«Гребля викингов»: флэшмоб норвежских болельщиков покорил Чемпионат мира — показываем, как и почему

Крупные турниры запоминаются не только красивыми моментами на футбольном поле, но и яркими перфомансами от болельщиков. Десять лет назад исландцы своими хлопками (Viking clap) и боевым кличем «Ху!» стали одним из самых ярких явлений чемпионата Европы во Франции и российского мундиаля. В этом году эстафету у них приняли норвежцы, которые своей «греблей», кажется, покорили всех на чемпионате мира.
Как появился скандинавский флешмоб, который можно в эти дни увидеть в норвежском парламенте и на Таймс-сквер — в материале 161.RU.
Стильная сборная
Кратко расскажем о сборной Норвегии. Для нее это первый чемпионат мира с 1998-го года. Несмотря на это, скандинавов относят к командам, которые способны преподнести сенсацию. Можно сказать, что сейчас у норвежцев «золотое поколение» с целой россыпью звезд европейского футбола: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Александер Серлот («Атлетико»), Юлиан Рюйерсон («Боруссия» Дортмунд).
Главным тренером команды является Столе Сольбаккен. В 1998-м он ездил на чемпионат мира в составе сборной Норвегии, а через три года едва не умер. Во время тренировки у Сольбаккена случился сердечный приступ. Врачи диагностировали клиническую смерть. В скорой помощи его удалось чудом спасли. Сольбаккену установили кардиостимулятор — о футбольной карьере пришлось забыть.
Говорить о себе сборная Норвегии заставила футбольный мир еще до чемпионата мира. Перед отъездом в Северную Америку она провела стильную фотосессию на фоне фьордов и плывущих драккаров — сами футболисты предстали в образе викингов.
«Греби!»
Не стали отставать от футболистов и болельщики команды. На первый за 28 лет чемпионат мира они привезли заразительный флешмоб — норвежцы присаживаются и под громкие выкрики «Ро!» (Греби) синхронно тянут на себя воображаемые весла.
Идея принадлежит норвежскому болельщику Уле Фройстаду — сейчас на его социальные сети подписано около 60 тысяч человек. Точное время появления норвежской «гребли» неизвестно. По одной из версий, ее презентовали во время отборочных матчей чемпионата мира, по другой — за неделю до старта мундиаля во время товарищеского матча против команды Швеции.
Мировым хитом «гребля» норвежских викингов стала уже на самом чемпионате мира. В одном драккаре с болельщиками плыли и футболисты после победы над Сенегалом (3:2), которая позволила норвежцам выйти в плей-офф. Нападающий Александер Серлот признавался, что это было лучше, чем он ожидал.
Флешмоб вышел далеко за пределы стадионов мундиаля. Его можно увидеть от Таймс-сквер до траволаторов в аэропортах. Присоединяются к нему и болельщики из других стран.
Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен после одного из матчей уточнил, что «грести» его футболисты будут только на чемпионате мира — про другие крупные турниры он не уточнил. Получается, что это пока эксклюзив североамериканского мундиаля.
Поддержали флешмоб и в норвежском парламенте. Перед одним из заседаний депутаты сели в виртуальный драккар.
Зажигают болельщики сборной Норвегии не только в Северной Америке, но и дома. После победы над Сенегалом в 4 утра по местному времени радостная толпа двинулась к королевскому дворцу, распевая кричалку «Мы разбудим короля».
Не отстают от фанатов
На чемпионате мира норвежцы победили сборные Ирака (4:1) и Сенегала (3:2). Команда Столе Солбаккена обеспечила себе выход в 1/16 финала за тур до конца группового этапа. 26 июня сборные Норвегии и Франции сыграют за первое место в квартете I — матч начнется в 22:00 по московскому времени.