Весна, ты где? Ярославль завалило снегом: 15+ атмосферных фотографий

На дворе второй месяц весны, а ярославцы вновь достали пуховики и шапки. Утром 7 апреля город замело снегом. Причиной непогоды стал — циклон «Зион», который принес сильный ветер и снегопад.
«До конца суток 7 апреля местами по Ярославской области ожидается сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду, ухудшение видимости в осадках 300-800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — ранее предупреждали о непогоде в региональном управлении МЧС по Ярославской области.
В онлайн-трансляции мы публикуем последствия снегопада в Ярославской области, а в этом фоторепортаже рассматриваем заснеженную столицу Золотого кольца.
Ранее мы публиковали подробный прогноз по дням для Ярославской области на эту неделю.