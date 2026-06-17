Месси вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах мира: как он это сделал

Месси забил 16-й гол на чемпионатах мира Источник: FIFA.сom

Аргентинский нападающий Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. На их счету по 16 забитых мячей на мундиалях.

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Аргентины встречалась с командой Алжира. Уже на пятой минуте Лионель Месси послал мяч ворота Люки Зидана (сына Зинедина Зидана), но гол отменили из-за офсайда. Через пять минут по аналогичной причине не засчитали гол алжирцев.

Первый легитимный гол в матче был забит на 17-й минуте — Месси дальним ударом поразил правый верхний угол ворота. На перерыв команды ушли при счете 1:0.

После перерыва аргентинцы владели преимуществом и довели дело до разгрома. На 60-й минуте Месси удачно сыграл на добивании, а 76-й минуте он же метров с 18-ти послал мяч в угол ворот. Матч завершился разгромной победой аргентинцев со счетом 3:0.

В этом же матче Месси стал первым футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионатах мира. Его достижение на этом турнире может повторить португалец Криштиану Роналду.