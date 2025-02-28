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Весна эксперт «Солнце быстро сгонит снег»: синоптик рассказал, чего россиянам ждать в марте

«Солнце быстро сгонит снег»: синоптик рассказал, чего россиянам ждать в марте

Публикуем прогноз на месяц

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Какой будет погода в марте | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКакой будет погода в марте | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Какой будет погода в марте

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Уже завтра наступит календарная весна, а вместе с ней вернутся тепло и солнце. Продержатся ли они весь месяц и чего ждать от погоды в марте, в беседе с 76.RU рассказал синоптик метеорологического центра «Метео» Александр Ильин.

Как отметил эксперт, в Центральной России в марте будет весенняя и теплая погода.

— Продолжением зимы март не станет, хотя еще температуры будут устанавливаться. Тем не менее уже в первые дни весны температура в центральной части Европейской территории России будет повышаться до +1… +6 градусов. В ночные часы температура воздуха не опустится ниже -10 градусов нигде из районов Центрального Федерального округа, включая даже самые северные Ярославскую и Костромскую области, — отметил синоптик Александр Ильин.

Солнечная погода с плюсовой температурой продержится в центральных регионах страны до конца марта.

— И в дальнейшем, в первой декаде марта [к 10 числу], температура ночью будет находиться в значениях от -1 до -2 градусов. К середине марта в Москве может потеплеть до +4..+6 градусов, — добавил синоптик.

Небольшое похолодание ожидается к 10 марта. Вместе с понижением температуры воздуха прогнозируется выпадение осадков.

Осадки пройдут в смешанной фазе в виде мокрого снега и в отдельных районах в виде мокрого снега с дождем. Учитывая, что снега у нас немножко, активное солнце очень быстро его сгонит.

— Дальнейшее продолжение марта тоже нас особо разочаровывать не будет. Могут пару раз усилиться ночные морозы до -5…-10 градусов, но днем воздух будет прогреваться до 0…+5 градусов, а в третьей декаде до +5…+10 градусов.

Рады наступлению весны?

Да, наконец вернутся солнце и тепло
Я все времена года люблю
Мне всё равно
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