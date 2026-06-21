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Спорт В Ярославской области может открыться филиал школы большого тенниса

В Ярославской области может открыться филиал школы большого тенниса

О подробностях рассказала спортсменка Надежда Петрова

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Соглашение о развитии большого тенниса в регионе подписал губернатор Михаил Евраев со спортсменкой Надеждой Петровой | Источник: Михаил Евраев / MAXСоглашение о развитии большого тенниса в регионе подписал губернатор Михаил Евраев со спортсменкой Надеждой Петровой | Источник: Михаил Евраев / MAX

Соглашение о развитии большого тенниса в регионе подписал губернатор Михаил Евраев со спортсменкой Надеждой Петровой

Источник:

Михаил Евраев / MAX

В Ярославской области может открыться филиал школы большого тенниса. Всё благодаря соглашению, которое было заключено на ПМЭФ с Центром развития большого тенниса Надежды Петровой.

«Соглашение предусматривает совместную работу по созданию условий для развития детско-юношеского тенниса и популяризации этого вида спорта в Ярославской области. Отдельно прорабатываем возможность открытия в регионе филиала школы большого тенниса. Сейчас ведем подбор площадок, базовых организаций и источников финансирования проекта. Окажем проекту всю необходимую поддержку», — рассказал в соцсетях губернатор Михаил Евраев.

Кто такая Надежда Петрова

Надежда Петрова — российская теннисистка, Заслуженный мастер спорта, родилась 8 июня 1982 года в Москве. В профессиональном туре она выступала с 1999 по 2017 год и за это время добилась значительных успехов как в одиночном, так и в парном разряде.

В одиночке Петрова выиграла 13 турниров WTA и поднималась на третье место мирового рейтинга, а лучшими результатами на турнирах Большого шлема стали полуфиналы Открытого чемпионата Франции в 2003 и 2005 годах. В паре она одержала 24 победы на турнирах WTA, дважды выигрывала Итоговый турнир года, а также играла в финалах US Open и «Ролан Гаррос».

В составе сборной России Надежда завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне (2012) вместе с Марией Кириленко, стала обладательницей Кубка Федерации и Кубка Хопмана в 2007 году.

После завершения игровой карьеры Петрова работает тренером, основала собственную школу большого тенниса и занимается подготовкой юниорской сборной России. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и включена в Зал российской теннисной славы.

Наши коллеги из «Фонтанки» поговорили с Надеждой Петровой о том, почему именно Ярославская область была выбрана для развития тенниса.

«В Ярославской области хорошие теннисные традиции, есть талантливые спортсмены, сильные специалисты и интерес к этому виду спорта. Губернатор Ярославской области Михаил Яковлевич Евраев отметил, что развитие спортивной инфраструктуры — приоритет для региона. Подписание соглашения стало итогом нашего обсуждения развития спортивных школ и подготовки молодых спортсменов. Мы хотим принести в Ярославскую область уже готовую систему: работать с детьми и тренерами, проводить отбор, развивать соревнования», — рассказала Надежда Петрова.

<p>Надежда Петрова </p><p>Надежда Петрова </p>

Я благодарна Михаилу Яковлевичу за поддержку. Надеюсь, сотрудничество получится долгим и через несколько лет мы увидим воспитанников Ярославской области сначала среди сильнейших теннисистов России, а затем и на международном уровне.

Надежда Петрова

теннисистка

Полное интервью с Надеждой Петровой о том, сколько стоит вырастить будущего чемпиона, причинах психозов российских теннисистов и жизни после большого спорта, — в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
8
Гость
50 минут
А где именно планируют открыть филиал? В самом Ярославле или в области? Было бы здорово, если бы добираться было удобно
Гость
58 минут
Смешно это читать..новости реально для дураков стали
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Гость
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