Владимир Путин позвонил тренеру ярославского «Локомотива» после матча с «Трактором»

Владимир Путин позвонил главному тренеру «Локомотива» после матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером в среду, 21 мая, президент России Владимир Путин поздравил тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина с победой в финале плей-офф. Об этом в победной раздевалке рассказал сам наставник железнодорожников.

«Сейчас звонил глава государства всех поздравлял, благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я вами горжусь», — сказал тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Напомним, ярославская команда впервые в истории взяла Кубок Гагарина. Пятый матч финальной серии (6+) с челябинским «Трактором» завершился со счетом 2:1, счет в серии — 4-1.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где показываем, как Ярославль празднует долгожданную победу команды. Как передают корреспонденты 76.RU с места событий, хоккеисты с размахом отмечают победу в раздевалке.