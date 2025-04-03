Ярославцев экстренно предупредили об изменении погоды

Ярославцев предупредили об изменении погоды Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











В пятницу, 4 апреля, в Ярославской области испортится погода. Об этом предупредили в ярославском управлении МЧС, а также в Министерстве региональной безопасности.

«Усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается с 6:00 до 21:00 4 апреля», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

При усилении порывов ветра повышаются риски отравления угарным газом. Ярославцам рекомендуют следить за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов.

Телефон экстренных служб 112.

Кроме того, повышается вероятность обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения аварийных крыш зданий и широкоформатных рекламных конструкций.