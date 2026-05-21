«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» в финале Лиги Европы

Английская «Астон Вилла» обыграла немецкий «Фрайбург» в финале Лиги Европы. Матч завершился со счетом 3:0.
Финал проходил в Стамбуле. Для обеих команд это была не только возможность завоевать трофей, но и получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«Астон Вилла» была фаворитом решающей встречи. Долгое время «Фрайбург» выдерживал давление команды из Бирмингема, но в конце первого тайма был отправлен в нокаут.
На 41-й минуте Юри Тилеманс после углового отправил мяч в ворота немецкого клуба. Уже перед самым перерывом Эмилиано Буэндия красивым ударом из-за штрафной увеличил счет — 2:0.
А на 58-й минуте Морган Роджерс сделал счет разгромным — 3:0. В оставшееся время встречи соперники не нашли сил ответить.
Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы. Для самой «Астон Виллы» это первая победа в турнире.