«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» в финале Лиги Европы

«Астон Вилла» впервые стала победителем Лиги Европы

Английская «Астон Вилла» обыграла немецкий «Фрайбург» в финале Лиги Европы. Матч завершился со счетом 3:0.

Финал проходил в Стамбуле. Для обеих команд это была не только возможность завоевать трофей, но и получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Астон Вилла» была фаворитом решающей встречи. Долгое время «Фрайбург» выдерживал давление команды из Бирмингема, но в конце первого тайма был отправлен в нокаут.

На 41-й минуте Юри Тилеманс после углового отправил мяч в ворота немецкого клуба. Уже перед самым перерывом Эмилиано Буэндия красивым ударом из-за штрафной увеличил счет — 2:0.

А на 58-й минуте Морган Роджерс сделал счет разгромным — 3:0. В оставшееся время встречи соперники не нашли сил ответить.