу России пострадали в основном большие сады, на территории которых сложно предпринять какие-то оперативные спасательные операции, — говорит Татьяна Олейник, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» в Республике Крым. — Владельцам небольших садов легче предпринять меры спасения средствами, которые есть в обиходе: окуривать деревья дымом, укрывать корни и стволы опадом или мешковиной, прорыхлить и полить землю вокруг корней, чтобы испаряющаяся вода повышала температуру, например. Но, несмотря на все меры, часть урожая погибла. Сейчас мы оцениваем потери по ранним сортам абрикоса, черешни, персика, сливы и миндаля в разных районах Крыма где-то в 40 процентов. А в некоторых садах урожай абрикоса погиб полностью — эти фруктовые деревья пострадали больше всего. К счастью, поздние сорта начали цветение уже после этого внезапного апрельского мороза и сильного снега, так что на них мы очень надеемся. Кстати, цветение очень буйное. К тому же те завязи, что пережили заморозки и остались на дереве, будут крупнее обычных. Хотя в течение всего апреля возникали угрозы заморозков на почве — последнее предупреждение от Гидрометцентра мы получили 29 апреля — они не нанесли дополнительного ущерба. Но теперь мы ждем май: есть опасения, что к нам придут так называемые возвратные заморозки.

От ранней сливы нам останутся удивительные фотографии, а вот урожай будет минимальным Источник: Небанальный Симферополь / Telegram

В прошлом году майские заморозки ударили по садам Центральной России — из-за морозов не только пропал урожай, но и пострадали многие деревья. Особенно саженцы неморозоустойчивых видов. Тогда фермеры подсчитывали колоссальные убытки: сады в Белгородской, Курской, Воронежской областях погибли почти полностью.

— В Крыму садоводы, виноградари страдают от заморозков каждый год. Но в нынешнем году погода нам приготовила самое пагубное явление — тепловые качели: раннее тепло, после которого пошло сокодвижение и цветение, а потом резкие морозы на несколько дней, — объясняет Татьяна Олейник, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» в Республике Крым. — Нашим садоводам очень горько видеть, как погибла часть урожая. Конечно, можно сравнить, например, с Турцией, где в нынешнем апреле морозы были еще сильней и сады пострадали еще больше. Но качество турецких фруктов с нашими не сравнить, поэтому за наши прекрасные абрикосы, персики и черешню еще обидней.

Бесснежная зима — расходы для фермеров и рост цен

В конце апреля уже появились более точные цифры потерь урожая от апрельских холодов. По данным министра сельского хозяйства Республики Крым Дениса Кратюка, пострадали в основном раннецветущие косточковые. Прошедшие заморозки сократят почти на треть урожай ранней черешни и сливы, негативный эффект от мороза скажется на урожае персиков и миндаля. При этом менее всего пострадали позднецветущие культуры.

— Неожиданные заморозки — всегда потери для урожая и лишние расходы для аграриев, — говорит Михаил Воробьев, биолог, агроном. — Не только в Крыму, но и на всём юге страны пострадали абрикосы, миндаль, ранние сорта черешни и персиков. Скорее всего, будут потери у грунтовых баклажанов, помидоров, перцев, но тут всё будет зависеть от того, насколько низко в том или ином районе опускалась температура воздуха. Но, к счастью, это не основные сельскохозяйственные культуры для российских потребителей. К тому же апрельский снег и морозы ударили по нашей стране не так сильно, как, например, в это же время по Турции. Или по Франции в 2017 году, когда вымерзли плантации винограда на огромных территориях, а это регион, омываемый теплым Гольфстримом. Поэтому синоптики не всегда могут предсказать подобные, не соответствующие климату явления. И даже зная о неблагоприятном прогнозе, бывает сложно минимизировать его последствия.

Горная гряда Ай-Петри в снегу в конце апреля — небывалый вид для южного берега Крыма Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











В южных регионах мороз и снег стали помехой хорошему урожаю. Но в большинстве российских регионов зима, наоборот, поставила рекорды по теплу и отсутствию снега.

— Нынешняя бесснежная зима на большей части нашей средней полосы не повлияла на растения непосредственно, но привела к тому, что значительно уменьшилось количество талой воды — основы весеннего увлажнения, — считает Михаил Воробьев, биолог, агроном. — Снеговая вода «заправляла» почву влагой на весь май. А теперь посадки придется поливать, а это дополнительные проблемы и финансовые затраты для аграриев. К счастью, наша страна очень большая. И если где-то из-за капризов погоды случаются потери урожая, в других регионах, наоборот, регистрируются рекорды. И в этом году, несмотря на климатические сложности, урожай будет.

Зимой слепить снеговика в Ялте не удалось, зато в апреле получилось. Еще и в тюльпанах! Источник: Крымский / Telegram











«Самая большая угроза для России — таяние многолетней мерзлоты»

— Почему же в последнее время мы всё чаще сталкиваемся с капризами погоды? Есть ли объяснение этим внеплановым снегопадам или зимней жаре и насколько это мешает привычной жизни планеты? Эти вопросы мы задали Андрею Киселеву, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Главной географической обсерватории имени Войкова, автору книги «Парадоксы климата».

