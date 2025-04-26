Какая погода будет в майские праздники в Центральной России: прогноз от синоптика

Погода на майские праздники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Считаные дни остались до майских выходных. Позволит ли погода выбраться на природу и пожарить шашлыки? С этим вопросом мы обратились к руководителю прогностического центра «Метео» Александру Шувалову.

«В майские праздники жителей Центральной России ждет потепление. Мы еще не прошли похолодание, но ожидаем его. Пик этого похолодания будет в воскресенье и понедельник. Похолодание продлится до конца апреля. Но с 1 мая начнется возвращение теплой погоды. Оно будет постепенным, не очень резким. Температура 1 мая будет держаться в пределах +8… +10 градусов, а затем ежедневно будет прибавлять по +1… +3 градуса, и к 4 мая столбик термометра поднимется до +17… +19 градусов», — рассказал 76.RU синоптик Александр Шувалов.

Что касается осадков, то в первых числах мая их можно не ждать.

«Дожди, скорее всего, придут в конце первого праздничного заезда — 4 мая. До этого будет антициклон, поэтому на осадки можно не рассчитывать», — отметил синоптик.

Как отметил синоптик Александр Шувалов, давать точный прогноз на вторую половину майских праздников пока рано.

По данным специалистов центра «Фобос», в Ярославле 1 мая температура воздуха поднимется до +5 градусов. 2 и 3 мая в городе заметно потеплеет до +12… +13 градусов. А 4 мая столбик термометра опустится до +11 градусов.