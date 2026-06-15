Дерзкий дебютант и голы на последних минутах: что произошло на чемпионате мира ночью

Сборная Германии забила семь голов в ворота Кюрасао Источник: Fifa.сom

14 июня на чемпионате мира по футболу прошло четыре матча. Судьба двух из них решилась на последних минутах. Кратко рассказываем о главных событиях игрового дня.

Результаты матчей

Германия — Кюрасао 7:1

Источник: Fifa.сom

Голы: Нмеча, 6 (1:0). Комененсия, 21 (1:1). Шлоттербек, 38 (2:1). Хаверц, 45+5 — с пенальти (3:1). Мусиала, 47 (4:1). Браун, 68 (5:1). Дениз Ундав, 78 (6:1). Хаверц, 88 (7:1)

Сборная Кюрасао впервые отобралась на чемпионат мира. Было понятно, что команда страны, в которой проживает около 150 тысяч человек, отобрать очки у немцев не сможет. При этом дебютант всё же показал зубы и дал бой фавориту.

Немцы открыли счет уже на шестой минуте. После этого у сборной Германии в Хьюстоне начались проблемы. На 21-й минуте команда Кюрасао сравняла счет, а после этого провела несколько опасных атак.

На этом, кажется, у новичка закончились силы. В конце первого тайма немцы забили два гола, а во втором тайме сделали счет разгромным.

Нидерланды — Япония 2:2

Источник: Fifa.сom

Голы: ван Дейк, 51 (1:0). Накамура, 57 (1:1). Саммервилл, 64 (2:1). Камада, 88 (2:2)

В первом тайме обе команды показали качественный футбол, но вот голами зрителей не порадовали. Всё изменилось во второй половине встречи. Уже к 64-й минуте на табло горел счет 2:1 в пользу европейской команды. Японцы ушли от поражения в концовке встречи. На 88-й минуте Даити Камада сравнял счет и установил окончательный счет матча — 2:2.

Кот-д'Ивуар — Эквадор 1:0

Источник: Fifa.сom

Гол: Диалло, 90 (1:0)

Судьба матча решилась на последней минуте. Единственный гол на 90-й минуте забил нападающий африканской команды Амад Диалло, вышедший на 56-й минуте.

Сборные Кот-д'Ивуара и Германии набрали три очка и возглавляют группу E.

Швеция — Тунис 5:1

Источник: Fifa.сom

Голы: Айяри, 7 (1:0). Исак, 30 (2:0). Рекик, 43 (2:1). Дьекереш, 59 (3:1). Сванберг, 84 (4:1). Айяри, 90+6 (5:1)

Сборная Туниса не смогла остановить звездную атаку шведов, в которой играют Виктор Дьекереш («Арсенал») и Александер Исак («Ливерпуль»).

Шведы набрали три очка и заняли первое место в группе F. Следом идут Нидерланды, Япония (по одному очку) и Тунис (ноль очков).

Герой дня

Источник: Fifa.сom