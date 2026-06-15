Хоккеисты из России завоевали Кубок Стэнли

В ночь с 14 на 15 июня 2026 года «Каролина Харрикейнз» (хоккейный клуб из США с тремя российскими хоккеистами) взяла трофей, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:2 в пользу «Каролины». У победителей шайбами отличились Тэйлор Холл (3:47), Джексон Блейк (33:31) и Николай Элерс (58:52).

В составе «Каролины» Кубок Стэнли завоевали российские хоккеисты: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них трофей стал первым в их игровой карьере в НХЛ.

Согласно регламенту НХЛ, имя игрока победившей в финале Кубка Стэнли команды наносится на трофей, если он был в заявке на момент победы и сыграл хотя бы одну игру в финальной стадии плей-офф или был заявлен как запасной вратарь на один из матчей финала. Также имя игрока может быть нанесено на Кубок Стэнли, если он принял участие как минимум в 50% встреч в регулярном чемпионате.

Кроме того, по просьбе клубов НХЛ может сделать исключение. Например, в сезоне-1997/1998 защитник «Детройт Ред Уингз» Владимир Константинов не играл из-за полученных в ДТП травм, но его имя было выгравировано на Кубке Стэнли, а в сезоне-2011/2012 игрок «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Локтионов не провел нужный минимум матчей, однако по просьбе клуба его имя было включено в список обладателей трофея.