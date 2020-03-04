Месть за нападение и унижение: фанаты исписали оскорблениями стадион «Шинник» в Ярославле

Рисунок быстро закрасили, но вокруг достоинства как раз и завертелось всё дело.

Околофутбольная война разворачивается, похоже, между фанатами двух футбольных клубов. И знаменем этой битвы стал большой чёрно-синий половой член, появившийся на стене стадиона «Шинник» в Ярославле. Мужское достоинство вчера, 3 марта, изобразили на эмблеме ярославского клуба.

Рядом с картиной — и надпись с намёком

Всё началось 14 февраля на Кипре, где на Кубке ФНЛ во время матча «Факел» (Воронеж) — «Урал-2» (Екатеринбург) на фанатов, приехавших поддержать команды, набросились ярославские футбольные хулиганы. Как сообщает telegram-канал « Новости Околофутбола », среди нападавших было 18 парней и одна девушка.

Нападение было стремительным — у противников отобрали атрибутику (и у кого-то из воронежских, и у кого-то из екатеринбургских), а это в фанатской среде считается делом серьёзным.

Известно, что с фанатами «Урала» и «Факела» у ярославских давние неприязненные отношения. Выходку считают дерзкой и даже прочат ей место в истории российского околофутбольного движения.

— Такой «левак» однозначно войдёт в историю отечественного околофутбола, так как событие получилось громким во всех отношениях: и с точки зрения накрыва (не то что в другом городе, а даже в другой стране), и с точки зрения добытого улова, — пишет Sports.ru.

Драку на Кипре осудил президент ФК «Урал». Об этом писали наши коллеги - портал E1.RU.



Я не понимаю такого поведения, зачем было приезжать и позорить свою страну в чужом государстве? Если у вас есть какие-то враждебные отношения, выясняйте их вдали от всех. Зачем все это нести на стадион? - возмутился Григорий Иванов.

Сегодня в Ярославле должен был состояться матч между «Шинником» и «Уралом» (он в итоге отменился из-за плохого состояния поля). В наш город приехали около ста болельщиков екатеринбургской команды. Как стало известно порталу 76.RU, часть фанатов приехала вчера, 3 марта.