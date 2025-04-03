НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

7 м/c,

с-з.

 742мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Весна Ярославцев экстренно предупредили об изменении погоды

Ярославцев экстренно предупредили об изменении погоды

Публикуем прогноз от МЧС

4 184
5 комментариев
Ярославцев предупредили об изменении погоды | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUЯрославцев предупредили об изменении погоды | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Ярославцев предупредили об изменении погоды

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

В пятницу, 4 апреля, в Ярославской области испортится погода. Об этом предупредили в ярославском управлении МЧС, а также в Министерстве региональной безопасности.

«Усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается с 6:00 до 21:00 4 апреля», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

При усилении порывов ветра повышаются риски отравления угарным газом. Ярославцам рекомендуют следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов.

Телефон экстренных служб 112.

Кроме того, повышается вероятность обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения аварийных крыш зданий и широкоформатных рекламных конструкций.

Ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе в регионы Центральной России вернется зима. По ночам ожидаются заморозки до -7 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +5 градусов.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Усиление ветра Погода Прогноз погоды Центральная Россия
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
280344857
23 часа
"Министерство региональной безопасности". Что это такое, зачем оно нужно и в какие лямы и лярды нам обходится его содержание? "Своих да наших" надо куда-то на тёплые местечки пристраивать? А на врачей, учителей денег нету. Доколе?....
280344857
23 часа
А потому, что у нас губер и мэр временщики, им здесь не жить, поэтому и плевать им на нас , главное выслужиться и получить повышение, а нам выживать или помирать, это уж как у кого получится... Хуже, чем при губере Евраеве и мэре Молчанове ярославцы ещё не жили! А к врачу записаться на приём очень трудно - это пытка, геноцид какой-то! Зато чиновников развелось - плюнуть некуда! Ужас!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление