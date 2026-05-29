В шестой раз. Месси попал в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира

В заявке сборной Аргентины 26 игроков Источник: пресс-служба FIFA

Сборная Аргентины объявила заявку на чемпионат мира. 38-летний Лионель Месси отправится на свой шестой мундиаль.

Заявка сборной Аргентины: Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Херонимо Рулли («Реал Сосьедад», Испания), Хуан Муссо («Атлетико», Испания). Защитники: Науэль Молина («Атлетико», Испания), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсало Монтиэль («Ривер Плейт»), Факундо Медина, Леонардо Балерди (оба — «Марсель»). Полузащитники: Валентин Барко («Страсбур», Франция), Джовани Ло Чельсо («Бетис», Испания), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго Де Пауль («Интер Майами», США), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Англия), Эксекиэль Паласиос («Байер», Германия). Нападающие: Нико Пас («Комо», Италия), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас», Бразилия), Лионель Месси («Интер Майами», США), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес, Тьяго Альмада, Хулиан Альварес (все — «Атлетико», Испания).

Впервые Месси отправился на чемпионат мира в 2006 году. В 2014-м он выиграл серебряные медали, в 2022-м стал чемпионом мира. На мундиалях он забил 13 голов.