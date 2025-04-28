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В МЧС выпустили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Ярославской области

Чего ждать ярославцам

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Прогноз погоды в Ярославле по дням | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле по дням | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле по дням

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В МЧС выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре в Ярославской области.

«По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ „Центральное УГМС“ днем 29 апреля по Ярославской области ожидается дождь, местами усиление юго-западного ветра порывами 15 м/с», — сообщили в МЧС.

Спасатели предупредили, что прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушение крыш и различных конструкций, увеличение случаев травматизма людей. Есть риск возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты. Также возможно затопление пониженных участков местности, засором ливневых стоков и дренажных систем.

По данным специалистов центра «Фобос», в Ярославле днем 29 апреля ожидается сильный дождь и усиление порывов ветра до 14 м/с.

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Погода на неделю по дням:

  • в ночь на 29 апреля ожидается переменная облачность, температура +3..+5 °C. Днем переменная облачность, сильный дождь, +4..+6 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 14 м/с;

  • во среду, 30 апреля, в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +3..+5 °C, днем +5..+7 °C, ветер северный, умеренный;

  • в четверг, 1 мая, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью -1…+1 °С, днем +8…+10 °С, ветер юго-восточный, умеренный;

  • в пятницу, 2 мая, ожидается малооблачная погода. Температура ночью +1…+3 °С, днем +11…+13 °С, ветер северо-восточный, умеренный;

  • в субботу, 3 мая, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +1…+3 °С, днем +8…+10 °С, ветер западный, умеренный;

  • в воскресенье, 4 мая, ожидается малооблачная погода. Температура ночью +7…+9 °С, днем +16…+18 °С, ветер юго-западный, сильный, порывы до 11 м/с.

Подробный прогноз на каждый день смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

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Кристина Геворкян
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