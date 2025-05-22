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Спорт Финал плей-офф Владимир Путин позвонил тренеру ярославского «Локомотива» после матча с «Трактором»

Владимир Путин позвонил тренеру ярославского «Локомотива» после матча с «Трактором»

Об этом рассказал тренер Игорь Никитин

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6 комментариев
Владимир Путин позвонил главному тренеру «Локомотива» после матча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВладимир Путин позвонил главному тренеру «Локомотива» после матча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Владимир Путин позвонил главному тренеру «Локомотива» после матча

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером в среду, 21 мая, президент России Владимир Путин поздравил тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина с победой в финале плей-офф. Об этом в победной раздевалке рассказал сам наставник железнодорожников.

«Сейчас звонил глава государства всех поздравлял, благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я вами горжусь», — сказал тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Напомним, ярославская команда впервые в истории взяла Кубок Гагарина. Пятый матч финальной серии (6+) с челябинским «Трактором» завершился со счетом 2:1, счет в серии — 4-1.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где показываем, как Ярославль празднует долгожданную победу команды. Как передают корреспонденты 76.RU с места событий, хоккеисты с размахом отмечают победу в раздевалке.

С победой в финале плей-офф ярославцев также поздравил губернатор Михаил Евраев, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина и рэпер L'One.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина
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Комментарии
6
Гость
22 мая, 06:39
Сам? Лично? Какая честь! А что подарил, открытку?🤔
Гость
22 мая, 06:47
Василич ! За Локо болеет.
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