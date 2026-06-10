Ярославский «Шинник» на время реконструкции стадиона могут переселить на окраину

ФК «Шинник» может временно переехать на стадион «Молния» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

10 июня на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города власти обсудили возможные площадки для тренировок и проведения матчей футбольного клуба «Шинник» на время реконструкции главного стадиона.

Временным пристанищем для спортсменов может стать стадион «Молния».

«На данный момент идет поиск места, где будут проводиться домашние игры и тренировки футбольного клуба „Шинник“. Рассматривается несколько вариантов среди муниципальных объектов, в том числе стадион „Молния“. Сейчас „Проектный институт“ просчитывает варианты по реализации. Далее правительство области выберет оптимальный вариант местоположения. На время подготовки проектно-сметной документации, а это процесс не быстрый, „Шинник“ будет играть на своем стадионе», — прокомментировал начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Александр Легус.

Стадион «Молния» находится во Фрунзенском районе Ярославля в микрорайоне Липовая гора.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников добавил, что подготовку временной площадки для ФК «Шинник» профинансирует правительство области.

Что будет с действующим стадионом «Шинник»

С 2025 года идут разговоры о том, что стадион «Шинник» устарел, и ему требуется реконструкция. Власти смотрят на ситуацию ещё шире: реконструировать — сложно и дорого, проще снести и возвести новое.

«Строительство легче, чем реконструкция. Строительство идет с нуля и нет никаких ограничений. А реконструкция — это когда из действующего объекта вы должны сделать что-то современное, полностью соответствующее нормам сегодняшнего дня. А это сложно, нормы поменялись — сколько лет пошло. Строительство проще и дешевле», — рассказывал на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В мае в Ярославле подвели итоги открытого конкурса на лучшие эскизы для реконструкции стадиона «Шинник». Лучшими признали 5 концепций. Их авторы — ярославские и федеральные архитектурные бюро. Наиболее яркие и совместимые решения из пятерки сформируют итоговый облик спортивного объекта