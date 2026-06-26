«Гребля викингов»: флэшмоб норвежских болельщиков покорил Чемпионат мира — показываем, как и почему

Норвежские викинги захватили чемпионат мира Источник: Fifa.com

Крупные турниры запоминаются не только красивыми моментами на футбольном поле, но и яркими перфомансами от болельщиков. Десять лет назад исландцы своими хлопками (Viking clap) и боевым кличем «Ху!» стали одним из самых ярких явлений чемпионата Европы во Франции и российского мундиаля. В этом году эстафету у них приняли норвежцы, которые своей «греблей», кажется, покорили всех на чемпионате мира.

Как появился скандинавский флешмоб, который можно в эти дни увидеть в норвежском парламенте и на Таймс-сквер — в материале 161.RU.

Стильная сборная

Источник: пресс-служа Федерации футбола Норвегии

Кратко расскажем о сборной Норвегии. Для нее это первый чемпионат мира с 1998-го года. Несмотря на это, скандинавов относят к командам, которые способны преподнести сенсацию. Можно сказать, что сейчас у норвежцев «золотое поколение» с целой россыпью звезд европейского футбола: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Александер Серлот («Атлетико»), Юлиан Рюйерсон («Боруссия» Дортмунд).

Главным тренером команды является Столе Сольбаккен. В 1998-м он ездил на чемпионат мира в составе сборной Норвегии, а через три года едва не умер. Во время тренировки у Сольбаккена случился сердечный приступ. Врачи диагностировали клиническую смерть. В скорой помощи его удалось чудом спасли. Сольбаккену установили кардиостимулятор — о футбольной карьере пришлось забыть.

Говорить о себе сборная Норвегии заставила футбольный мир еще до чемпионата мира. Перед отъездом в Северную Америку она провела стильную фотосессию на фоне фьордов и плывущих драккаров — сами футболисты предстали в образе викингов.

«Греби!»

Источник: Fifa.com

Не стали отставать от футболистов и болельщики команды. На первый за 28 лет чемпионат мира они привезли заразительный флешмоб — норвежцы присаживаются и под громкие выкрики «Ро!» (Греби) синхронно тянут на себя воображаемые весла.

Идея принадлежит норвежскому болельщику Уле Фройстаду — сейчас на его социальные сети подписано около 60 тысяч человек. Точное время появления норвежской «гребли» неизвестно. По одной из версий, ее презентовали во время отборочных матчей чемпионата мира, по другой — за неделю до старта мундиаля во время товарищеского матча против команды Швеции.

Мировым хитом «гребля» норвежских викингов стала уже на самом чемпионате мира. В одном драккаре с болельщиками плыли и футболисты после победы над Сенегалом (3:2), которая позволила норвежцам выйти в плей-офф. Нападающий Александер Серлот признавался, что это было лучше, чем он ожидал.

Источник: социальные сети FIFA

Флешмоб вышел далеко за пределы стадионов мундиаля. Его можно увидеть от Таймс-сквер до траволаторов в аэропортах. Присоединяются к нему и болельщики из других стран.

Источник: социальные сети 4-3-3

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен после одного из матчей уточнил, что «грести» его футболисты будут только на чемпионате мира — про другие крупные турниры он не уточнил. Получается, что это пока эксклюзив североамериканского мундиаля.

Источник: социальные сети Уле Фройстада

Источник: социальные сети Уле Фройстада

Поддержали флешмоб и в норвежском парламенте. Перед одним из заседаний депутаты сели в виртуальный драккар.

Источник: социальные сети Уле Фройстада

Зажигают болельщики сборной Норвегии не только в Северной Америке, но и дома. После победы над Сенегалом в 4 утра по местному времени радостная толпа двинулась к королевскому дворцу, распевая кричалку «Мы разбудим короля».

Не отстают от фанатов

Источник: Fifa.com