— Похолодания или потепления, не соответствующие времени года, происходили прежде и будут происходить. Я человек взрослый, помню, как где-то в 1961 или 1962 году мама увезла меня с подмосковной дачи в июне, потому что выпал снег. Но нужно признать, что такие климатические «ошибки» в последнее время происходят всё чаще. Нынешний апрель тому показатель. Климат меняется, и эти перемены несут с собой увеличение числа опасных метеорологических явлений: тайфунов, смерчей, торнадо, продолжительных ливней, сходов лавин или волн тепла.

— А что такое волны тепла?

— Волны тепла — это климатическое явление, когда не менее пяти дней подряд температура превышает климатическую норму. Все жители Москвы и Санкт-Петербурга помнят 2010 год — дым от горящих торфяников тогда почти на месяц окутал эти регионы. Такое масштабное горение торфяников было вызвано как раз волнами тепла. А если говорить о мировой статистике погодно-климатических изменений, то за последние 45 лет, по данным страховых компаний, их частота на планете выросла в 3–4 раза. По данным Росгидрометцентра, — в 2 раза, и они нанесли значительный ущерб. Если же говорить об аномальных явлениях с минимальным ущербом, то их регистрируется в 23 раза больше!

За последние 20 лет в среднем происходит 371 аномальное явление в год, то есть каждый день где-то на планете происходит опасное метеорологическое явление, которое несет жертвы и разрушения. Прошедший 2024 год был самым неблагоприятным в новом столетии и поставил рекорд по числу этих климатических катастроф.

— А что ждать в 2025 году? Есть надежда, что погодных аномалий станет меньше?

— Улучшения ситуации в обозримом будущем ожидать не стоит. Если перефразировать знаменитую фразу Льва Толстого, «каждая территория несчастлива по-своему». И надежды на «счастье» пока нет, чтобы не предпринимали. Климатическая система нашей планеты — это океаны, суша, биосфера и человек. Эта система очень инертна, ей нужно время, чтобы предпринимаемые человеком усилия начали работать. Поэтому быстрого результата не будет, но и ничего не делать нельзя. Хотя бы минимизировать последствия: в городах, где часты затопления, создать дополнительную систему водоотводов, на землях, страдающих от засухи, построить дополнительные системы орошения. И так далее. Малыми шагами.

— А почему климат так серьезно меняется, а катастрофических явлений становится всё больше?

— Никто не отменял первопричину климатических изменений — парниковые газы, которые продолжают расти в атмосфере, несмотря на принимаемые меры. Человечество растет, растет и необходимость в потребляемой им энергии. И уже совершенно очевидно, что ископаемую энергетику невозможно заменить на зеленую. Но можно предпринимать действия по замене хотя бы наиболее грязных технологий. Например, расширять использование атомной энергетики. Авария на японской «Фукусиме» показала, что строить АЭС в сейсмоопасных регионах нельзя, нужно строго соблюдать ограничения. Вот Германия после аварии на «Фукусиме» полностью отказалась от атомной энергетики, полагаясь на зеленую, и прогадала: ветряки в Северном море не работают уже два года из-за длительного штиля, а значит, никакой энергии от них не поступает. Им пришлось открыть шахты — наиболее грязное производство в энергетике.

— То есть дальнейший прогноз такой же неблагоприятный?

— Климатический прогноз отличается от прогноза погоды: «Зима будет теплой, а лето ранним». Климатический прогноз определяет тренд: «В ближайшие 10 лет температура будет расти». И тренд всегда вероятностный. Климатические прогнозы не могут учесть извержения вулканов, например, потому что они часто происходят внезапно, а извержения сильно влияют на температуру. В климатический сценарий закладывается множество данных — от количества площадей под рис, уровня океана до числа жителей планеты. Машина считает, а специалисты на основе этих цифр делают заключение на несколько лет вперед о том, как будет развиваться ситуация. И, исходя из этих прогнозов, можно предпринимать какие-то защитные действия, например, понимая, что риск наводнений увеличится, защититься дамбой или, предвидя засуху, построить оросительные системы.

— А какие климатические явления больше других угрожают России?

— Для нашей страны, две трети территории которой вечная, или, как правильнее, многолетняя мерзлота, понимание процессов и скорости ее деградации очень важны. Деградация многолетней мерзлоты всё меняет: увеличивается вероятность аварий для всех объектов, которые были на ней построены. В многолетней мерзлоте содержатся парниковые газы СО2 и метан — их выход в атмосферу увеличивает парниковый эффект. Есть и биологические угрозы, связанные с могильниками, скованными мерзлотой, в которых могут сохраняться патологические бактерии. И еще множество проблем. А у нас не существует даже подробной карты, показывающей, как распределяется мерзлота по территории страны. Меняется система судоходства с учетом таяния льдов. И не забывайте про проблему подъема воды в Мировом океане, которая может угрожать затоплением части прибрежных территорий. За весь ХХ век Мировой океан поднялся на 17 сантиметров. А за первые 10 лет нашего века — уже на 3,1–3,2 см! Тенденция к росту есть, и она угрожающая. Прогнозы говорят, что за ХХI век уровень океана поднимется на 60–100 сантиметров. А подъем вод влияет на повышение температуры атмосферы, и она растет. По долгосрочным прогнозам, за век она может вырасти на 3 градуса. Это очень существенно.

— И как человечеству выжить?