Непогода задержится: Ярославскую область накрыл циклон «Зион» — онлайн-трансляция

Утром 7 апреля в Ярославле выпал снег. Согласно прогнозу Ярославского ЦГМС, снегопад будет идти до вечера. В этой онлайн-трансляции публикуем последствия непогоды.
Прогноз погоды
В Ярославском ЦГМС на 7 апреля прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
«Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный ночью 5–10 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, — указано в прогнозе.
Ночью температура воздуха опустилась до -7 градусов, днем температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.
Накануне в мэрии Ярославля предупредили о надвигающейся непогоде.
«Просим автолюбителей быть осторожными за рулем и соблюдать правила дорожного движения!» — Указали в городской администрации.
Режим повышенной готовности
6 апреля министр дорожного хозяйства и транспорта и заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко призвал автовладельцев не ездить на летней резине и при необходимости пользоваться общественным транспортом.
«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Они уже приступили к обработке дорог противогололедными материалами, чтобы минимизировать скользкость и обеспечить безопасность движения», — сообщил Роман Душко.
Причина выпадения снега — циклон «Зион». В Москве с ночи 6 апреля на сутки был объявлен желтый уровень опасности. В Ярославской области снег сперва выпал в Переславле-Залесском, ночью снегопад пришел в Ярославль.
7–9 апреля прогнозируют облачность, умеренный снег, гололедицу. При этом станет еще холоднее. Днем с понедельника по среду ожидается -2…+3 градуса, ночью — до -7 градусов. В четверг и пятницу, 10 и 11 апреля, станет на пару градусов теплее, а снег перейдет в дождь.
Улицы города продолжается заваливать снегом. Этим утром автомобилистам пришлось достать с зимы щетки.
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Снег усилится
В МЧС по Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об усилении снегопада.
«По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ „Центральное УГМС“, в ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца суток 7 апреля местами по Ярославской области ожидается сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 м/с, ухудшение видимости в осадках 300–800 м. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — указано в сообщении регионального управления МЧС.
В Единой диспетчерской службе Ярославля показали, как убирают город в снегопад.
«Зима неожиданно вернулась, но это не помеха для специалистов „Горзеленхозстроя“. 104 сотрудника с помощью техники убирают снег, обрабатывают дороги противогололедным реагентом, приводят в порядок остановочные пункты, а также убирают мусор. Уборка проходит в круглосуточном режиме», — сообщили в ЕДС.
В Москве выпало больше трети (37%) нормы осадков апреля. Об этом 7 апреля сообщили специалисты центра «Фобос».
«Практически не двигаясь с места, за минувшую ночь он добавил к вчерашним 7 мм (4 мм выпало в ночь и 3 мм за день) еще 6 мм, таким образом, за время своего влияния на погоду в Москве „Зион“ уже принес 13 мм осадков, что составляет больше трети (37%) нормы апреля. На других метеостанциях мегаполиса за ночь выпало от 6 до 8 мм осадков», — указали в «Фобосе».
Утром 7 апреля в Ростовском районе Ярославской области рейсовый автобус с пассажирами вылетел с дороги на обочину и завалился на бок. По данным полиции, в ДТП обошлось без пострадавших.
Снег добрался до Рыбинска! Еще утром наши читатели хвастались, что снегопад обошел их стороной. Однако к вечеру снежные тучи добрались до рыбинских улочек.
«С утра ничего не было, за последний час насыпало сугробы», — пишет читательница 76.RU.