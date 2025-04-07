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Весна фоторепортаж Весна, ты где? Ярославль завалило снегом: 15+ атмосферных фотографий

Весна, ты где? Ярославль завалило снегом: 15+ атмосферных фотографий

От этого фоторепортажа могут пробежать мурашки

4 226
15 комментариев
На голове снег, лицо красное, но все равно есть улыбка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа голове снег, лицо красное, но все равно есть улыбка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На голове снег, лицо красное, но все равно есть улыбка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На дворе второй месяц весны, а ярославцы вновь достали пуховики и шапки. Утром 7 апреля город замело снегом. Причиной непогоды стал — циклон «Зион», который принес сильный ветер и снегопад.

«До конца суток 7 апреля местами по Ярославской области ожидается сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду, ухудшение видимости в осадках 300-800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — ранее предупреждали о непогоде в региональном управлении МЧС по Ярославской области.

В онлайн-трансляции мы публикуем последствия снегопада в Ярославской области, а в этом фоторепортаже рассматриваем заснеженную столицу Золотого кольца.

Другой берег Волги практически пропал из видимости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДругой берег Волги практически пропал из видимости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Другой берег Волги практически пропал из видимости

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На усыпанных снегом клумбах торчат зеленые ростки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа усыпанных снегом клумбах торчат зеленые ростки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На усыпанных снегом клумбах торчат зеленые ростки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Водители вновь вооружились щетками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВодители вновь вооружились щетками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Водители вновь вооружились щетками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в апреле выпал снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в апреле выпал снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в апреле выпал снег

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Снег усложнил работу дворников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнег усложнил работу дворников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снег усложнил работу дворников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторым снег не помеха | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторым снег не помеха | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторым снег не помеха

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Питомцы снова примерили на себя теплые костюмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПитомцы снова примерили на себя теплые костюмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Питомцы снова примерили на себя теплые костюмы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На набережной особенно сильный ветер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа набережной особенно сильный ветер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На набережной особенно сильный ветер

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицы города активно чистят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУлицы города активно чистят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицы города активно чистят

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гулять и не щуриться было трудно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГулять и не щуриться было трудно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гулять и не щуриться было трудно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Снег выпал&nbsp;— время укладывать плитку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнег выпал&nbsp;— время укладывать плитку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снег выпал — время укладывать плитку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не поленитесь взять на улицу зонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе поленитесь взять на улицу зонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не поленитесь взять на улицу зонт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не все были готовы к похолоданию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе все были готовы к похолоданию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не все были готовы к похолоданию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Снегопад и Ярославль отлично сочетаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнегопад и Ярославль отлично сочетаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снегопад и Ярославль отлично сочетаются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвтомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На дорогах слякоть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа дорогах слякоть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На дорогах слякоть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Если приглядеться, то можно увидеть Успенский собор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли приглядеться, то можно увидеть Успенский собор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если приглядеться, то можно увидеть Успенский собор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Надеемся, что это был последний снегопад весной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНадеемся, что это был последний снегопад весной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Надеемся, что это был последний снегопад весной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали подробный прогноз по дням для Ярославской области на эту неделю.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Весна Снегопад Погода Снег Похолодание
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Комментарии
15
Гость
7 апреля, 20:36
Неуютная погода, невесенняя...
Гость
7 апреля, 20:35
На календаре уже апрель, А вчера так холодом пахнуло. За окно смотрю, а там метель - Эко как в апреле февральнуло. Белые деревья и дома, Все укрыто белой пеленою. Неужели зимушка зима К нам опять вернулась?
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