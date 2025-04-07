Непогода задержится: Ярославскую область накрыл циклон «Зион» — онлайн-трансляция

В Ярославском ЦГМС на 7 апреля прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

«Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный ночью 5–10 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, — указано в прогнозе.

Ночью температура воздуха опустилась до -7 градусов, днем температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.