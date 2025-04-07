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Непогода задержится: Ярославскую область накрыл циклон «Зион» — онлайн-трансляция

В городах выпал снег

9 755
23 комментария

Утром 7 апреля в Ярославле выпал снег. Согласно прогнозу Ярославского ЦГМС, снегопад будет идти до вечера. В этой онлайн-трансляции публикуем последствия непогоды.

Анастасия Вязигина

Прогноз погоды

В Ярославском ЦГМС на 7 апреля прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

«Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный ночью 5–10 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, — указано в прогнозе.

Ночью температура воздуха опустилась до -7 градусов, днем температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.

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Анастасия Вязигина
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Анастасия Вязигина

Накануне в мэрии Ярославля предупредили о надвигающейся непогоде.

«Просим автолюбителей быть осторожными за рулем и соблюдать правила дорожного движения!» — Указали в городской администрации.

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Анастасия Вязигина

Режим повышенной готовности

6 апреля министр дорожного хозяйства и транспорта и заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко призвал автовладельцев не ездить на летней резине и при необходимости пользоваться общественным транспортом.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Они уже приступили к обработке дорог противогололедными материалами, чтобы минимизировать скользкость и обеспечить безопасность движения», — сообщил Роман Душко.

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Анастасия Вязигина

Причина выпадения снега — циклон «Зион». В Москве с ночи 6 апреля на сутки был объявлен желтый уровень опасности. В Ярославской области снег сперва выпал в Переславле-Залесском, ночью снегопад пришел в Ярославль.

7–9 апреля прогнозируют облачность, умеренный снег, гололедицу. При этом станет еще холоднее. Днем с понедельника по среду ожидается -2…+3 градуса, ночью — до -7 градусов. В четверг и пятницу, 10 и 11 апреля, станет на пару градусов теплее, а снег перейдет в дождь.

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Анастасия Вязигина

Улицы города продолжается заваливать снегом. Этим утром автомобилистам пришлось достать с зимы щетки.

На машинах появились апрельские сугробы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа машинах появились апрельские сугробы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На машинах появились апрельские сугробы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимость на дорогах сегодня всё меньше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидимость на дорогах сегодня всё меньше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимость на дорогах сегодня всё меньше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвтомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Апрельские контрасты в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАпрельские контрасты в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Апрельские контрасты в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Анастасия Вязигина

Циклон «Зион» добрался пока не до всех районов Ярославской области. Об этом сообщают наши читатели. В Даниловском районе всё еще весна, фото сделано на границе с Некрасовским районом.

В Даниловском районе ни снежинки | Источник: читательница 76.RU Антонина ГригорьевнаВ Даниловском районе ни снежинки | Источник: читательница 76.RU Антонина Григорьевна

В Даниловском районе ни снежинки

Источник:

читательница 76.RU Антонина Григорьевна

Кроме того, без снега остался Рыбинск.

«А у нас такого снегопада нет», — комментируют наши читатели фото заснеженных улиц Ярославля.

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Анастасия Вязигина

Еще немного погоды в Ярославле.

В Ярославле 7 апреля выпал снег

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Анастасия Вязигина

В Ярославле появились настоящие сугробы. Наша читательница показала, как со стихией боролся ее кот.

«Прогулка сегодня в 06:30», — написала Любовь Тарапун.

Котик не ожидал такой погоды | Источник: Любовь ТарапунКотик не ожидал такой погоды | Источник: Любовь Тарапун

Котик не ожидал такой погоды

Источник:

Любовь Тарапун

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Анастасия Вязигина

Снег усилится

В МЧС по Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об усилении снегопада.

«По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ „Центральное УГМС“, в ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца суток 7 апреля местами по Ярославской области ожидается сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 м/с, ухудшение видимости в осадках 300–800 м. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — указано в сообщении регионального управления МЧС.

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Анастасия Вязигина

В Единой диспетчерской службе Ярославля показали, как убирают город в снегопад.

«Зима неожиданно вернулась, но это не помеха для специалистов „Горзеленхозстроя“. 104 сотрудника с помощью техники убирают снег, обрабатывают дороги противогололедным реагентом, приводят в порядок остановочные пункты, а также убирают мусор. Уборка проходит в круглосуточном режиме», — сообщили в ЕДС.

Сотрудники «Горзеленхозстроя» с утра занимаются уборкой | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.comСотрудники «Горзеленхозстроя» с утра занимаются уборкой | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.com
Коммунальщики убирают снег и грязь с обочины | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.comКоммунальщики убирают снег и грязь с обочины | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.com
Дороги чистят от снега вручную и с помощью спецтехники | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.comДороги чистят от снега вручную и с помощью спецтехники | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.com
Всего на уборку привлечены более 100 человек | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.comВсего на уборку привлечены более 100 человек | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.com
Дорожное полотно чистят при помощи спецтехники | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.comДорожное полотно чистят при помощи спецтехники | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.com
Сотрудники ЕДС также приводят в порядок территорию вблизи остановок | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.comСотрудники ЕДС также приводят в порядок территорию вблизи остановок | Источник: Единая диспетчерская служба Ярославля / Vk.com
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Анастасия Вязигина

В Москве выпало больше трети (37%) нормы осадков апреля. Об этом 7 апреля сообщили специалисты центра «Фобос».

«Практически не двигаясь с места, за минувшую ночь он добавил к вчерашним 7 мм (4 мм выпало в ночь и 3 мм за день) еще 6 мм, таким образом, за время своего влияния на погоду в Москве „Зион“ уже принес 13 мм осадков, что составляет больше трети (37%) нормы апреля. На других метеостанциях мегаполиса за ночь выпало от 6 до 8 мм осадков», — указали в «Фобосе».

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Анастасия Вязигина

Утром 7 апреля в Ростовском районе Ярославской области рейсовый автобус с пассажирами вылетел с дороги на обочину и завалился на бок. По данным полиции, в ДТП обошлось без пострадавших.

Кадры с места происшествия

Источник:

Анастасия Михеева, «Подслушано около Петровска» / Vk.com

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Анастасия Вязигина

Снег добрался до Рыбинска! Еще утром наши читатели хвастались, что снегопад обошел их стороной. Однако к вечеру снежные тучи добрались до рыбинских улочек.

«С утра ничего не было, за последний час насыпало сугробы», — пишет читательница 76.RU.

За час Рыбинск завалило снегом | Источник: читательница 76.RUЗа час Рыбинск завалило снегом | Источник: читательница 76.RU

За час Рыбинск завалило снегом

Источник:

читательница 76.RU

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Циклон Снегопад День жестянщика Погода Прогноз погоды
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Комментарии
23
Гость
7 апреля, 10:55
Как странно -ведь апрель,но вновь белила Накидывает ловко мастихином На стылые холсты полей весна. Как долго я её ждала, в душе селила Мечтанья о зелёно-голубой стихии, И вот- опять зима...
Гость
7 апреля, 11:45
А Вы поздравили друзей с Благовещением?
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