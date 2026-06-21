В Ярославской области может открыться филиал школы большого тенниса

Надежда Петрова — российская теннисистка, Заслуженный мастер спорта, родилась 8 июня 1982 года в Москве. В профессиональном туре она выступала с 1999 по 2017 год и за это время добилась значительных успехов как в одиночном, так и в парном разряде.

В одиночке Петрова выиграла 13 турниров WTA и поднималась на третье место мирового рейтинга, а лучшими результатами на турнирах Большого шлема стали полуфиналы Открытого чемпионата Франции в 2003 и 2005 годах. В паре она одержала 24 победы на турнирах WTA, дважды выигрывала Итоговый турнир года, а также играла в финалах US Open и «Ролан Гаррос».

В составе сборной России Надежда завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне (2012) вместе с Марией Кириленко, стала обладательницей Кубка Федерации и Кубка Хопмана в 2007 году.

После завершения игровой карьеры Петрова работает тренером, основала собственную школу большого тенниса и занимается подготовкой юниорской сборной России. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и включена в Зал российской теннисной славы.