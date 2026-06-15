Хоккеисты из России завоевали Кубок Стэнли

Российские хоккеисты стали обладателями Кубка Стэнли 11-й раз подряд. Трофей спортсмены завоевали по итогам сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь с 14 на 15 июня 2026 года «Каролина Харрикейнз» (хоккейный клуб из США с тремя российскими хоккеистами) взяла трофей, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:2 в пользу «Каролины». У победителей шайбами отличились Тэйлор Холл (3:47), Джексон Блейк (33:31) и Николай Элерс (58:52).
В составе «Каролины» Кубок Стэнли завоевали российские хоккеисты: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них трофей стал первым в их игровой карьере в НХЛ.
В «Вегасе» за трофей бились два россиянина — нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, передает РИА Новости.
Согласно регламенту НХЛ, имя игрока победившей в финале Кубка Стэнли команды наносится на трофей, если он был в заявке на момент победы и сыграл хотя бы одну игру в финальной стадии плей-офф или был заявлен как запасной вратарь на один из матчей финала. Также имя игрока может быть нанесено на Кубок Стэнли, если он принял участие как минимум в 50% встреч в регулярном чемпионате.
Кроме того, по просьбе клубов НХЛ может сделать исключение. Например, в сезоне-1997/1998 защитник «Детройт Ред Уингз» Владимир Константинов не играл из-за полученных в ДТП травм, но его имя было выгравировано на Кубке Стэнли, а в сезоне-2011/2012 игрок «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Локтионов не провел нужный минимум матчей, однако по просьбе клуба его имя было включено в список обладателей трофея.
Исходя из этого, Кубок Стэнли достанется хоккеисту из России уже 11-й раз подряд. В 2016 и 2017 годах Евгений Малкин стал чемпионом НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» завоевал трофей благодаря Александру Овечкину, Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову. В 2019 году победу одержал «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым. В 2020 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла Кубок Стэнли благодаря Андрею Василевскому, Никите Кучерову, Михаилу Сергачеву и Александру Волкову. Годом позже Василевский, Кучеров и Сергачев стали двукратными обладателями Кубка Стэнли в составе «молний».
В 2022 году Валерий Ничушкин стал чемпионом НХЛ, выступая за «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2022/2023 Барбашев, играя за «Вегас», второй раз в своей карьере поднял над головой Кубок Стэнли. В 2024 году Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, выступавшие за «Флориду Пантерз», завоевали этот престижный трофей, причем Тарасенко стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Годом позже Бобровский и Куликов вновь в составе «Флориды» стали победителями Кубка Стэнли.