Весна, ты где? Ярославль завалило снегом: 15+ атмосферных фотографий

На голове снег, лицо красное, но все равно есть улыбка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На дворе второй месяц весны, а ярославцы вновь достали пуховики и шапки. Утром 7 апреля город замело снегом. Причиной непогоды стал — циклон «Зион», который принес сильный ветер и снегопад.

«До конца суток 7 апреля местами по Ярославской области ожидается сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду, ухудшение видимости в осадках 300-800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — ранее предупреждали о непогоде в региональном управлении МЧС по Ярославской области.

В онлайн-трансляции мы публикуем последствия снегопада в Ярославской области, а в этом фоторепортаже рассматриваем заснеженную столицу Золотого кольца.

Другой берег Волги практически пропал из видимости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На усыпанных снегом клумбах торчат зеленые ростки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Водители вновь вооружились щетками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в апреле выпал снег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Снег усложнил работу дворников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторым снег не помеха Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Питомцы снова примерили на себя теплые костюмы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На набережной особенно сильный ветер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Улицы города активно чистят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гулять и не щуриться было трудно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Снег выпал — время укладывать плитку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Не поленитесь взять на улицу зонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Не все были готовы к похолоданию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Снегопад и Ярославль отлично сочетаются Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На дорогах слякоть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Если приглядеться, то можно увидеть Успенский собор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Надеемся, что это был последний снегопад весной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









