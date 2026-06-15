Автор гола в финале Евро-2024 и один из лидеров «Баварии»: 10 футбольных звезд, которые пропускают чемпионат мира

Кто-то не попадет на ЧМ из-за травмы, а кого-то забраковали тренеры Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

В Северной Америке набирает ход чемпионат мира. На этот раз в нем принимают участие 48 команд, но не все звёзды мирового футбола доехали до мундиаля.

Корреспондент редакции 116.RU собрал для вас 10 известных футболистов, которые по тем или иным причинам не попали в заявки своих сборных.

Фил Фоден — полузащитник, Англия

Источник: Mancity.com

26-летний полузащитник «Манчестер Сити» выиграл всё в своем клубе — от чемпионата Англии до Лиги чемпионов. Считается одним из самых талантливых английских игроков. Вместе с национальной командой ездил на 2 чемпионата Европы (2020, 2024) и чемпионат мира.

В сезоне-2023/24 Фоден был признан лучшим игроком чемпионата Англии, а последние два года провел нестабильно. При этом в минувшем сезоне АПЛ Фоден забил 7 голов и отдал 5 результативных передач, став вторым бомбардиром команды.

Несмотря на былые заслуги, главный тренер сборной Англии Фодена на чемпионат мира не взял.

«Он отлично работал в сборной — и на тренировках, и за пределами поля. Мне действительно было тяжело сообщить ему это решение. В конце концов, я не понимал, какая у него позиция. Он десятка? Ложная девятка? Или, возможно, игрок в стиле Бернарду Силвы на позиции восьмого номера? Мне не кажется правильным брать игроков и ставить их не туда, где им комфортно. Это делает футболистов несчастными», — цитирует Тухеля talkSPORT.

Коул Палмер — полузащитник, Англия

Источник: Сhelseafc.com

В сезоне-2023/24 и 2024/25 Палмер был не только одним из лучших игроков «Челси», но и всей Англии, забив за эти 2 года в чемпионате страны 37 мячей. На Евро-2004 полузащитник не был основным игроком, но выступал в роли джокера, выходя на замены. В проигранном финале против Испании (1:2) Палмер забил единственный гол англичан.

Сезон-2025/26 Палмер, как и весь «Челси», провел нестабильно. 24-летний полузащитник пропустил много игр из-за травм, но всё равно успел забить 9 голов. Главного тренера сборной Англии выступление игрока не убедило — чемпионат мира Палмер пропустит.

«Думаю, что, во‑первых, Палмер страдает от отсутствия индивидуальной формы в „Челси“. На протяжении всего сезона Коул не был столь же определяющим и значимым игроком, как было в предыдущие годы. Во‑вторых, Палмер не был очень влиятелен в сборной. Его результаты не были выдающимися, не были настолько хорошими, чтобы сказать: „Он едет в любом случае“. Такова реальность. Ему приходилось несколько раз уезжать из‑за травм, а когда он был в лагере, он не оказывал того влияния, на которое мы все рассчитывали. Палмер — одно из самых громких имен, которое мы оставляем за бортом, но я отказываюсь брать игроков ради имени и отказываюсь потом ставить их не на привычные позиции только для того, чтобы дать шанс», — цитирует Тухеля The Independent.

Леннарт Карл — полузащитник, Германия

Источник: Fcbayern.com

18-летний полузащитник стал главным открытием минувшего сезона в чемпионате Германии. Карл, которого еще год назад почти никто не знал, стал основным игроком «Баварии», забив в Бундеслиге и Лиге чемпионов 8 голов.

Карл попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира, но на тренировке получил травму, из-за которой всё же пропустит турнир.

Жоао Педро — Бразилия, нападающий

Источник: Сhelseafc.com

Жоао Педро в минувшем сезоне был одним из лидеров «Челси». Если команда выступала скверно, то к игре нападающего вопросов у болельщиков не было. Жоао Педро забил 15 голов в чемпионате Англии и рассчитывал на вызов в сборную Бразилии — его он так и не дождался. Кажется, что форвардом пожертвовали ради Неймара, который сейчас восстанавливается от травмы.

В случае провала на чемпионате мира главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти наверняка припомнят отсутствие на мундиале нападающего «Челси».

Хави Симонс — полузащитник, Нидерланды

Источник: Tottenhamhotspur.com

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс наверняка бы поехал на чемпионат мира, где был бы одним из лидеров сборной Нидерландов, но вмешалась тяжелая травма. В апреле полузащитник в матче чемпионата Англии получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Луис Суарес — нападающий, Уругвай

Источник: Intermiamicf.com

Один из самых скандальных нападающих прошлого десятилетия сейчас играет за «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси. За сборную Уругвая в квалификации ЧМ-2026 провел 2 матча, но всё равно надеялся поехать на мундиаль. Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса решил не включать 39-летнего форварда в заявку команды. Суарес впервые с 2010 года не поедет на чемпионат мира.

Юго Экитике — нападающий, Франция

Источник: liverpoolfc.com

Юго Этике в минувшем сезоне был лидером атак «Ливерпуля», забив 17 голов в 45 матчах. В апреле в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ нападающий порвал ахиллово сухожилие — на поле он вернется лишь в 2027 году.

В сборной Франции хватает звездных атакующих игроков, но большинство из них предпочитает играть на флангах. Классический завершитель команде Дидье Дешама точно бы не помешал. После новости о травме Экитике в социальных сетях опубликовал коллаж с разбитым Кубком мира.

Источник: социальные сети Юго Экитике

Ватару Эндо — полузащитник, Япония

Источник: liverpoolfc.com

Еще один игрок «Ливерпуля» в этом списке. 33-летний Эндо играет за сборную Японии с 2015 года. Вместе с национальной командой он ездил на 2 чемпионата мира. Должен был отправиться и на третий, но в день старта турнира получил травму. В заявке его заменил Суто Матино из мёнхенгладбахской «Боруссии». После этого Эндо объявил о завершении карьеры в сборной Японии.

Фермин Лопес — полузащитник, Испания

Источник: Fcbarcelona.com

Полузащитник проводил отличный сезон за «Барселону», забив 9 голов и отдав 6 результативных передач. В мае Фермин получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы, из-за которого пропустит чемпионат мира. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил сожаление по этому поводу.

«Игрок был в фантастической, исключительной форме, полон уверенности… Это мог быть его чемпионат мира, но он выбыл из строя. Именно такие потери причиняют боль», — цитирует главного тренера сборной Испании издание As.

Эдер Милитао — защитник, Бразилия

Источник: Transfermarkt