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Спорт Месси вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах мира: как он это сделал

Месси вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах мира: как он это сделал

Пострадал сын Зинедина Зидана

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Месси забил 16-й гол на чемпионатах мира | Источник: FIFA.сom Месси забил 16-й гол на чемпионатах мира | Источник: FIFA.сom

Месси забил 16-й гол на чемпионатах мира

Источник:

FIFA.сom

Аргентинский нападающий Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. На их счету по 16 забитых мячей на мундиалях.

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Аргентины встречалась с командой Алжира. Уже на пятой минуте Лионель Месси послал мяч ворота Люки Зидана (сына Зинедина Зидана), но гол отменили из-за офсайда. Через пять минут по аналогичной причине не засчитали гол алжирцев.

Первый легитимный гол в матче был забит на 17-й минуте — Месси дальним ударом поразил правый верхний угол ворота. На перерыв команды ушли при счете 1:0.

После перерыва аргентинцы владели преимуществом и довели дело до разгрома. На 60-й минуте Месси удачно сыграл на добивании, а 76-й минуте он же метров с 18-ти послал мяч в угол ворот. Матч завершился разгромной победой аргентинцев со счетом 3:0.

В этом же матче Месси стал первым футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионатах мира. Его достижение на этом турнире может повторить португалец Криштиану Роналду.

Месси дважды выходил в финалы чемпионатов мира. В 2014-м Аргентина в дополнительное время проиграла Германии, а через восемь лет в серии пенальти победила команду Франции.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лионель Месси
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