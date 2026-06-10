У ярославского футбольного клуба сменился тренер

В ярославский «Шинник» в новом статусе возвращается футболист Денис Бояринцев (на фото — справа) Источник: ФК «Шинник» / shinnik.com, ФК «Шинник» Ярославль / youtube.com

Ярославский ФК «Шинник» представил болельщикам нового главного тренера. В клуб в новом статусе возвращается футболист Денис Бояринцев.

«„Шинник“ подписал контракт с Денисом Бояринцевым. Срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан по схеме 1+1», — сообщили в пресс-службе клуба 10 июня.

Денис Бояринцев родился 6 февраля 1978 года в Москве. Начинал карьеру нападающего в молодежном клубе «Смена». В разные годы играл за клубы по всей стране: казанский «Рубин», московский «Спартак», ярославский «Шинник», подмосковный «Сатурн», сочинскую «Жемчужину», томскую «Томь», московский «Торпедо». В 2004 году дебютировал в сборной России. Тренерскую карьеру начал в 2017 году с ивановского «Текстильщика», затем работал с московской «Родиной», «Новосибирском», саратовским «Соколом» и волгоградским «Ротором».

В «Шиннике» напомнили, что за время игры в Ярославле Денис Бояринцев получил статус лучшего бомбардира команды в сезоне.

«Денис Бояринцев хорошо известен ярославским болельщикам как игрок. В 2008-м году он защищал цвета клуба в Премьер-лиге, был капитаном команды и настоящим любимцем болельщиков! Тогда Денис провел в составе „Шинника“ 27 матчей, в которых забил 6 мячей, став лучшим бомбардиром команды в сезоне», — рассказали в клубе.

Напомним, еще весной 2025-го в в Ярославль приехал работать главным тренером белорусский футболист Артем Булойчик. Он уходит с поста из-за истечения контракта.

«​Футбол — игра для людей. Спасибо болельщику! Верю, что вы будете суперсилой для команды в предстоящем сезоне. Я теперь один из вас!» — обратился Булойчик на прощание.