Ярославцев экстренно предупредили об изменении погоды

В пятницу, 4 апреля, в Ярославской области испортится погода. Об этом предупредили в ярославском управлении МЧС, а также в Министерстве региональной безопасности.
«Усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается с 6:00 до 21:00 4 апреля», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.
При усилении порывов ветра повышаются риски отравления угарным газом. Ярославцам рекомендуют следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов.
Телефон экстренных служб 112.
Кроме того, повышается вероятность обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения аварийных крыш зданий и широкоформатных рекламных конструкций.
Ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе в регионы Центральной России вернется зима. По ночам ожидаются заморозки до -7 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +5 градусов.