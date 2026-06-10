НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 751мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,73
EUR 82,78
Болото в парке «Нефтяник»
Откровения учителя про ОГЭ
Где отдохнуть этим летом
Что с Центральным рынком
Как следить за своим самочувствием
Поцелуй Лазарева
Застройка у Ярославля-Главного
Новый председатель суда
Кто останется в «Локомотиве»
Спорт У ярославского футбольного клуба сменился тренер

У ярославского футбольного клуба сменился тренер

Футболист Денис Бояринцев возвращается в клуб в новом статусе

344
В ярославский «Шинник» в новом статусе возвращается футболист Денис Бояринцев (на фото&nbsp;— справа) | Источник: ФК «Шинник» / shinnik.com, ФК «Шинник» Ярославль / youtube.comВ ярославский «Шинник» в новом статусе возвращается футболист Денис Бояринцев (на фото&nbsp;— справа) | Источник: ФК «Шинник» / shinnik.com, ФК «Шинник» Ярославль / youtube.com

В ярославский «Шинник» в новом статусе возвращается футболист Денис Бояринцев (на фото — справа)

Источник:

ФК «Шинник» / shinnik.com, ФК «Шинник» Ярославль / youtube.com

Ярославский ФК «Шинник» представил болельщикам нового главного тренера. В клуб в новом статусе возвращается футболист Денис Бояринцев.

«„Шинник“ подписал контракт с Денисом Бояринцевым. Срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан по схеме 1+1», — сообщили в пресс-службе клуба 10 июня.

Денис Бояринцев родился 6 февраля 1978 года в Москве. Начинал карьеру нападающего в молодежном клубе «Смена». В разные годы играл за клубы по всей стране: казанский «Рубин», московский «Спартак», ярославский «Шинник», подмосковный «Сатурн», сочинскую «Жемчужину», томскую «Томь», московский «Торпедо». В 2004 году дебютировал в сборной России. Тренерскую карьеру начал в 2017 году с ивановского «Текстильщика», затем работал с московской «Родиной», «Новосибирском», саратовским «Соколом» и волгоградским «Ротором».

В «Шиннике» напомнили, что за время игры в Ярославле Денис Бояринцев получил статус лучшего бомбардира команды в сезоне.

«Денис Бояринцев хорошо известен ярославским болельщикам как игрок. В 2008-м году он защищал цвета клуба в Премьер-лиге, был капитаном команды и настоящим любимцем болельщиков! Тогда Денис провел в составе „Шинника“ 27 матчей, в которых забил 6 мячей, став лучшим бомбардиром команды в сезоне», — рассказали в клубе.

Напомним, еще весной 2025-го в в Ярославль приехал работать главным тренером белорусский футболист Артем Булойчик. Он уходит с поста из-за истечения контракта.

«​Футбол — игра для людей. Спасибо болельщику! Верю, что вы будете суперсилой для команды в предстоящем сезоне. Я теперь один из вас!» — обратился Булойчик на прощание.

А вы следите за игрой "Шинника"?

Да
Нет
Не люблю футбол
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ФК Шинник Тренер Футбол
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
31 минута
И что?
Гость
31 минута
Не доработает Бояринцев и первый круг...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Рекомендуем